70 Jahre Ungarn-Aufstand: Wie der Kreml die Revolte selbst auslöste

Am Ende standen nur noch die Stiefel. Am Abend des 23. Oktober 1956 rissen Demonstranten in Budapest die monumentale Stalin-Statue von ihrem Sockel. Übrig blieben die bronzenen Schaftstiefel des sowjetischen Führers. Sie wurden zum Symbol eines Aufstands, der binnen 13 Tagen Hoffnung, Euphorie, Lynchjustiz und schließlich eine blutige Niederlage brachte. Rund 2500 bis 3000 Ungarn und etwa 700 sowjetische Soldaten kamen ums Leben, rund 200.000 Menschen flohen über die offene Grenze nach Österreich.

Siebzig Jahre später ist der 23. Oktober in Ungarn Nationalfeiertag. Dieses Jahr fällt er in eine politische Zeitenwende. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa reisen nach Budapest, um am Jahrestag des Volksaufstands gegen die sowjetische Herrschaft teilzunehmen. Gastgeber ist Ministerpräsident Péter Magyar, der Viktor Orbán im Frühjahr abgelöst hat.

Eine kurze Demokratie und die „Salamitaktik“

Die gängige Erzählung nennt zwei Ursachen für den Aufstand: das brutale stalinistische Regime von Mátyás Rákosi und Chruschtschows Geheimrede auf dem 20. Parteitag der KPdSU im Februar 1956. Das stimmt, ist aber verkürzt. Wer verstehen will, warum ausgerechnet in Ungarn die Lage eskalierte, muss in die späten Vierzigerjahre zurückgehen und vor allem nach Moskau schauen.

Nach dem Krieg war Ungarn zunächst keine Diktatur. Bei den Wahlen im November 1945 holte die bäuerliche Partei der Kleinlandwirte (FKGP) 57 Prozent, die Kommunisten nur 17. Unter dem Druck der von Marschall Woroschilow geführten Alliierten Kontrollkommission mussten die Wahlsieger die Kommunisten aber in eine Koalition aufnehmen und ihnen das Innenministerium überlassen. Von dort aus zerlegte László Rajk in den folgenden zwei Jahren die Macht der Mehrheitspartei Stück für Stück. Rákosi, der Erfinder des Begriffs, nannte das „Salamitaktik“. Organisationen wurden wegen angeblicher Kollaboration mit dem Horthy-Regime verboten, Abgeordnete verhaftet. 1947 floh Ministerpräsident Ferenc Nagy in die Schweiz. Ende 1948 war die Machtübernahme abgeschlossen.

Dann fraß die Revolution ihre Kinder. Rajk, Anführer der im Land gebliebenen Untergrundkommunisten, war Rákosis gefährlichster Rivale. Rákosi gehörte zu den Moskauer Emigranten. Die Sowjetunion hatte ihn 1940 gegen die Fahnen der ungarischen Revolutionstruppen von 1848 aus Horthys Kerker freigetauscht. Rákosi nutzte Stalins Bruch mit Tito und ließ Rajk 1949 als „titoistischen Agenten“ verhaften. Die Verhöre führte unter anderem sein Nachfolger als Innenminister, ein gewisser János Kádár. Im Oktober 1949 wurde Rajk hingerichtet. Danach regierte Rákosi als ungarischer Stalin: Zwangsindustrialisierung, Kollektivierung und Hunderttausende Verurteilte in einem kleinen Land.

Berija, Malenkow, Chruschtschow: drei Kurswechsel

Das System war brutal, aber stabil. Destabilisiert wurde es erst durch den Tod Stalins im März 1953. Vom 13. bis 16. Juni 1953 bestellte die neue „kollektive Führung“ um Georgi Malenkow und Lawrenti Berija die ungarische Spitze nach Moskau und las ihr die Leviten: zu viel Schwerindustrie, zu viel Terror, zu viel Macht in einer Hand. Einen Tag später, am 17. Juni, brannte Ost-Berlin. Hinter dem „Neuen Kurs“ in der DDR und in Ungarn stand dieselbe Moskauer Logik. Die Satelliten sollten entstalinisiert und durch mehrere konkurrierende Führungsfiguren leichter steuerbar werden.

Berija verlangte, dass Imre Nagy Regierungschef werde. Nagy war ein Moskau-treuer Kommunist, der in den Dreißigerjahren nach Dokumenten, die Ende der Achtzigerjahre auftauchten, dem NKWD unter dem Decknamen „Wolodja“ zugearbeitet hatte. Rákosi musste sich seinen Konkurrenten also selbst ins Haus holen. Doch nur Tage später wurde Berija in Moskau verhaftet, und Chruschtschow ließ Rákosi wissen, die neuen Herren teilten Berijas Kritik nicht. Rákosi sabotierte daraufhin den Reformkurs, den Nagy pflichtschuldig umsetzte. Zehntausende Häftlinge kamen frei, die Zwangskollektivierung wurde gestoppt, auch Kádár wurde rehabilitiert.

Zustimmung wird geprüft...

Anfang 1955 stürzte Malenkow im Moskauer Machtkampf, und einer der Vorwürfe lautete „Wirtschaftspopulismus“. Rákosi hatte das kommen sehen. Er brandmarkte Nagys Politik als „Rechtsabweichung“, im April 1955 verlor Nagy alle Ämter, im Dezember das Parteibuch. Der Mann, der die Kreml-Linie treu umgesetzt hatte, wurde mit Moskaus Billigung fallen gelassen.

Die Rückkehr zum Terror gelang Rákosi jedoch nicht mehr. In den Freiräumen entstand der Petőfi-Kreis, in dem Intellektuelle offen debattierten. Radio Free Europe, verdeckt von der CIA mitfinanziert, sendete die Parolen der Opposition ins Land. Dann kam im Februar 1956 Chruschtschows Geheimrede gegen den Personenkult. Im Juli schickte Moskau Anastas Mikojan nach Budapest, um Rákosi abzusetzen. Sein Nachfolger wurde jedoch dessen engster Vertrauter Ernő Gerő. Am 6. Oktober wurde Rajk feierlich umgebettet, und Zehntausende kamen. Der Henker von gestern war zum Märtyrer geworden.

Vom Freudenmarsch zur Schlacht

Den letzten Funken lieferte Polen. Als Moskau dort am 19. bis 21. Oktober dem Reformer Władysław Gomułka nachgab, formulierten Budapester Studenten am 22. Oktober ihre Forderungen: Abzug der sowjetischen Truppen, eine Regierung Nagy, freie Wahlen, Pressefreiheit. Am Nachmittag des 23. Oktober zogen Hunderttausende durch die Donaumetropole.

Vor dem Parlament begann Nagy seine Rede mit „Liebe Genossen!“ und erntete Buhrufe. „Wir sind keine Genossen, wir sind Ungarn!“ Vor dem Rundfunkgebäude fielen Schüsse. Wer zuerst schoss, ist bis heute umstritten. Bis zum Morgen hatten Aufständische das Gebäude erstürmt, auffällig gut bewaffnet.

Was folgte, war ein politisches Chaos, in dem der Kreml permanent hinter den Ereignissen herlief. Sowjetische Panzer rollten am 24. Oktober in die Stadt, anfangs mit verhüllten Rohren. Nagy wurde wieder Regierungschef, Kádár ersetzte Gerő an der Parteispitze. Am 25. Oktober eröffneten Unbekannte auf dem Kossuth-Platz das Feuer auf eine Kundgebung, sowjetische Panzer schossen zurück. Die Schätzungen der Toten reichen von 20 bis 400. Weil Radio Free Europe die Geheimpolizei ÁVH verantwortlich machte, begann eine Jagd auf deren Mitarbeiter. Manche wurden an Laternen aufgeknüpft, erkannt an ihren dienstlich ausgegebenen braunen Schuhen.

Der österreichische Magnum-Fotograf Erich Lessing kam am 25. Oktober über Győr nach Budapest. Seine Bilder von Panzern, Leichen und brennenden Rákosi-Porträts prägen bis heute das Bild des Aufstands. Seine Kontaktabzüge zeigen aber auch etwas anderes: eine Freudendemonstration Ende Oktober, als ein Sieg kurz möglich schien. Erhobene Hände, zum Ruf geöffnete Münder, eingerahmt von Aufnahmen rollender Panzer. Lessing selbst wollte danach nie wieder Krieg fotografieren: „Ich habe zu viel gesehen.“

Der letzte Zickzack des Kreml

Am 28. Oktober wechselte Nagy endgültig die Seiten. Er löste die ÁVH auf, verkündete eine Amnestie, die Kossuth-Wappen kehrten auf die Flagge zurück. Am 30. Oktober beschloss das Präsidium der KPdSU tatsächlich, die Truppen aus Budapest abzuziehen und über einen vollständigen Abzug aus Ungarn zu verhandeln. Moskau war bereit, ein Ungarn ohne kommunistisches Machtmonopol hinzunehmen, solange es in der sowjetischen Umlaufbahn blieb.

Binnen 24 Stunden kippte alles. Nagy kündigte am 31. Oktober Verhandlungen über den Austritt aus dem Warschauer Pakt an, für den Kreml die rote Linie. Am selben Tag griffen Großbritannien und Frankreich in den Suezkrieg ein. Chruschtschow eröffnete die Präsidiumssitzung mit den Worten, ein Rückzug würde die Imperialisten ermutigen. „Zu Ägypten würden sie dann Ungarn hinzufügen.“ Der Beschluss fiel einstimmig.

Kádár und Ferenc Münnich setzten sich am 1. November heimlich nach Moskau ab, während Nagy im Radio die Neutralität Ungarns verkündete. Am 4. November um 4.15 Uhr begann die Operation „Wirbelsturm“. Nagy floh in die jugoslawische Botschaft und gab nie einen Befehl zum allgemeinen Widerstand. Gekämpft wurde nur dort, wo Kommandeure selbst entschieden. Am Abend war Budapest weitgehend in sowjetischer Hand.

Gulaschkommunismus und das lange Schweigen

Kádár sicherte Nagy freies Geleit zu. Am 22. November wurde der Bus mit Nagys Gruppe den Sowjets übergeben und nach Rumänien gebracht. Im Juni 1958 wurden Nagy, Verteidigungsminister Pál Maléter und der Journalist Miklós Gimes nach einem Geheimprozess gehängt. Nach heutigem Forschungsstand ging die Hinrichtung auf Kádárs Initiative zurück, nicht auf Moskaus.

Paradoxerweise setzte derselbe Kádár wirtschaftlich vieles von dem um, wofür Nagy gestanden hatte. Die Zwangsablieferungen der Bauern wurden abgeschafft, die Genossenschaften blieben freier als sowjetische Kolchosen, die Ideologie wurde weicher. Der „Gulaschkommunismus“ wurde im gesamten Ostblock beneidet, offiziell galt Ungarn 1956 als „Konterrevolution“.

Zustimmung wird geprüft...

Die Geschichte wiederholte sich über 30 Jahre später. Auf dem Heldenplatz forderte im Juni 1989 ein 26-jähriger Jurist den Abzug der sowjetischen Truppen und freie Wahlen. Sein Name war Viktor Orbán. 2016, zum 60. Jahrestag, erklärte er als Premier, seine Regierung setze das Werk von 1956 fort. Damals sei es um Unabhängigkeit von Moskau gegangen, heute um Unabhängigkeit von der „Brüsseler Imperium“.

Auch im vergangenen Herbst kämpften zwei Lager um die Deutung des 23. Oktober. Während Orbáns Anhänger mit ihrem traditionellen „Friedensmarsch“ zum Kossuth-Platz zogen, fand am Nachmittag der „nationale Marsch“ seines Herausforderers Magyar statt. Magyar bezeichnete die Revolution von 1956 als „Wunder“ und warf Orbán vor, als „treuster Verbündeter des Kremls“ das damals von ihm verurteilte System wieder aufbauen zu wollen. Orbán dagegen zog aus 1956 die Lehre, Ungarn dürfe nur für sich und die ungarische Freiheit kämpfen, und warnte vor einem Krieg gegen Russland.

Inzwischen regiert Magyar in Ungarn. Für den Regierungschef sollte dieser Jahrestag ein außenpolitisches Schaufenster werden. Eingeladen war nach seinen Worten jeder außer Wladimir Putin. Kurz nach seinem Wahlsieg im April hatte er sogar gehofft, Präsident Trump könnte anreisen. Gekommen ist ein deutlich kleinerer Kreis. Zu den prominentesten Gästen zählen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident António Costa und Moldaus Präsidentin Maia Sandu.

Mit Brüssel hat Magyar Frieden geschlossen, in der Migrationspolitik bleibt er jedoch auf Orbáns Linie. Nach den Krawallen in Frankreich, die als Schülerproteste gegen marode Schulen begonnen hatten, schrieb er auf X, nun sei „vielleicht allen klar, warum Ungarn für den härtesten möglichen Umgang mit Migration eintritt“. Macron nannte solche Kommentare aus dem Ausland „unakzeptabel und ebenso dumm“. Der französische Präsident bleibt den ungarischen Feierlichkeiten übrigens fern.

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