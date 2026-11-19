Deutschlands zweitgrößte Privatbank geht an die italienische Unicredit. Der Bund zieht seine Vertreter aus dem Aufsichtsrat zurück – Arbeitnehmer fürchten einen Stellenabbau.

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Die Bundesregierung macht den Weg für die Unicredit-Übernahme frei.

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Nach monatelangem Widerstand gibt der Bund seine Blockadehaltung gegen die Übernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit auf. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sprach in Berlin von einer gemeinsamen Basis für einen geordneten Übergang.

Die Bundesregierung unterstütze nun „ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle“, teilte Klingbeil mit. Die Zusagen der Unicredit entsprächen den Kernanliegen des Bundes. So solle die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben, ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen, eine angemessene Kapitalausstattung behalten und wesentliche Entscheidungen in Deutschland treffen.

Zu einem Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen äußerte sich Klingbeil nicht konkret. Arbeitnehmervertreter der Commerzbank fürchten den Abbau Tausender Stellen. Unicredit-Chef Andrea Orcel plant nach bisherigen Angaben den Abbau von rund 7.000 Arbeitsplätzen und eine Verkleinerung des Auslandsnetzes.

Bund verzichtet auf Aufsichtsratssitze

Auch beim zuletzt strittigen Thema Aufsichtsrat gibt es eine Einigung. Die Unicredit werde zwei unabhängige Mitglieder vorschlagen, „die sowohl den deutschen Markt als auch die Commerzbank sehr gut kennen“, sagte Klingbeil. Bislang ist der Bund mit zwei eigenen Vertretern im Kontrollgremium präsent. Derzeit hält der Staat noch rund 13 Prozent an Deutschlands zweitgrößter Privatbank.

In einem Brief an Klingbeil, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, erklärte Orcel, die Zusagen schafften die Basis für einen Verkauf der Bundesbeteiligung. „Sollte die Regierung beschließen, sich von ihrer Beteiligung an der Commerzbank zu trennen, würde Unicredit dies unterstützen.“ Klingbeil ging darauf in seinem Statement nicht ein.

Fusion mit Hypovereinsbank erwartet

Die Unicredit arbeitet seit gut zwei Jahren auf die Übernahme hin und hält knapp 50 Prozent an der Commerzbank. Zuletzt hatten die EU-Kommission, die US-Notenbank Fed und die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank grünes Licht gegeben. Erwartet wird eine Verschmelzung mit der Münchner Unicredit-Tochter Hypovereinsbank.

Nach der Kontrollübernahme im ersten Quartal 2027 will Orcel eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, bei der alle zehn Vertreter der Kapitalseite im Aufsichtsrat neu gewählt werden sollen. Anschließend könnte der Vorstand um Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ausgetauscht werden.

Die Commerzbank erklärte, sie begrüße die Zusagen der Unicredit. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wertete die Einigung als Bekenntnis zum Finanzplatz Frankfurt. (mit dpa)

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