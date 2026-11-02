Zweite Flut in 19 Tagen: Wer jetzt nach Rhodos fliegt, muss das wissen

Rhodos unter Wasser: 17 Stunden Starkregen, 60 Autos weggerissen, 112-Alarm in der Nacht. Was Urlauber auf der Insel jetzt wissen und beachten müssen.

Weggespülter Uferweg bei Ierapetra auf Kreta am 3. Oktober: Griechenland erlebt einen Herbst der Unwetter – jetzt hat es erneut die Urlaubsinsel Rhodos getroffen.

Auf Rhodos hat ein Unwetter in der Nacht zu Montag ganze Straßenzüge in reißende Flüsse verwandelt. Um 3.30 Uhr schlugen auf der Insel die Handys Alarm: Der Zivilschutz warnte über das Notrufsystem 112 vor steigenden Pegeln rund um Archangelos.



Der griechische Wetterdienst EMY rechnet bis Dienstag mit weiterem Starkregen und Gewittern.

Fluss tritt über die Ufer: Archangelos steht unter Wasser

17 Stunden lang regnete es nach Angaben des Senders ERTNews fast ohne Pause. Am härtesten traf es die Ostküste. In Archangelos trat ein Fluss über die Ufer und drückte das Wasser durch die Gassen.



Nach ersten Berichten griechischer Medien wurden mindestens 60 Fahrzeuge mitgerissen oder beschädigt. Dutzende Häuser und Geschäfte liefen voll. Manche Bewohner mussten sich nach Berichten lokaler Medien, die der britische „Independent“ zitiert, in der Nacht auf ihre Dächer retten.



Um 10.52 Uhr kam die zweite Warnung: Wege nur noch, wenn sie absolut notwendig sind. Bei Kolymbia, Kalathos und Archangelos ist der Verkehr gesperrt. Auch im Urlauberort Lindos und in Afantou bleiben die Schulen geschlossen.



Wer gerade auf Rhodos ist: Die 112-Warnungen gehen an alle Handys in der betroffenen Region, also auch an Urlauber. Aktuelle Hinweise bündelt das Auswärtige Amt in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen.

Unwetterwarnung bis Dienstag: Auch Rhodos ist noch nicht durch

Die Pause am Montagvormittag ist trügerisch. Für den Dodekanes mit Rhodos sagt der Wetterdienst am Dienstag von früh bis zum späten Nachmittag neue Gewitter voraus, örtlich mit Hagel.



Noch heftiger soll es den Westen des Landes treffen: die Ionischen Inseln wie Korfu, dazu Epirus und den Westen des Peloponnes. Auch Samos und die Hafenstadt Volos hatten bereits Überschwemmungen, auf Samos rückte die Feuerwehr 28-mal aus.

Mehr Regen als in Deutschland im ganzen Jahr: Griechenlands Rekord-Oktober

Für Rhodos ist es das zweite Unwetter in 19 Tagen. Am 14. Oktober fielen dort örtlich mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter in rund sechs Stunden. Bei Stegna spülten die Fluten Autos ins Meer, ein Mann kam ums Leben.



Der ganze Oktober war für Griechenland außergewöhnlich nass. Das Nationale Observatorium Athen maß auf Euböa binnen vier Tagen örtlich 408 Liter pro Quadratmeter – viermal so viel wie sonst im gesamten Monat.



Auf Kreta kamen Mitte Oktober örtlich sogar mehr als 1000 Liter zusammen. In Deutschland fallen im Schnitt rund 790 Liter pro Quadratmeter, und zwar im ganzen Jahr.

5,1 Millionen Euro eingeplant: Warum Archangelos trotzdem ungeschützt ist

Ausgerechnet Archangelos sollte längst besser geschützt sein. Die Planung für den Hochwasserschutz des Ortes ist seit 2023 fertig. Seit Januar 2025 steht das Projekt mit 5,1 Millionen Euro im Förderprogramm der Region Südägäis.



Mit dem Bau begonnen wurde bislang nicht, wie Regionalgouverneur Georgios Hatzimarkos nach dem Oktober-Unwetter bestätigte. Das Geld für den Schutz des Ortes liegt bereit. Die Bagger fehlen.

Rhodos-Urlaub gebucht: Wann Reisende kostenlos stornieren können

Pauschalurlauber dürfen bei „unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umständen“ am Reiseziel ohne Gebühr zurücktreten, so regelt es § 651h BGB. Die Reise muss dafür erheblich beeinträchtigt sein, etwa durch gesperrte Straßen oder ein überflutetes Hotel.



Wer in den nächsten Tagen fliegt, sollte jetzt beim Veranstalter nachfragen. Wer erst in einigen Wochen reist, kann auf die aktuelle Lage nicht stornieren: Maßgeblich ist die Situation kurz vor Abreise.



Wer schon im Hotel festsitzt, meldet Mängel sofort der Reiseleitung, dann kommt eine Minderung des Reisepreises in Betracht. Individualreisende sind auf die Bedingungen von Hotel und Airline angewiesen.

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