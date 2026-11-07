600.000 Euro bezahlt, aber kein Strom und keine Heizung: Rentnerpaar kann nicht in seine Wohnung

Rentnerpaar zahlt 600.000 Euro für Eigentumswohnung im Saargau, doch der Bauträger ist pleite. Welche Rechte Käufer bei einer Insolvenz noch haben.

Eigentlich sollte es der Ort für den Ruhestand werden. Ein Ehepaar aus Luxemburg hat nach eigenen Angaben rund 600.000 Euro in eine Eigentumswohnung in Südlingen im Saargau gesteckt. Einziehen kann es bis heute nicht, wie der SWR berichtet.



Der Bauträger ist pleite, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und die Wohnung ist fast drei Jahre nach dem geplanten Einzug eine Baustelle.



„Wir fühlen uns belogen und betrogen“, sagt das Paar dem Sender. Seinen Namen kennt die Redaktion des SWR, öffentlich nennen will es ihn nicht.

Wasser auf dem Balkon, kein Strom in der Wohnung

Was die beiden vorfinden, wenn sie nach ihrer Wohnung sehen, ist trostlos. Auf dem großen Balkon steht das Wasser, an den Wänden lösen sich die Fußleisten, die Räume sind feucht.



Es gibt keinen Strom und keine Heizung. Auch der Anschluss an die Kanalisation fehlt.



Dem SWR schildern die beiden, wie sehr sie das zermürbt: Morgens fehle ihnen oft schon die Kraft, sich durch den Tag zu bringen.

Einzug war für Silvester 2023 geplant

Einziehen wollte das Paar ursprünglich zu Silvester 2023. Dafür hatte es sein Haus in Luxemburg verkauft. Die neue Wohnung liegt im Kreis Trier-Saarburg, nur wenige Kilometer hinter der Grenze.



Weniger Arbeit als mit dem Haus, die Winter im Warmen verbringen: So beschreibt die Frau den Plan. Daraus wurde nichts.



Inzwischen sind die beiden zum zweiten Mal umgezogen und wohnen zur Miete in einem Haus an der Obermosel. Die Miete kommt zu den Kosten für die Wohnung obendrauf. Man müsse jetzt viel stärker aufs Geld achten, sagt der Mann.

Bauträger seit April insolvent

Der Bauträger in Südlingen ist seit April 2026 insolvent. Elf Wohnungen sollten in dem Komplex entstehen, neun davon waren nach Angaben des Insolvenzverwalters bereits verkauft.



Weil das Projekt nicht fertig ist, konnte bislang keiner der Käufer einziehen.



Auf der Baustelle geht es seither nicht weiter. Die ersten Mängel sind die Folge.

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt gegen „verantwortliche Personen der Immobiliengesellschaft“. Der Verdacht lautet unter anderem auf Insolvenzverschleppung, Bankrott und Betrug.



Hinzu kommt ein möglicher Verstoß gegen das Bauforderungssicherungsgesetz. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.



Auch das Ehepaar hat Anzeige erstattet. Nach eigener Darstellung überwiesen die beiden 2024 mehr als 20.000 Euro an die Gesellschaft, für Sanitäranlagen, Parkett und Terrassendielen. Angekommen sei das Material bis heute nicht.

Zweites Projekt an der Mosel betroffen

Südlingen ist kein Einzelfall. Laut Staatsanwaltschaft wird auch wegen eines großen Wohnprojekts in Traben-Trarbach an der Mosel gegen die Verantwortlichen ermittelt.



Im Stadtteil Wolf sollten dort exklusive Eigentumswohnungen entstehen. Der Bauträger meldete im vergangenen Jahr Insolvenz an. Inzwischen haben sich zwei Investoren gefunden, die den Rohbau fertigstellen wollen.



Der frühere Geschäftsführer beider Gesellschaften hat sich laut SWR bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Bauträger pleite: Wie Käufer abgesichert sind

Der Fall zeigt, wie riskant der Kauf einer Wohnung vom Bauträger sein kann. Käufer zahlen in Raten, lange bevor sie den Schlüssel bekommen.



Ein gewisser Schutz ist gesetzlich vorgeschrieben. Nach der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) darf der Bauträger Geld in der Regel erst verlangen, wenn für den Käufer eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen ist. Danach sind Zahlungen nur nach Baufortschritt fällig.



Diese Vormerkung gilt auch in der Insolvenz. Der Käufer kann laut Insolvenzordnung verlangen, dass ihm das Eigentum am Grundstücksanteil übertragen wird.



Der Haken: Einen Anspruch auf eine fertige Wohnung gibt ihm das nicht. Den Rest muss er oft selbst organisieren und ein zweites Mal bezahlen.

Gemeinsam weiterbauen oder auf Investoren hoffen

Häufig schließen sich die Käufer deshalb zusammen und bauen auf eigene Rechnung weiter. Darauf weist auch der Verband Privater Bauherren in seinem Ratgeber hin.



Die andere Möglichkeit ist ein neuer Investor, der das Projekt übernimmt. In Traben-Trarbach hat genau das geklappt.



Gefährlich sind Zahlungen außerhalb des vereinbarten Ratenplans, etwa Vorauszahlungen für Material. Solches Geld ist meist nicht über das Grundbuch abgesichert. Im Insolvenzfall bleibt dann oft nur eine Forderung zur Insolvenztabelle.



Ein bemerkenswertes Detail: Das Bauforderungssicherungsgesetz, gegen das in Südlingen verstoßen worden sein soll, schützt nach der Rechtsprechung vor allem Handwerker und Baufirmen. Käufer und Bauherren zählen nach einem Urteil des Landgerichts Erfurt nicht zum geschützten Personenkreis.

„Noch eine kleine Hoffnung“

Auch in Südlingen setzt das Ehepaar nun darauf, dass sich jemand findet, der die Wohnungen fertig baut.



„Wir haben noch eine kleine Hoffnung, dass es vielleicht doch gut ausgeht“, sagen die beiden dem SWR.

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