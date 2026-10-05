60 Prozent mehr Miete, dafür Kündigungsschutz – „Hier wurde die Angst der Mieter ausgenutzt“

Höhere Miete, dafür Kündigungsschutz: Solche Angebote erhalten Bewohner am Brunsbütteler Damm in Spandau. Warum manche das Angebot nur für Augenwischerei halten.

Auf zahlreichen Demonstrationen haben Berliner in diesem Jahr ihrem Unmut über den Wohnungsmarkt in der Stadt Luft gemacht.

Jahrelang zahlte Uwe Klein 440 Euro Nettokaltmiete für seine Wohnung. Jetzt sollen es 260 Euro mehr werden – eine Mieterhöhung um 60 Prozent. Im Gegenzug sollen der 79-jährige Rentner und seine Ehefrau einen lebenslangen Schutz vor Eigenbedarfs- und Verwertungskündigungen erhalten.



So lautete das Angebot jener Firma, die die Siedlung am Brunsbütteler Damm dieses Jahr erworben hat. Doch was anfangs verlockend klang, sehen einzelne Mieter nun mit ganz anderen Augen. Recherchen der Berliner Zeitung zeigen, dass zumindest einige Bewohner einen Teil dieses Kündigungsschutzes ohnehin gehabt haben könnten. War das Angebot für die Mieter in Spandau also nur eine Masche?

Mehr Miete für lebenslangen Kündigungsschutz

Die Siedlung am Brunsbütteler Damm 333 bis 343 in Staaken im Bezirk Spandau wurde schon im Jahr 2017 in Wohnungseigentum aufgeteilt und sollte dieses Jahr verkauft werden. Im Zuge dessen erhielten die Mieter das Angebot, ihre jeweilige Wohnung selbst zu erwerben.

Ein solches gesetzliches Vorkaufsrecht steht Mietern grundsätzlich beim ersten Verkauf einer nach ihrem Einzug in Wohnungseigentum umgewandelten Wohnung zu. Sieben Mieter machten davon Gebrauch.

Als Uwe Klein vom Eigentümerwechsel hörte, sei zunächst „Panik ausgebrochen“, sagt der 79-Jährige der Berliner Zeitung am Telefon. Seinen Namen hat die Redaktion abgeändert, weil der Rentner Nachteile für sich befürchtet. Er lebt seit 59 Jahren in einer 73 Quadratmeter großen Wohnung am Brunsbütteler Damm. „Wir haben viel in diese Wohnung investiert, haben es uns hier schön hergerichtet“, sagt er.

Ende September sei ein Vertreter der Eday GmbH, die die Einheiten erworben hat, bei ihm vorbeigekommen. „Er hat uns angeboten, dass wir hier bis zum Lebensende bleiben können“, sagt Klein. Der Kündigungsschutz sollte sogar gegenüber „Rechtsnachfolgern“, also späteren Erwerbern der Wohnung, gelten. Ein lebenslanger Kündigungsschutz war Klein im ersten Moment die 260 Euro wert.

Denn das Paar habe seine Wohnung auf keinen Fall „so Schlag auf Schlag“ verlieren wollen, erzählt Klein. „Also dachte ich mir: Was soll’s.“ Dann unterschrieb er das Mieterhöhungsformular.

Uwe Klein lebt mit seiner Frau seit 56 Jahren am Brunsbütteler Damm und will die Wohnung auf gar keinen Fall verlieren. (Symbolbild) © Rupert Oberhäuser/imago

Was die Erwerber zu dem Modell sagen

Die Eigentümerseite bestätigt dieses Modell grundsätzlich. Mietern seien Vereinbarungen vorgelegt worden, bei denen eine höhere Miete mit zusätzlichen Kündigungsschutzgarantien und teilweise auch Renovierungszusagen verbunden werde, so Anwalt Philipp Netz, der die Eday GmbH vertritt.

Die Mieterhöhungsschreiben, die die Berliner Zeitung einsehen konnte, stellen tatsächlich ein lebenslanges oder ein befristetes Bleiberecht bis zum Beispiel ins Jahr 2041 in Aussicht. Zusätzliche Vereinbarungen über die Optimierung der Wohnungen fanden sich darin aber nicht.

Dass Bewohner einer Erhöhung zustimmen müssten, um ihre Wohnung behalten zu können, weist die Eday GmbH allerdings zurück. Es habe sich um ein Informationsangebot gehandelt – eine „freiwillige“ Mieterberatung über das Vorkaufsrecht, den Fortbestand der Mietverträge und ihren Kündigungsschutz, schreibt Netz.

Wer wollte, konnte einen persönlichen Termin zur Beratung vereinbaren. „Nur in Ausnahmefällen und ausschließlich dort, wo weder schriftlich noch telefonisch eine Rückmeldung zustande kam, haben wir vor Ort geklingelt, um das Angebot anzusprechen, einen Gesprächstermin zu vereinbaren“, erklärt der Anwalt. Niemand müsse der Vereinbarung zustimmen oder im Termin Entscheidungen treffen, so Netz.

Warum Mieter das Angebot für Augenwischerei halten

„Man hat ihnen Luft verkauft“, ist sich ein Mieter sicher, mit dem die Berliner Zeitung gesprochen hat. Er ist der Meinung, dass viele Mieter in dem Haus – darunter auch Rentner Uwe Klein und seine Frau – ohnehin rechtlich zunächst abgesichert waren.

In Berlin gilt eine zehnjährige Sperrfrist für Eigenbedarfs- und Verwertungskündigungen, wenn eine Wohnung nach dem Einzug der Mieter in Wohnungseigentum umgewandelt und anschließend erstmals verkauft wird.

Dass Mietern am Brunsbütteler Damm nun ein gesetzliches Vorkaufsrecht eingeräumt wird, ist ein starkes Indiz dafür, dass es sich bei einzelnen Wohnungen um einen solchen Erstverkauf handeln könnte. Auch das Grundbuchamt Spandau bestätigte der Berliner Zeitung exemplarisch für eine Wohnung aus der Siedlung, dass seit der Aufteilung im Jahr 2017 kein Eigentümerwechsel stattgefunden habe.

Für die Bewohner lohnt sich deshalb ein genauer Blick in die Eigentumshistorie ihrer jeweiligen Wohnung, bevor sie einer deutlich höheren Miete im Gegenzug für zusätzlichen Kündigungsschutz zustimmen. Erfolgt der erste Verkauf nach der Umwandlung tatsächlich erst jetzt, könnten langjährige Mieter ohnehin zehn Jahre vor Eigenbedarfs- und Verwertungskündigungen geschützt sein.

Doch das Wissen verändert auch ihre Verhandlungsposition: Denn wenn ihnen beim jetzigen Verkauf ohnehin zehn Jahre gesetzlicher Kündigungsschutz zustehen, bietet eine Garantie nur dann echten Schutz, wenn sie über die gesetzliche Regelung hinausreicht. „Hier wurde ganz bewusst die Unwissenheit und Angst der Mieter ausgenutzt“, sagt ein Mieter.

Für Philipp Netz geht die Kündigungsschutzgarantie der Eday GmbH über den gesetzlichen Umfang hinaus. Sie könne bei älteren Mietparteien lebenslang ausgestaltet werden, schreibt er. „Die Zusage wird Bestandteil des Mietvertrags und bindet jeden künftigen Erwerber.“

Warum die Mieterhöhung nicht illegal ist

Mit einem gewöhnlichen Mieterhöhungsverlangen wäre ein Sprung um 60 Prozent nicht so einfach zu realisieren. Will ein Vermieter die Miete einseitig bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen, muss er sich in Berlin unter anderem an die Kappungsgrenze von 15 Prozent innerhalb von drei Jahren halten.

Anders sieht es aus, wenn Mieter und Vermieter eine höhere Miete einvernehmlich vereinbaren – wie es am Brunsbütteler Damm geschehen ist. Dann greifen diese Grenzen nicht ohne Weiteres. Im deutschen Mietrecht gilt außerdem der bekannte Grundsatz: „Kauf bricht nicht Miete.“ Ein neuer Eigentümer tritt grundsätzlich in den bestehenden Mietvertrag mit allen Rechten und Pflichten ein. Allein der Eigentümerwechsel berechtigt ihn deshalb nicht dazu, die vereinbarte Miete anzuheben.

„Ich habe erst nach der Unterzeichnung verstanden, dass das Angebot vielleicht wucherisch ist“, sagt Klein. „In der Rente machen 260 Euro im Monat einen großen Unterschied“, sagt er. Er habe sich sofort an den Alternativen Mieterverein gewandt, um seine Erklärung zurückzunehmen.

AMV: Mieterhöhungen auf keinen Fall schon beim Hausbesuch unterschreiben

„Den Mietern, die Angst haben, ihre Wohnung und damit ihr Dach über dem Kopf zu verlieren, wird vorliegend eine Mieterhöhungsvereinbarung nahezu untergejubelt, die sie unter Ausnutzung der persönlichen Überrumpelung unterschreiben“, sagt Marcel Eupen vom Alternativen Mieter- und Verbraucherschutzbund (AMV) Berlin.

Eupen empfiehlt jedem Mieter, die Mieterhöhungsvereinbarung beim „Hausbesuch“ auf keinen Fall zu unterschreiben, sondern sich den Entwurf aushändigen zu lassen und juristische Beratung zu suchen, etwa durch die kostenlose bezirkliche Mieterberatung des Bezirksamts Spandau.

Wie viele solcher Mieterhöhungsvereinbarungen die Eday GmbH bereits verschickt hat, beantwortet sie auch auf konkrete Nachfrage nicht. Uwe Klein hat seine Mieterhöhung bereits widerrufen. Dieses Recht war in den Schreiben von Anfang an enthalten. Jetzt hofft Klein, dass er in seiner Wohnung bleiben kann – und keine 260 Euro mehr bezahlen muss.

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