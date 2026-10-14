6000 Euro Rente im Monat: „Wir bekommen unser Geld gar nicht ausgegeben“

Wie viel sollte man sparen, wie viel darf man ausgeben? Ein niederländisches Ehepaar ist sich bei dieser Frage alles andere als einig – trotz üppiger Renten.

In den Niederlanden lebt ein Ehepaar von über 6000 Euro Rente, zahlt nur wenig Miete – und spart trotzdem. (Symbolbild)

Mehr als 6000 Euro netto im Monat, eine Miete von 1250 Euro und trotzdem wird beim Einkaufen gespart: Frits Stom (82) und Tjeerd Postma (76) leben in den Niederlanden finanziell sorgenfrei.



Doch während der eine selbst für günstigere Lebensmittel Umwege in Kauf nimmt, findet sein Ehemann, dass man das Geld lieber ausgeben sollte, solange man kann. Das hat das Paar dem Wochenendmagazin Mezza der niederländischen Tageszeitung Algemeen Dagblad berichtet.

Vom Restaurantbesitzer zum Rentner

Stom weiß, wie es ist, ein eigenes Geschäft zu führen. In den 1970er-Jahren betrieb er mehrere Restaurants, damals gemeinsam mit seinem elf Jahre jüngeren Partner Frans. Die beiden waren 42 Jahre lang zusammen, bis Frans 2020 an Krebs starb. Wegen der hohen Steuern in den Niederlanden zog das Paar bereits 1992 nach Luxemburg und betrieb dort ein kleines Hotel.

„In den Niederlanden haben wir uns kaputtgearbeitet und fast unser gesamtes Geld an den Staat abgegeben“, erinnert sich Stom. In Luxemburg hätten sie lediglich 100 Gulden im Monat an Sozialabgaben gezahlt. 2002 kehrte er in die Niederlande zurück, nachdem er an einer Muskelerkrankung erkrankt war. Da er selbstständig gewesen sei, habe er keine zusätzliche Altersversorgung aufgebaut.

Heute lebt der 82-Jährige mit Postma in einer 115 Quadratmeter großen Mietwohnung in Roermond. Postma arbeitete früher als Beamter im Facility Management. Seit fünf Jahren sind die beiden verheiratet. Gemeinsam kommen sie auf ein monatliches Nettoeinkommen von mehr als 6000 Euro.

Mehr als 6000 Euro netto, aber kaum Ausgaben

Postma erhält nach eigenen Angaben monatlich mehr als 4500 Euro aus staatlicher Rente und weiteren Rentenansprüchen. Stom bezieht eine niederländische Altersrente, die ihm nach eigener Aussage auch in Luxemburg in etwa in derselben Höhe gezahlt worden wäre. Einmal im Jahr müsse er lediglich schriftlich bestätigen, dass er noch lebe, damit die Zahlungen weiterliefen.

Die Miete für die gemeinsame Wohnung beträgt 1250 Euro. „Wir bekommen unser Geld gar nicht ausgegeben“, sagt Postma. Viel Geld geben die beiden auch nicht mehr für Restaurantbesuche aus. Stom findet es inzwischen „so unverschämt teuer“.

Der eine spart, der andere gönnt sich etwas

Sein Mann sieht das mit der Sparsamkeit allerdings etwas anders. Stom fahre mitunter Umwege, um Lebensmittel in Belgien oder Deutschland günstiger einzukaufen. Das hält Postma für übertrieben. „Man lebt schließlich jetzt und hat keine Kinder, also sollte man das Geld nutzen, das man hat“, sagt er.

Ganz ohne familiäre Verpflichtungen ist Postma allerdings nicht. Er hat eine Tochter, die kurz vor ihrer Hochzeit steht, und einen Sohn, der gerade geheiratet hat. Beiden gebe er gern Geld, solange er noch lebe. Außerdem unterstütze er gemeinnützige Organisationen.

Was sich lohnt und was nicht

Wie unterschiedlich die beiden mit Geld umgehen, zeigt sich auch bei ihren Anschaffungen. Stom bezeichnet einen 15 Jahre alten Fiat Panda als seinen besten Kauf. Vor zwei Jahren habe er den Wagen für 3500 Euro bei einer vertrauenswürdigen Werkstatt beziehungsweise einem zuverlässigen Händler gekauft. Postma wiederum nennt seine Beinprothese. Die Kosten würden über die niederländische Sozialleistung Wmo erstattet.

Bei ihren Fehlkäufen fällt die Bilanz ebenfalls unterschiedlich aus. Postma bedauert, zu oft umgezogen zu sein. Das habe viel Geld gekostet. Stom erinnert sich an einen Herd, den er auf einer Gastronomiemesse gekauft hatte. Das Gerät passte allerdings nicht durch die Tür seines Restaurants in der Amsterdamer Innenstadt.

Auch bei Kleidung gehen die Meinungen auseinander. Postma interessiert sich für Mode, während Stom neue Anschaffungen oft für unnötig hält. „Mensch, deine Schränke quellen über. Verrückt, dass du noch Kleidung kaufst, du hast genug“, sagt er zu seinem Mann.



Seine Mutter habe ihm schon früh beigebracht, dass Kleidung sauber sein müsse, aber nicht unbedingt neu. Dieser Einstellung sei er bis heute treu geblieben. Luxus brauche er nicht: Wenn ihm danach sei, laufe er eben im Schlafanzug herum.

Gemeinsam abgesichert, unterschiedlich spendabel

Die beiden haben ein gemeinsames Konto, von dem jeder mit einer eigenen Karte bezahlen kann. Auch mit ihren Nachbarn verstehen sie sich nach eigener Aussage gut. Dass sie als Männer zusammenleben, sei für niemanden ein Problem.

Ihre früheren Beziehungen haben beide durch schwere Verluste beendet. Stoms Partner Frans starb 2020 an Krebs. Postma war fast 33 Jahre mit seiner zehn Jahre jüngeren Frau Mirjam verheiratet, die ebenfalls an Krebs starb. Postma selbst hatte ein Aneurysma, in dessen Folge sein Bein amputiert werden musste.

Heute sind die beiden gegenseitig als Erben eingesetzt. Über Geld müssen sie sich nach eigener Einschätzung keine Sorgen machen. Nur darüber, wie viel man davon im Alltag tatsächlich ausgeben sollte, sind sie sich nicht immer einig.

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