70.000 gegen Wolfsburg: Hertha jagt den Zuschauerrekord von 2022/23

Volle Hütte gegen den VfL Wolfsburg am Sonnabend. Herthas BSC zieht wieder die Massen an. Der alte Zuschauerrekord aus der Saison 22/23 wird diese Saison eingeholt.

Berlin hat wieder Fußballfieber, und es ist blau-weiß. Am Sonnabend (20.30 Uhr) empfängt Hertha BSC als Tabellenführer der Zweiten Liga den Aufstiegsfavoriten VfL Wolfsburg. 70.000 wollen ins Olympiastadion. Die Fans jagen ihren eigenen Rekord...



Vor elf Tagen zeichnete es sich bereits ab: In dieser Sensationssaison wackelt die Zuschauer-Bestmarke. Sie stammt aus dem Bundesliga-Abstiegsjahr 2022/23, als im Schnitt 53.652 Fans ins Olympiastadion kamen. Am Sonnabend fällt sie, vorerst jedenfalls. Nach vier Heimspielen stand Hertha bei 52.307 Zuschauern pro Spiel. Mit den 70.000 gegen Wolfsburg schnellt der Schnitt auf 55.845. Ein Sprung um mehr als 3.500 Zuschauer.

Millionen-Zuschauermarke wird immer realistischer

Zum nächsten Heimspiel am 28. November kommt der befreundete Karlsruher SC. Auch dann dürfte das Olympiastadion wieder voll sein. Am neuen Zuschauerrekord zweifelt kaum noch jemand. Die spannendere Frage lautet: Eine Million Zuschauer in 17 Heimspielen, schafft Hertha auch das? Dafür bräuchte es im Schnitt 58.824 Zuschauer. In der Zweiten Liga ist das bisher nur einem Klub gelungen, dem FC Schalke 04, zuletzt dreimal hintereinander.



Der Höhenflug hat längst die ganze Stadt erfasst. Stefan Leitl (49) bekommt das jeden Tag zu spüren. Der Trainer, gebürtiger Münchner, sagt: „Grundsätzlich habe ich die Stimmung immer so empfunden, dass dieser Verein von sehr, sehr vielen Menschen geliebt wird und dass unfassbar viele Emotionen dabei ist. Es ist einfach toll, man merkt, was du bewegen kannst in dieser Stadt.“

Leitl ist stolz: „Hohe Identifikation mit meinen Jungs!“

Getragen wird diese Stimmung von einer Mannschaft, die nicht nur gewinnt. 28 Punkte, keine Niederlage, dazu ein Power-Fußball, der mitreißt. Die Leute kommen nicht nur wegen der Ergebnisse. Für Leitl liegt genau darin das Geheimnis: „Es ist einfach ein Beleg, dass wir es geschafft haben, mit einer Art und Weise Fußball zu spielen, die ja nicht nur erfolgreich ist, sondern auch vielleicht ein bisschen was hinterlässt, dass sich viele Leute damit identifizieren können. Es ist eine hohe Identifikation mit meinen Jungs. Wir sind super happy mit diesem Support. Lasst uns so weitermachen gemeinsam.“



So gesehen ist die Million drin. Eher jedenfalls als die Zahl, die die Fans seit Wochen besingen: „Einhundert Punkte, Hertha BSC!“ Dafür müsste Hertha jedes der 24 restlichen Spiele gewinnen. Das ist unwahrscheinlich. Aber das Lied ist zum Mantra der Blau-Weißen geworden. Selbst die Profis kommen daran nicht vorbei, wie Leitl verrät: „Wie oft, weiß ich nicht, aber auch das läuft in der Kabine. Wir haben ja mit Marius Gersbeck jemanden, der auch für die Vergnügung zuständig ist. Und deswegen ist er auch zuständig für die Musik.“

Hertha-Fans überholen 1. FC Union bei Auswärtsfahrten

Die Musik spielt längst nicht mehr nur im Olympiastadion. Beim 3:0 in Kaiserslautern standen 4.800 Herthaner im Gästeblock auf dem Betzenberg. Fast 5.000 Berliner, mitten in der Pfalz. So viele waren in dieser Saison bei keinem Auswärtsspiel dabei. Der Schnitt der Auswärtsfahrer kletterte auf 2.362. Damit hat Hertha sogar den Stadtrivalen 1. FC Union überholt (2.267). Und das, obwohl die Gästeblöcke in der Bundesliga größer sind.



Zu Hause wie auswärts füllt Hertha wieder die Ränge. Wieder, denn selbst die Rekordsaison 2022/23 kannte leere Plätze. Am 24. Januar 2023, einem Dienstag, kamen nur 29.483 Zuschauer ins Olympiastadion. Hertha verlor 0:5. Der Gegner hieß VfL Wolfsburg. Fast drei Jahre und zehn Monate später kommen 70.000.

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