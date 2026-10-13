Spendenlauf bei bis zu 40 Grad: Lochlan Gilbert bewältigt die berüchtigte Gibb River Road in Westaustralien zu Fuß und sammelt damit Geld für wohnungslose Menschen.

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Der 15-jährige Lochlan Gilbert aus dem westaustralischen Capel hat die 660 Kilometer lange Gibb River Road im abgelegenen Norden Westaustraliens zu Fuß zurückgelegt und dabei mehr als 23.000 australische Dollar, umgerechnet rund 14.300 Euro, für Obdachlose gesammelt. Das berichtete am Dienstag der öffentlich-rechtliche Sender ABC.

Flüsse zu Fuß durchquert

Gilbert absolvierte nach eigenen Angaben täglich rund 50 Kilometer, aufgeteilt in Etappen von jeweils sechs Kilometern. Wie er ABC sagte, startete er um 4 Uhr morgens, legte in der Mittagshitze Pausen ein und durchquerte Flüsse zu Fuß. Die Temperaturen lagen demnach bei bis zu 40 Grad Celsius. Die unbefestigte Gibb River Road wird üblicherweise mit Geländewagen und Lastzügen befahren.

Zustimmung wird geprüft...

Bereits in den ersten Tagen schwollen laut ABC beide Füße des Jugendlichen an, er vermutete Ermüdungsbrüche – feine Risse im Knochen durch Dauerbelastung. Nach dem Start in Kununurra erlitt er zudem einen Hitzschlag. „Das Gute an der Gibb ist: Das nächste Krankenhaus liegt 300 Kilometer weg – da bleibt einem nichts anderes übrig, als weiterzulaufen.“, sagte Gilbert dem Sender.

Geld geht an Hilfsorganisation

Die Spenden fließen nach Angaben der Kampagne an die australische Organisation We Are Mobilise, die Menschen ohne Wohnung unterstützt. Nach deren Angaben finanzieren 36 Dollar eine Übernachtung.



Als Begleitmannschaft fuhr Gilberts Familie die Strecke mit – sein Vater warnte über Funk entgegenkommende Lastwagenfahrer vor dem Läufer auf der Piste. Er wolle sich im kommenden Jahr erneut einer Herausforderung für den guten Zweck stellen, sagte Gilbert ABC.

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