80 Liter in 48 Stunden: Ab Montag kippt das Novemberwetter

Nach Tagen unter grauem Hochnebel steht Deutschland vor einem Wetterwechsel. Ab Montag könnten im Südwesten binnen 48 Stunden bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, so viel wie sonst in einem ganzen November.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat noch keine Unwetterwarnung ausgegeben, bis dahin bleibt es kalt und weitgehend trocken.

Bis zu 80 Liter ab Montag: Hier schüttet es zuerst

Den Schwerpunkt sieht Meteorologe Dominik Jung von wetter.net im Saarland, in der Pfalz und in Baden. Dort könnten nach ersten Prognosen innerhalb von zwei Tagen 50 bis 80 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen, sagte er der Bild-Zeitung.



Grundlage ist das Wettermodell ICON, das der DWD gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Meteorologie entwickelt hat. Es rechnet für den Wochenstart mit stundenlangem Regen.



Im Rhein-Main-Gebiet dürften es laut Jung 30 bis 50 Liter werden. Am heftigsten trifft es demnach die französischen Nachbarn: In den Vogesen sind bis zu 130 Liter berechnet.



Wer im Südwesten wohnt, sollte die amtlichen Warnungen des DWD oder die Warnwetter-App im Blick behalten. Autofahrer müssen am Montagmorgen mit nassem Laub und stehendem Wasser auf der Fahrbahn rechnen.

Bis Sonntag grau und kalt: Nur 3 bis 13 Grad

Bis dahin bleibt der November trüb. Am Freitag hält sich laut DWD vor allem im Nordosten und in den Donau-Niederungen zäher Hochnebel. Im Südwesten ziehen Wolken auf, ab dem späten Nachmittag ist dort vereinzelt etwas Regen möglich.



Die Höchstwerte liegen je nach Sonne zwischen 3 und 11 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.



Der Samstag bringt in der Mitte und im Südosten Sonne, im Norden dagegen teils dichten Hochnebel. Mehr als 5 bis 10 Grad sind kaum drin, unter dem Nebel bleibt es kälter.



Am Sonntag wird es in weiten Teilen stark bewölkt, im Nordwesten fällt örtlich leichter Regen. Die Spanne reicht von 6 Grad in den bayerischen Niederungen bis 13 Grad am Oberrhein und im Schwarzwald.

Mehr Regen als im ganzen Oktober – in nur 48 Stunden

Wie gewaltig die Prognose ist, zeigt ein Blick in die Statistik. Im gesamten Oktober fielen laut DWD im Bundesschnitt rund 76 Liter pro Quadratmeter. Im Südwesten könnte nun in zwei Tagen mehr herunterkommen als in diesen 31 Tagen.



Möglich macht das der Abschied von Hoch Klaus. Es hatte seit Monatsbeginn für Nebel, Hochnebel und kalte Nächte gesorgt, wie der DWD in seinem Thema des Tages beschrieb.



Mit dem Hoch verschwindet der Riegel, der Tiefs vom Atlantik bislang abgehalten hat. Feuchte Meeresluft kann nun ungehindert nach Westeuropa strömen.

Nach dem trockenen Jahr: Der Boden schluckt fast alles

Für die Natur kommt der Regen spät. Das Frühjahr 2026 brachte laut DWD nur rund 68 Prozent der üblichen Niederschlagsmenge, der September blieb gut ein Drittel unter dem Soll.



Der Oktober war zwar der erste Monat seit Februar mit mehr Regen als üblich. Verteilt war der Niederschlag aber sehr ungleich, vor allem im Osten hält die Trockenheit an.



Jung rechnet deshalb damit, dass der ausgedörrte Boden einen Großteil des Wassers schnell aufnimmt. Was monatelang gefehlt hat, holen zwei nasse Tage aus seiner Sicht nicht auf.



Für Bäche und Flüsse ist der Regen eine gute Nachricht. Für das Grundwasser reicht er nicht.

Nur 20 Liter statt 80? Warum die Prognose noch wackelt

Längerfristig deuten die Modelle auf einen milden und nassen Herbst. Die US-Wetterbehörde NOAA erwartet für den November 2026 laut einer Kolumne von Jung überdurchschnittliche Temperaturen und im Westen und Süden Deutschlands mehr Regen als üblich. Ein Wintereinbruch ist darin nicht zu sehen.



Der YouTube-Kanal Kachelmannwetter erwartet ebenfalls Bewegung im Wetter, mahnt aber: Je weiter die Prognose in die Zukunft reicht, desto unsicherer wird sie. Mehr Klarheit dürften die Modellläufe am Wochenende bringen. Wie sich das Hoch in dieser Woche gehalten hat, lesen Sie in unserem Wetterbericht vom Donnerstag.



Denn auch für den Montag gibt es bereits deutlich zahmere Berechnungen. Jung nennt inzwischen auch eine Spanne von 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter – das wäre nur noch die Hälfte der angekündigten Menge.

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