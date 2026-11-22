Weiße Hennen können 600 Eier legen, sagt ein Experte. Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert Hochleistungszucht. Was Verbraucher wissen sollten.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Gut durchleuchtet: Eier in einer Sortiermaschine. Wie schwer sie werden sollen, ist bei langen Legeperioden ein Thema (Archivbild).

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Weiße Legehennen können 600 Eier und mehr legen, wenn Halter nicht auf möglichst schwere Eier setzen. Das hat der niederländische Legehennenspezialist Jan van Os bei einer Fachtagung in Renswoude erklärt, wie Agrarheute am Sonntag berichtet. Als Beispiel nennt er einen Betrieb, dessen Hennen 605 Eier bis zur 116. Lebenswoche legten. Für Verbraucher stellt sich die Frage, was eine solche Leistung für die Tiere bedeutet.

600 Eier: So kommt die Zahl zustande

In dem Praxisbetrieb, der in dem Vortrag das Beispiel liefert, legten weiße Hennen 605 Eier bis zur 116. Lebenswoche, also über gut zwei Lebensjahre.



In Deutschland legte, laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung eine Henne 2025 im Schnitt 299 Eier im Jahr. Rechnet man die 605 Eier auf ein Jahr Legezeit um, kommen etwa 320 heraus. Das ist eine Schätzung, denn die Hennen beginnen erst mit rund 18 Wochen zu legen.

Zu schwere Eier belasten die Henne

Van Os rät, das Eigewicht langfristig bei etwa 59 bis 61 Gramm zu halten. Je schwerer die Eier, desto stärker beanspruche die Produktion die Henne. Auch zu schwere Hennen sieht er kritisch, weil sich Fett um die Organe ablagern und die Legeleistung beeinträchtigen könne. Ihm geht es um eine möglichst lange Legeperiode.



In Deutschland werden Legehennen laut einer Stellungnahme im Bundestag derzeit meist zwischen zwölf und 16 Monaten gehalten.

Peta: Kritik an Hochleistungszucht

Peta Deutschland schreibt in seinem Mitgliedermagazin, die Hühnerrassen der Eierindustrie seien auf extrem hohe „Legeleistung“ gezüchtet worden und legten 250 Eier oder mehr pro Jahr. Die Organisation wirbt dort für ein Leben ohne Eier.



Die Schweizer Peta geht weiter: Eine Legeleistung von über 300 Eiern im Jahr führe zu Abmagerung, gebrochenen Knochen und entzündeten Legeorganen. Das ist die Darstellung der Tierrechtsorganisation. Eine Stellungnahme von Peta zu den jüngsten 600-Eier-Berichten liegt nicht vor.

Was andere sagen

Die Verbraucherorganisation foodwatch hatte in einer früheren Mitteilung erklärt, der Eierstempel verrate nur die Haltungsform und sage nichts über die Gesundheit der Tiere aus. Knochenbrüche durch hohe Legeleistung seien in allen Haltungsformen häufig.

Die Zuchtfirmen weisen laut der Bundestags-Stellungnahme darauf hin, dass sie die Tiergesundheit bei der Auswahl berücksichtigen.

Was Verbraucher wissen sollten

Wer Eier kauft, erfährt über den Stempel von 0 bis 3 die Haltungsform, aber nichts über die Gesundheit der Hennen. Öko-Test nennt als Alternative Zweinutzungsrassen: Sie legen bis zu 240 Eier und werden auch als Fleischhühner genutzt. Hybride Rassen kommen auf über 300 im Jahr. Nach Angaben des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft aßen die Deutschen 2025 im Schnitt 252 Eier pro Kopf.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema