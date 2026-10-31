70.000 Polizeikräfte im Einsatz: Frankreich erwartet Hunderttausende bei neuen Protesten

In Frankreich werden erneut Hunderttausende bei Demonstrationen erwartet. Zuvor gab es einen Rechtsstreit um eine Route in Paris. Auch in Deutschland wird demonstriert.

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In Frankreich sind erneut landesweite Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem geplant. Nach schweren Ausschreitungen in den vergangenen Wochen mobilisiert die Regierung laut dpa 70.000 Polizeikräfte. In Paris sorgte zudem ein Streit um die Route des zentralen Demonstrationszugs für Spannungen.

Zu den Kundgebungen aufgerufen haben laut dpa Gewerkschaften, Schüler- und Studentenorganisationen sowie die Gelbwesten-Bewegung. Die Behörden erwarten demnach mehrere hunderttausend Teilnehmer. Die Demonstrationen sollen in Paris und anderen französischen Großstädten stattfinden.

Rechtsstreit um Demo-Route

Im Vorfeld kam es zu einem Rechtsstreit über die Route des Pariser Demonstrationszugs. Die Polizeipräfektur von Paris hatte die ursprünglich geplante Strecke laut dpa aus Sorge vor Ausschreitungen untersagt und eine alternative Route am Stadtrand festgelegt. Die Organisatoren wehrten sich dagegen zunächst erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht. Frankreichs Staatsrat hob diese Entscheidung jedoch wieder auf. Wie Reuters berichtet, bestätigte Frankreichs Oberstes Verwaltungsgericht am Samstag das Verbot der ursprünglichen Route.

Der Studierendenverband Fage kritisierte die Entscheidung laut AFP als „schwerwiegende Infragestellung unserer Rechte“. Die alternative Strecke sichere nach Auffassung des Gerichts hingegen das uneingeschränkte Recht auf Demonstrationen.

Regierung warnt vor erneuter Gewalt

Bei Protesten am 17. Oktober war es zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Geschäfte und öffentliche Gebäude wurden laut AFP beschädigt, zahlreiche Einsatzkräfte verletzt. Am vergangenen Wochenende konnte die Polizei erneute Gewalt nach Angaben der dpa weitgehend verhindern.

Innenminister Laurent Nuñez warnte dennoch vor dem Risiko weiterer Ausschreitungen. „Alle sind im Einsatz, um auf jede Störung äußerst entschlossen zu reagieren“, sagte er laut Reuters bei einer Pressekonferenz. Die Behörden befürchten demnach unter anderem, dass Randalierer Halloween-Masken nutzen könnten, um ihre Identität zu verbergen.

Die Proteste hatten sich Ende September ausgeweitet. Zu den Gründen für die Proteste zählen die hohen Lebenshaltungskosten, der marode Zustand vieler Schulen und ein von vielen als ungerecht empfundenes Zulassungssystem der Universitäten, wie Reuters berichtet. Den ursprünglich von Schülern und Studierenden getragenen Protesten schlossen sich weitere Gruppen an.

Demonstrationen auch in Deutschland

Auch in Deutschland gingen am Samstag junge Menschen auf die Straße. Die bundesweiten Proteste der Gruppierung „GenZ regelt“ für bessere Bildung und ein bezahlbares Leben begannen allerdings mit deutlich weniger Teilnehmern als von den Organisatoren erwartet. In Berlin zählte die Polizei zunächst 2700 Demonstrierende, in München 1800 und in Frankfurt am Main rund 1000, wie AFP berichtete. In Köln lag die Beteiligung ebenfalls deutlich unter den angemeldeten 15.000 Teilnehmern. An allen vier Veranstaltungsorten blieb es zunächst friedlich, wie die Polizei mitteilte. (mit AFP)

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