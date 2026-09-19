80 km/h Sturmböen und 26 Grad: Heute trennt der Wind das Land

Den Norden streifen an diesem Samstag die Ausläufer eines Tiefs bei Island, während sich im Süden schwacher Hochdruck hält. Im Nordseeumfeld rechnet der Deutsche Wetterdienst mit stürmischen Böen um 70 km/h, auf dem Brocken mit durchgängigen Sturmböen um 80 km/h. Im Süden scheint dagegen die Sonne, am Oberrhein werden bis zu 26 Grad erreicht.



Zwischen diesen beiden Polen liegen rund 600 Kilometer. Auf dem Brocken pfeift der Wind den ganzen Tag, am Oberrhein bleibt er schwach.

80 km/h auf dem Brocken: Die Warnwerte für heute

Der stärkste Wert gilt dem Harz. Auf dem Brocken wehen durchgängig Sturmböen um 80 km/h, im übrigen Harz zeitweise steife Böen.



An der Nordsee sind zeitweise stürmische Böen um 70 km/h aus West bis Südwest zu erwarten. Die Wochenvorhersage stuft sie als wahrscheinlich ein. An der Ostsee bleibt es bei zeitweise steifen Böen bis 60 km/h, und bis zum Nachmittag greift dieser Bereich auch auf den Nordwesten bis ins nördliche Nordrhein-Westfalen aus.



Weiter südlich weht der Wind schwach. Die Vorhersage nennt bundesweit 19 bis 24 Grad und für den Oberrhein bis zu 26 Grad. In Baden-Württemberg scheint nach Auflösung der Nebelfelder viel die Sonne, dort werden 20 Grad im Bergland und 26 Grad im Rheintal erreicht.



Wer heute im Harz oder an der Küste unterwegs ist, sollte die amtlichen Warnungen prüfen. Für den Süden dürfte die Karte leer bleiben.

Sonntag und Montag: Sturmböen bis Stärke 9

In der Nacht zum Sonntag ziehen im Norden und Nordwesten dichte Wolken auf, gebietsweise beginnt es zu regnen.



Der Sonntag bringt dem Norden deutlich mehr Wind als heute. Laut Wochenvorhersage sind in Norddeutschland verbreitet stürmische Böen aus West bis Nordwest zu erwarten, an den Küsten Sturmböen der Stärke 9. Für den Brocken hält der Bericht einzelne schwere Sturmböen für möglich. Hinzu kommen im Norden und Nordosten Gewitter, bei denen ebenfalls Sturmböen auftreten können. Schleswig-Holstein kommt am Sonntag nur auf 17 bis 19 Grad.



Am Montag ziehen im Norden und Nordosten weiter Schauer und einzelne Gewitter durch, im Südwesten bleibt es heiter und trocken. Die Werte liegen bei 16 bis 20 Grad, im Südwesten bei 19 bis 23 Grad.

Stärke 9 den ganzen Tag: Was 80 km/h bedeuten

Das Wort „durchgängig" macht den Brocken-Eintrag besonders. An den Küsten stehen die Böen „zeitweise" im Bericht, auf dem Gipfel gilt der Wert für den gesamten Tag.



80 km/h entsprechen der Stärke 9 auf der Beaufort-Skala. Die Wochenvorhersage geht noch einen Schritt weiter und schließt für den Brocken einzelne schwere Sturmböen der Stärke 10 nicht aus.



Bemerkenswert ist auch die Reichweite. Bis zum Nachmittag greifen die steifen Böen bis ins nördliche Nordrhein-Westfalen aus, also weit ins Binnenland. Gestern endete der gewarnte Bereich noch an der Küste und im Binnenland Schleswig-Holsteins, wie im Wetterartikel von Freitag beschrieben.



Für den Harz selbst gilt unterhalb des Gipfels eine schwächere Stufe. Dort nennt der Bericht zeitweise steife Böen, also denselben Wert wie an der Ostsee.

Zwei Wetterlagen, ein Land

Der Warnlagebericht beschreibt heute zwei Systeme nebeneinander. Über dem Norden liegen die Ausläufer des Islandtiefs, über dem Süden schwacher Hochdruck. Dazwischen strömt mäßig warme Meeresluft heran.



Deshalb stehen im selben Text Sturmböen und Sonnenschein. Wer heute von Hamburg nach Freiburg fährt, durchquert beide Lagen an einem Tag.



Für das Wochenende heißt das eine klare Aufteilung. Im Süden lohnt sich der Samstag draußen, im Norden eher der Blick auf die Warnkarte. Am Sonntag weitet sich der Wind dann über ganz Norddeutschland aus.



Es ist ein Land. Ein Wetter hat es heute nicht.

Wann wird es ruhiger? Nach drei windigen Tagen

Der Montag gehört noch zur windigen Phase, mit stürmischen Böen an den Küsten und auf den Mittelgebirgen. Erst für Dienstag führt die Wochenvorhersage keine markanten Wettergefahren mehr auf, für Mittwoch und Donnerstag ebenfalls nicht.



Die Zehn-Tage-Vorhersage kündigt für die kommende Woche vielfach trockenes und ruhiges Hochdruckwetter an, bei wenig Temperaturänderung. Nachts geht es auf 13 bis 5 Grad zurück.



In den vergangenen zwei Wochen sah das anders aus. Da standen Unwetterwarnungen in den Berichten, Gewitterböen bis 100 km/h und ein Tag, an dem im Südosten 33 Grad erreicht wurden.

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