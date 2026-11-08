59 Meter, 50 Kilo Mett: Sachsen holt den Weltrekord für das längste Mettbrötchen

Weltrekord in Sachsen: In Siebenlehn ist das längste Mettbrötchen der Welt entstanden – 59,19 Meter lang, mit 50 Kilo Mett. Alle Fakten zum Rekord.

Das längste Mettbrötchen der Welt liegt neben einem Bandmaß. Im Rahmen der Neueröffnung eines Möbelhauses wurde das Mettbrötchen der Superlative vom Team eines Bäckers und Helfern belegt.

Wer am Samstag bei Siebenlehn von der A4 abfuhr, konnte Mett nach Metern kaufen. Genauer gesagt: gratis essen. 59,19 Meter Brötchen, 50 Kilogramm Mett, dazu Zwiebelringe und Petersilie.



Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) hat nachgemessen und bestätigt: Es ist das längste Mettbrötchen der Welt. Am Nachmittag war davon nur noch die Urkunde übrig.

So entstand das 59-Meter-Mettbrötchen

Gebacken hat die Bäckerei Schramm aus dem nahen Dorfchemnitz, berichtet die Freie Presse. Die Grundlage bildeten 40 Baguettes.



Aneinanderlegen zählt beim Rekord-Institut nicht. Die Bäcker verbanden die Stangen mit Rohteig und backten die Nahtstellen mit einem Brenner aus, erklärte Rekordrichterin Lisa Nowakowski. Erst dann gilt das Ganze als ein einziges Brötchen.



Nowakowski sprach von einem Erstrekord. An einem Mettbrötchen hatte sich bislang schlicht niemand versucht.

Das Rekordinstitut Deutschland konnte die Länge von 59 Metern feststellen und den Rekord bestätigen. © Sebastian Willnow/dpa

Warum ausgerechnet ein Möbelhaus?

Anlass war eine Neueröffnung. Möbel Höffner, die Kette mit Sitz in Schönefeld vor den Toren Berlins, hat das frühere Möbel-Mahler-Haus in Siebenlehn übernommen, einem Ortsteil von Großschirma in Mittelsachsen.



Rund zehn Millionen Euro flossen in den Umbau. Angepeilt waren mehr als 50 Meter Brötchen. Am Ende wurden es gut neun mehr.

Mett gegen Matjes: der Brötchen-Wettstreit 2026

Die Mindestlänge hat das RID nicht ausgewürfelt. Das Mettbrötchen musste die aktuelle Fischbrötchen-Bestmarke schlagen. Und die ist in diesem Jahr regelrecht explodiert.



Im April holte das Catering-Team des Ostseestadions den Titel mit 42,37 Metern nach Rostock. Im September konterte Bremen mit 51,87 Metern Matjesbrötchen, schreibt die Deutsche Handwerks Zeitung. Nach 45 Minuten war es aufgegessen.



Pikant: Auch hinter dem Bremer Rekord stand laut einer Pressemitteilung des Rekord-Instituts Möbel Höffner. Die Möbelkette hat sich also selbst überboten, nur mit anderem Belag.

85 Gramm pro Stück: die Mett-Rechnung

Höffner hatte Stücke von zehn Zentimetern angekündigt. Rechnerisch sind das knapp 600 Portionen.



Auf jedem Stück lagen im Schnitt rund 85 Gramm Mett, oder Hackepeter, wie man in Sachsen und Berlin sagt. Wer anstand, bekam also kein Probierhäppchen, sondern ein ausgewachsenes Frühstück.

Schlechtes Timing: Mett führt die Risiko-Statistik an

Ausgerechnet in dieser Woche bekam das Mett schlechte Presse. Nach einer Zehn-Jahres-Auswertung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), über die zuerst die Bild berichtete, hat gewürztes Mett die Rohmilch als häufigste Ursache lebensmittelbedingter Krankheitsausbrüche abgelöst.



Allein bei einem Salmonellen-Ausbruch 2024 erkrankten 191 Menschen nach dem Verzehr von Schweinemett. 64 kamen ins Krankenhaus, drei starben.



Das Problem: Mett wird nicht erhitzt. Es gehört durchgehend in den Kühlschrank und am besten noch am Kauftag gegessen. Schwangere, kleine Kinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sollten rohes Hackfleisch meiden, rät das Bundesinstitut für Risikobewertung.

Wer knackt die 59,19 Meter?

Der Rekord steht jetzt im Register des RID, das Institut wünscht sich ausdrücklich Herausforderer.



Der Ball liegt damit im Norden. Rostock und Bremen haben in diesem Jahr bewiesen, dass sie einen Brötchen-Rekord nicht lange auf sich sitzen lassen.

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