7500 Euro pro Quadratmeter: Berlins Neubauwohnungen schlagen selbst Paris

Berlin liegt beim Neubaukauf laut Deloitte deutlich vor Paris und nahe an Hamburg und Frankfurt. München ist am teuersten. Bei den Mieten sieht es anders aus.

Berliner müssen laut Deloitte inzwischen fast zehn durchschnittliche örtliche Bruttojahresgehälter für eine 70 Quadrat Meter große Wohnung aufbringen.

Wer in Berlin eine Neubauwohnung kaufen möchte, muss laut einer neuen Deloitte-Studie inzwischen mehr pro Quadratmeter aufbringen als in Paris. Für Berlin weist der Property Index 2026 durchschnittliche Angebotspreise von 7500 Euro aus, für die französische Hauptstadt 5754 Euro. Der Berliner Wert liegt damit rund 30 Prozent höher.



Die Berliner Neubaupreise sind 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 4,2 Prozent gestiegen. Zu Hamburg und Frankfurt am Main fehlen nur noch 200 Euro je Quadratmeter: Beide Städte kommen auf jeweils 7700 Euro. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Beratungsunternehmens hervor, der die Kaufpreise in 71 Städten aus 25 europäischen Ländern vergleicht.



Den höchsten Wert erreicht München mit 11.200 Euro je Quadratmeter. Die Schweiz ist nicht Teil der Untersuchung. Insgesamt gehören vier deutsche Städte zu den sieben teuersten des Rankings.

Neubau in Berlin: 525.000 Euro für eine Wohnung mit 70 Quadratmetern

Für eine 70 Quadratmeter große Neubauwohnung ergibt sich aus dem Berliner Durchschnitt rechnerisch ein Kaufpreis von 525.000 Euro. Beim Pariser Studienwert wären es 402.780 Euro – ein Unterschied von gut 122.000 Euro. Die Berliner Zeitung hat bei Deloitte nachgefragt, wie das Unternehmen den Pariser Markt räumlich abgrenzt und inwieweit die Werte mit Berlin vergleichbar sind. Eine Antwort steht noch aus.

In Hamburg und Frankfurt kostet eine Wohnung dieser Größe rechnerisch jeweils 539.000 Euro. Grunderwerbsteuer, Notar- und mögliche Maklerkosten sind darin noch nicht enthalten.

Bereits eine Berliner Neubauwohnung mit 50 Quadratmetern kommt nach dieser Rechnung auf 375.000 Euro. Für 100 Quadratmeter werden 750.000 Euro fällig.

Die Zahlen beschreiben durchschnittliche Angebotspreise im Neubau, nicht den gesamten Wohnungsbestand oder die tatsächlich gezahlten Preise aller Käufer. Lage, Größe und Ausstattung einzelner Wohnungen können erheblich vom Durchschnitt abweichen.

Deloitte kombiniert je nach Markt Angebots- und Verkaufspreise; teilweise fließen auch Bestandsimmobilien ein. Die unterschiedlichen Datengrundlagen begrenzen deshalb die Vergleichbarkeit. Die Rangliste zeigt Preisniveaus der untersuchten Märkte, keinen einheitlichen Preisvergleich identischer Wohnungen.

München liegt beim Wohnungskauf an EU-Spitze

Trotz des hohen Berliner Niveaus bleibt der Abstand zu München erheblich. Dort ergibt sich für eine Neubauwohnung mit 70 Quadratmetern ein rechnerischer Kaufpreis von 784.000 Euro. Das sind 259.000 Euro mehr als in Berlin. Bei 100 Quadratmetern überschreitet München mit 1,12 Millionen Euro deutlich die Millionengrenze.

Als einzige weitere untersuchte Stadt kommt Luxemburg mit 10.567 Euro auf mehr als 10.000 Euro je Quadratmeter. Auch Amsterdam und Barcelona liegen vor den drei deutschen Städten Hamburg, Frankfurt und Berlin.

Ob örtliche Haushalte sich die Wohnungen leisten können, hängt allerdings auch von ihren Einkommen ab. Deloitte untersucht deshalb zusätzlich, wie viele durchschnittliche Bruttojahresgehälter für eine standardisierte Neubauwohnung mit 70 Quadratmetern nötig sind.

Berliner müssen rechnerisch fast zehn durchschnittliche örtliche Bruttojahresgehälter aufbringen. Deloitte beziffert das Verhältnis auf 9,81. In Hamburg sind es 9,42, in Frankfurt 8,21 und in München 11,67 Jahresgehälter. Gemessen am Einkommen ist der Kauf in Berlin damit schwerer zu stemmen als in Hamburg und Frankfurt, obwohl die Quadratmeterpreise etwas niedriger liegen.

Bei den Mieten bleibt Paris deutlich teurer als Berlin

Auf dem Mietmarkt kehrt sich der Vergleich zwischen Berlin und Paris um. Für die französische Hauptstadt weist Deloitte einen monatlichen Wert von 31,20 Euro je Quadratmeter aus. Berlin kommt auf 18,90 Euro. Den höchsten Mietwert unter den untersuchten Städten erreicht Luxemburg mit 45,40 Euro.

Auch in Berlin sind die Mieten weiter gestiegen: Der ausgewiesene Wert hat sich von 18,40 im Jahr 2024 auf 18,90 Euro im letzten Jahr erhöht, rechnerisch um rund 2,7 Prozent. Als Durchschnitt sämtlicher laufender Berliner Mietverträge darf dieser Marktvergleich nicht gelesen werden.

Deutlich stärker haben die Mieten in Hamburg angezogen. Die Stadt verzeichnet laut Studie mit 23,6 Prozent den höchsten Zuwachs unter allen untersuchten Standorten und erreicht nun 19,90 Euro je Quadratmeter. Frankfurt kommt nach einem Plus von 14,6 Prozent auf 21,20 Euro. München bleibt mit 24,30 Euro die teuerste deutsche Stadt im Mietvergleich, 11,5 Prozent über dem Vorjahreswert.

Deutschland baut weniger Wohnungen – die Nachfrage bleibt hoch

Als zentralen Grund für die angespannten deutschen Wohnungsmärkte nennt Deloitte das knappe Angebot. Deutschland hat 2025 laut Studie rund 207.000 Wohnungen fertiggestellt, 17,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Hohe Baukosten und erschwerte Finanzierung bremsen neue Projekte.



Gleichzeitig bleiben Haushalte, die sich einen Kauf nicht leisten können, länger auf dem Mietmarkt. Das erhöht dort den Wettbewerb um verfügbare Wohnungen. Steigende Kaufpreise treffen damit auf einen Wohnungsbau, der deutlich weniger neue Wohnungen liefert.



Eine schnelle Entlastung erwarten die befragten Deloitte-Fachleute für die europäischen Märkte nicht. In 19 von 24 Ländern mit entsprechenden Angaben rechnen sie für 2026 mit steigenden Kaufpreisen. Ebenfalls in 19 Ländern erwarten sie höhere Mieten.

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