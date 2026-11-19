Mehrere Stockwerke des Gebäudes sollen beschädigt worden sein. Die Huthi-Miliz hatte Saudi-Arabien zuletzt wiederholt angegriffen.

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Ein 80-stöckiger Wolkenkratzer in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad ist beschädigt worden. Das Gebäude beherbergt den staatlichen Vermögensfonds Public Investment Fund (PIF). Nach Angaben von drei mit dem Vorfall vertrauten Personen wurden mehrere Stockwerke des Hochhauses getroffen, wie das Wall Street Journal berichtet.



Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Fassade sei über mehrere Etagen beschädigt worden. Zudem seien Fensterscheiben zerbrochen. Ob das Gebäude vor dem Angriff evakuiert worden war, war zunächst unklar. Laut Wall Street Journal ist das Gebäude der höchste Turm der saudi-arabischen Hauptstadt.

Ein Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition bestätigte eine Raketenbedrohung aus dem Jemen. Generalmajor Turki al-Maliki erklärte laut Wall Street Journal, die Huthi-Miliz habe Riad mit einer Rakete bedroht. Durch herabfallende Trümmerteile seien Schäden entstanden. Auch Reuters berichtete unter Berufung auf die Koalition von Sachschäden durch Raketentrümmer. Das Ausmaß werde noch untersucht.



Die Huthi-Miliz bekannte sich zunächst nicht zu dem Angriff. Nach Angaben des Wall Street Journal greift sie Saudi-Arabien allerdings seit Wochen nahezu täglich an. Auch Flughäfen, Häfen und Ölanlagen seien wiederholt Ziel der Angriffe gewesen, berichtet Reuters.

Erneuter Angriff auf Finanzviertel

Es ist bereits der zweite Angriff auf einen Wolkenkratzer im Finanzviertel von Riad innerhalb weniger Wochen. Am 8. November war dort ein Gebäude des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco beschädigt worden. Auch damals waren mehrere Stockwerke betroffen, wie das Wall Street Journal berichtet.

Der Public Investment Fund verwaltet dem Bericht zufolge Vermögenswerte von rund 1,2 Billionen US-Dollar. Der Staatsfonds spielt demnach eine zentrale Rolle in der Wirtschaftsstrategie Vision 2030 von Kronprinz Mohammed bin Salman, mit der Saudi-Arabien seine Abhängigkeit vom Ölgeschäft verringern will.

Jemen: Kämpfe nehmen wieder zu

Hintergrund der Angriffe ist die erneute Eskalation des Konflikts im Jemen. Die Huthi-Miliz hatte im vergangenen Monat strategisch wichtige Gebiete an der Küste des Roten Meeres erobert und sich damit der Straße von Bab al-Mandab genähert. Die Meerenge zählt zu den wichtigsten Handelsrouten der Welt, wie Reuters berichtet.

Die erneuten Kämpfe haben laut Reuters eine 2022 unter Vermittlung der Vereinten Nationen vereinbarte Waffenruhe weitgehend beendet. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die international anerkannte Regierung des Jemen im Kampf gegen die Huthi-Rebellen, die große Teile des Landes kontrollieren.

Am Donnerstagmorgen griffen saudische Streitkräfte zudem die von den Huthis kontrollierte Hauptstadt Sanaa an. Das meldete die Huthi-nahe Nachrichtenagentur Saba laut Reuters. Der Huthi-Sender Almasira berichtete AFP zufolge, saudische Streitkräfte hätten eine Schuh- und Textilfabrik einer Hilfsorganisation für Waisenkinder angegriffen. Eine unabhängige Bestätigung dieser Angaben lag zunächst nicht vor.