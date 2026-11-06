80er in DDR und BRD: Was damals normal war, versteht heute keiner – zwei Relikte gibt es noch

80er und 90er in Ost und West: Telefon-Wartezeit, Fahren ohne Gurt, Rauchen im Flugzeug – was damals normal war, befremdet heute viele junge Leute.

Ein eigenes Telefon war in der DDR Luxus: Manche warteten bis zu 20 Jahre auf einen Anschluss. Wer eins hatte, wurde mitunter abgehört – hier ein nachgestellter Stasi-Abhörplatz im DDR Museum in Berlin. (Symbolbild)

Wer in den 80ern in Ost-Berlin jemanden sprechen wollte, klingelte einfach an der Haustür. Ein Anruf war Glückssache: Nicht einmal jeder fünfte Haushalt in der DDR hatte ein Telefon.



Auf dem US-Portal Yourtango staunt eine Gen-Z-Autorin über acht Gewohnheiten der 80er und 90er, die heute seltsam wirken. Unangemeldeter Besuch steht darauf, ebenso Autofahren ohne Gurt.



Für Deutschland fällt die Bilanz noch kurioser aus. Und zwei der angeblichen Relikte gibt es hier bis heute.

Bis zu 20 Jahre warten aufs Telefon

Wer in der DDR einen Telefonanschluss wollte, brauchte Geduld. Mitte 1990 lagen bei der Post fast 1,3 Millionen unerledigte Anträge, manche warteten laut einer Vorlage der Volkskammer bis zu 20 Jahre.



Blieb die gelbe Zelle mit der Devise „Fasse dich kurz!“. Im Westen warb die Post da längst mit „Ruf doch mal an!“, wie das Museum für Kommunikation dokumentiert.



Noch im August 1990 kam man von den Redaktionstelefonen der Berliner Zeitung am Alexanderplatz nicht nach West-Berlin durch. Redakteurin Susanne Lenz radelte deshalb mit Zehnpfennigstücken zu den Telefonzellen in Kreuzberg, erinnert sie sich.

Nur 15 Prozent mit Gurt

Die US-Autorin wundert sich, dass sich Autofahrer in Amerika bis in die 90er kaum anschnallten. Westdeutschland war kaum besser. Die Gurtpflicht vorn gilt hier seit dem 1. Januar 1976, Geld kostet der Verstoß aber erst seit August 1984, damals 40 D-Mark.



Erst das Bußgeld wirkte: Die Anschnallquote stieg von etwa 50 auf über 90 Prozent.



In der DDR wurde der Gurt am 1. Januar 1980 Pflicht. Kurz vorher, Ende 1978, schnallten sich dort laut der Fachzeitschrift Neue Justiz gerade 15,4 Prozent an.



Die US-Liste irrt übrigens: In New Hampshire dürfen Erwachsene bis heute ohne Gurt fahren, als einzigem US-Bundesstaat.

Qualm über den Wolken bis 1998

Bei Lufthansa war das Rauchen auf Inlandsflügen erst 1995 vorbei, auf allen übrigen Strecken im Sommer 1998.



In Berliner Gaststätten gilt das Rauchverbot seit dem 1. Januar 2008. Viele Wirte ignorierten es in der ersten Nacht, berichtete diese Zeitung damals.



Ganz verschwunden ist der Qualm nicht. Kleine Eckkneipen dürfen sich unter Auflagen bis heute als Raucherkneipe ausweisen.



Für die Gen-Z-Autorin ist auch der Zigarettenautomat ein Kuriosum von gestern. Hierzulande ist er Alltag: Rund 250.000 Geräte gibt es nach Branchenangaben, oft in der Nähe von Schulen, so das Deutsche Krebsforschungszentrum. Es fordert ihr Verbot.



Berlin hat inzwischen sogar Nachwuchs: Automaten für E-Zigaretten stehen hier so dicht wie nirgends sonst in Deutschland.

Drei Nummern im Kopf

Früher kannte man die Nummern der ganzen Clique auswendig. Heute sind es im Schnitt noch drei, ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom.



Ein Drittel kennt nicht einmal die eigene Handynummer. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es 42 Prozent.

Der Stadtplan und das absichtlich falsche GPS

Ein weiteres Kuriosum war der Stadtplan. Ohne Navi lag er im Handschuhfach, zerknittert und nie richtig gefaltet. Satellitennavigation gab es zwar, doch das US-Militär verfälschte das Signal für Zivilisten mit Absicht, auf rund 100 Meter.



Am 1. Mai 2000 ließ Präsident Bill Clinton die Störung abschalten. Die Ortung wurde über Nacht bis zu zehnmal genauer.

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