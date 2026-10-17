Weg von China, hin zu den USA: Der Streit ums deutsche Handynetz

Berlin will Huawei aus dem 5G-Netz verbannen. Netzbetreiber warnen: Der Umbau kostet bis zu 40 Milliarden Euro und macht Europa nur abhängiger von den USA. Eine Kolumne.

Die Deutschen wollen ein möglichst preiswertes, dichtes und schnelles 5G-Mobilfunknetz. Erst dann kommt das Thema Sicherheit der Daten. Nur 13 Prozent sind jedoch mit der Leistung ihres Mobilfunknetzes zufrieden, so eine repräsentative Umfrage. 84 Prozent der Verbraucher halten sogar eine gute Mobilfunkinfrastruktur für nutzbringender als Straßen und Energienetze. Netzanbieter wie die Deutsche Telekom, Telefonica & Co. stellen sich nun öffentlich vor ihre Kunden.

Der Politik in Brüssel und Berlin ist Datensicherheit wichtiger, und mehr noch: Sie will US-Präsident Donald Trump gefallen. Trotz einer Annäherung an Chinas Präsidenten Xi Jinping will Trump chinesische Anbieter wie Huawei und ZTE auch in Europa verhindern, eben, weil sie innovativer und billiger sind als die beiden europäischen Ausrüster, das finnische Unternehmen Nokia und der schwedische Konzern Ericsson, die wiederum mit den USA eng kooperieren. Die USA selbst haben in diesem Bereich wenig zu bieten.

Merz fordert, was längst möglich ist

Um sich in Washington einzuschmeicheln, versucht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)sogar, die Bürger zu täuschen, wenn er vermeintlich Gleichberechtigung für EU-Firmen in China fordert: „Europäische Unternehmen der Telekommunikation haben praktisch keinen Zugang zu deren Netzen.“

Tatsächlich haben Ericsson und Nokia in China immerhin einen Marktanteil von drei Prozent bei der 5G-Ausrüstung, sie dürfen sogar im sicherheitsrelevanten Kernnetz agieren. Zudem forschen und produzieren sie in China. Auch sie haben also ein China-Risiko.

Aus Sicht der europäischen Netzbetreiber ist jedoch die Nähe von Nokia und Ericsson zu den USA noch problematischer. Nokia und sein US-Investor, der Chiphersteller Nvidia, entwickeln gemeinsam die erste kommerzielle AI-RAN-Plattform (Radio Access Network). Nokia hat gar den US-Optiknetz-Spezialisten Infinera gekauft, Ericsson den Cloud-Kommunikationsanbieter Vonage.

Huawei-Logo an einem Geschäft in Shanghai. Der geplante Ausschluss chinesischer Technik aus dem deutschen 5G-Netz sorgt für Streit zwischen Politik und Netzbetreibern. © Imago

Die US-Rechenzentren, Hyperscaler und Regierungsnetze stehen den Firmen offen. Der Preis: steigende politische Abhängigkeit von Trump und Co. Im Rüstungsbereich sind die beiden EU-Firmen über ihre Tochtergesellschaften Nokia Federal Solutions und Ericsson Federal Technologies Group ebenfalls eng mit den USA verflochten. Beide wurden als Auftragnehmer für den Shield-IDIQ Rahmenvertrag der US-Missile Defense Agency zugelassen. Da geht es um 151 Milliarden US-Dollar. Beide liefern taktische 5G-Technik für die US-Streitkräfte.

Und eben deshalb wollen die europäischen Telekommunikationsunternehmen weder von China noch von den USA total abhängig sein. Sie wollen ihr Risiko streuen, indem sie mit beiden zusammenarbeiten. Das stärkt zudem ihre Verhandlungsposition, wenn sie Ausrüstung einkaufen.

Das haben 17 EU-Netzbetreiber nun erstmals in einem offenen Brief an Brüssel deutlich gemacht. Auch Tim Höttges, der CEO der Deutschen Telekom, sieht das so, obwohl das US-Geschäft sein größter Gewinntreiber ist.

Milliarden für den Rückbau

Die chinesische Technologie aus dem europäischen Netz zu entfernen, würde zudem „bis zu 40 Milliarden Euro“ kosten. „Dem Sektor wird genau das Kapital entzogen, das für Glasfaser, 5G und 6G benötigt wird“, so die CEOs. Das Netz werde durch den Rückbau nicht sicherer, besser und billiger, sondern unsicherer, schlechter und teurer.

Die deutsche Bundesregierung interessiert das wenig. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) legte nach dem Brief der Telekommunikationsmanager sogar noch einmal nach: Erstmals wird nun das gesamte Antennenzugangsnetz als kritische Infrastruktur definiert, also die Masten und Sendeanlagen, über die Millionen Deutsche täglich telefonieren und surfen. Dobrindt kann nun „gegenüber dem Betreiber kritischer Anlagen den Einsatz von kritischen Komponenten eines Herstellers untersagen“. Das klingt schön taff, ist aber kurzsichtig, riskant und teuer.

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