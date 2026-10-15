60 Prozent mehr zahlen oder Werbung: Netflix kündigt einem Kunden das Basis-Abo

Ein Netflix-Kunde erhält die Kündigung seines bisherigen Tarifs für 9,99 Euro pro Monat. Wer nicht rechtzeitig ein anderes Abo auswählt, verliert den Zugang.

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Netflix setzt die angekündigte Abschaffung seines Basis-Abos in Deutschland um: Ein Bestandskunde hat eine E-Mail erhalten, in der der Streamingdienst das Ende seines bisherigen Tarifs und eine persönliche Wechselfrist nennt. Darüber berichtet das Technikportal iFun.



Wählt der Kunde bis zum genannten Termin keinen anderen Tarif, beendet Netflix seine Mitgliedschaft automatisch. Wer bislang das Basis-Abo für 9,99 Euro nutzt und weiterhin ohne Werbung schauen möchte, muss künftig mindestens 15,99 Euro monatlich zahlen – rund 60 Prozent mehr.

Ohne Werbung kostet Netflix künftig rund 60 Prozent mehr

Betroffen sind Nutzer des alten Basis-Abos, das für Neukunden schon länger nicht mehr buchbar ist. Bestandskunden konnten es bislang weiter nutzen. Laut iFun richtet sich die Frist für den Wechsel nach dem jeweiligen Abrechnungszeitraum und reicht bis in den Januar 2027. Ob Netflix alle verbliebenen Basis-Kunden gleichzeitig anschreibt, ist unklar.

Das werbefreie Standard-Abo kostet mit 15,99 Euro monatlich sechs Euro beziehungsweise rund 60 Prozent mehr als der bisherige Basis-Tarif. Auf ein Jahr gerechnet steigen die Kosten damit von knapp 120 auf knapp 192 Euro. Wer Werbeunterbrechungen akzeptiert, kann dagegen zum Standard-Abo mit Werbung für 6,99 Euro wechseln und zahlt weniger als bisher.

Die Einstellung des Basis-Abos hatte Netflix bereits Anfang September angekündigt. Gegenüber dem IT-Portal Golem erklärte das Unternehmen damals, betroffenen Bestandskunden ab dem 14. September eine rund dreimonatige Übergangsfrist einzuräumen.

Das werbefreie Standard-Abo bietet gegenüber dem Basis-Tarif zusätzliche Leistungen: Full-HD statt HD und zwei gleichzeitige Streams statt eines einzelnen. Das Premium-Abo mit Ultra-HD-Auflösung kostet 21,99 Euro monatlich.

Netflix streicht rund 1000 Stellen

Neben der Tarifumstellung hat Netflix einen Stellenabbau angekündigt. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sollen rund 1000 Arbeitsplätze wegfallen, etwa sechs Prozent der Belegschaft. Betroffen sind vor allem die Bereiche Produkt, Technologie, Recht und Personal. Das geht aus einer internen Mitteilung der Co-Chefs Greg Peters und Ted Sarandos vom Mittwoch hervor, die Reuters vorliegt. Darin betonen die beiden zugleich, das Geschäft sei stark und wachse.

Im zweiten Quartal steigerte Netflix seinen Umsatz nach eigenen Angaben gegenüber dem Vorjahr um rund 13 Prozent auf 12,56 Milliarden Dollar. Die gesamte Nutzungsdauer legte im ersten Halbjahr um zwei Prozent auf mehr als 97 Milliarden Stunden zu – ein Höchststand für ein Halbjahr.

Zugleich hat sich ein großer Wettbewerber neu aufgestellt: Paramount Skydance schloss Anfang Oktober die Übernahme von Warner Bros. Discovery ab. Der Konzern heißt nun Skydance und vereint unter anderem die Streamingdienste HBO Max und Paramount+ sowie große Filmstudios und Sportrechte.

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