81 Milliarden Euro Zinsen: Wirtschaftsweiser fordert neue Steuer für die Aufrüstung

Im Kernhaushalt gibt der Bund ab 2028 mehr für Zinsen als für Investitionen aus. Achim Truger fordert eine neue Steuer auf Einkommen und Unternehmensgewinne.

Der Haushaltsausschuss hat am frühen Freitagmorgen seine Beratungen über den Bundeshaushalt 2027 abgeschlossen. Der gebilligte Etatentwurf sieht Ausgaben von 560,9 Milliarden Euro vor. Doch der finanzielle Spielraum des Bundes dürfte in den kommenden Jahren erheblich schrumpfen.



Nach einer neuen Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zahlt der Bund ab 2028 im Kernhaushalt mehr für Zinsen, als er dort investiert. Für 2030 stehen laut Finanzplanung 81 Milliarden Euro Zinsausgaben nur 49 Milliarden Euro Investitionen gegenüber.



Der Wirtschaftsweise Achim Truger warnt im Interview mit der Berliner Zeitung dennoch davor, die Merz-Regierung für den Zinsanstieg verantwortlich zu machen. Viele ältere Bundesanleihen müssten nun zu höheren Zinsen refinanziert werden. Die dauerhaft steigenden Verteidigungsausgaben ließen sich allerdings nicht unbegrenzt über Kredite finanzieren. Truger schlägt dafür eine progressive Ergänzungsabgabe nach dem Vorbild des Solidaritätszuschlags vor.

Herr Truger, hat die Merz-Regierung angesichts dieser Zahlen zu viel auf Kredit versprochen?



Nein, das kann man so nicht sagen. Im Moment ist das, was sie kreditfinanziert, finde ich, noch völlig in Ordnung. Es braucht noch eine konjunkturelle Unterstützung, es braucht diese Infrastrukturinvestitionen, und wenn man die Verteidigungsausgaben hochfährt, kann man das kurzfristig auch über Kredit machen. Letzteres geht aber natürlich nicht auf Dauer, davon muss man perspektivisch wieder weg.



Was die Zinsen angeht, da kann die Regierung von Friedrich Merz wenig dazu. Es gibt einen Schuldenstand, der aufgrund der Vorgängerregierung ziemlich kurzfristig angelegt war, also mit kurzfristigen Papieren. Jetzt laufen alte Papiere aus und werden durch neue ersetzt, die teurer sind. Das sind die Krisenlasten der Vergangenheit, die jetzt aufgrund der Neufinanzierung teurer werden. Das kommt aus der Vergangenheit, damit hat die Merz-Regierung noch sehr wenig zu tun.

Ihr Rat warnt im Jahresgutachten vor Milliardenlöchern im Bundeshaushalt und hält Steuererhöhungen mittelfristig für wahrscheinlich. Wenn die Regierung diese Lücke durch Einsparungen allein nicht schließen kann, welche Steuer würden Sie erhöhen?



Wir sprechen vor allem von der Lücke, die durch die sehr hohen kreditfinanzierten Verteidigungsausgaben entsteht, wenn man diese Ausgaben wieder in den Staatshaushalt zurückführen möchte und sie nicht mehr kreditfinanziert. Das ist ein gigantischer Betrag, und es ist ganz klar, dass man das nicht durch Kürzungen auffangen kann.

Wir legen uns im Gutachten nicht fest. Aber mein Ansatz wäre zu sagen: Das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die Verteidigungsausgaben zu stemmen. Das kann man nur in einem Paket, das für die Gesellschaft tragfähig ist.



Das würde für mich bedeuten, dass da eine starke solidarische Komponente drin sein muss. Das heißt, da müssen wesentliche Teile der Lasten progressiv gestemmt werden. Das spricht beispielsweise dafür, dass man eine Verteidigungsabgabe macht, also eine Ergänzungsabgabe auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer, ähnlich dem Solidaritätszuschlag, aber eben, um Teile der Rüstungsausgaben zu finanzieren.

Skeptisch wäre ich, wenn es um die Umsatzsteuer geht. Wir wissen, dass die Mehrwertsteuer erst mal die Preise erhöht. Aktuell wäre das ohnehin problematisch, weil wir schon eine erhöhte Inflation haben, aber insbesondere, weil es Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen überproportional heftig trifft.

Daher fände ich eine solidarische Steuererhöhung, beispielsweise durch so einen Soli, deutlich besser. Aber die Lücke ist wirklich sehr groß. Deshalb ist die Frage, ob man mit einer einzigen Steuer da tatsächlich hinkommt. Wahrscheinlich wird man ein Paket schnüren müssen.

Deutschlands Wachstum: Was den Aufschwung trägt

Sie erwarten für dieses Jahr 1,3 Prozent Wachstum. Dazu tragen stärkere Exporte bei, aber auch höhere Staatsausgaben, etwa für die Bundeswehr. Wie tragfähig ist dieser Aufschwung, wenn ein Teil des Wachstums auf kreditfinanzierter Aufrüstung beruht und die Zinslast noch Jahre nachwirkt?



Die wesentliche Änderung in der Prognose kommt tatsächlich daher, dass die Exporte unerwartet stark waren. Das hatte niemand auf dem Schirm. Das erklärt, warum die Prognosen hochrevidiert wurden. Man kann erwarten, dass es noch eine Weile weitergeht, wahrscheinlich nicht ganz so stark wie bislang. Aber wenn das so weiterginge, wären die Exporte weiter eine tragende Säule.

Im kommenden Jahr haben auch die staatlichen Investitionen für die Infrastruktur als zweite Säule eine größere Bedeutung. Die sind zwar kreditfinanziert, ebenso wie die Rüstungsausgaben. Trotzdem ist es eine dauerhafte Nachfragekomponente. Insbesondere bei der Infrastruktur rechnet sich das auch wirtschaftlich. Da kommt ein sehr hoher Multiplikator, also eine starke Verbesserung der Wirtschaftsleistung, bei heraus.

Deshalb muss man sich darum keine grundsätzlichen Sorgen machen. Damit es aber ein selbsttragender Aufschwung wird, müssten die privaten Investitionen und der private Konsum anspringen. Das ist die kritische Schwelle, über die das Ganze gehen muss. Man kann hoffen, dass das demnächst geschieht. Aber da ist noch eine große Unsicherheit.

BREUEL-BILD/imago Zur Person Achim Truger ist seit März 2019 Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität zu Köln. Nach dem Diplom arbeitete er dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Finanzwissenschaft und am Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut. Von 2012 bis 2019 war Truger Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomie und Wirtschaftspolitik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin. Seit April 2019 ist er Professor für Sozioökonomie, Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen, an der Universität Duisburg-Essen.

Ökonom über Bundeshaushalt 2027: „Auf Kante genäht“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine niedrigere Stromsteuer für alle versprochen. Jetzt ist die Senkung für private Haushalte vorerst vom Tisch, weil die Koalition dafür kein Geld gefunden hat. Hat der Kanzler den Menschen etwas versprochen, das er sich von Anfang an nicht leisten konnte?



Nein, das ist eine Abwägungsfrage. Es ist klar, dass dieser Haushalt 2027 auf Kante genäht ist. Vor nicht allzu langer Zeit war da noch eine Lücke von 34 Milliarden. Die ist jetzt durch verschiedene Maßnahmen geschlossen. Wenn man jetzt diese Stromsteuersenkung zusätzlich haben möchte, muss man unter den gegebenen Bedingungen, so wie die Schuldenbremse konstruiert ist, an anderer Stelle eine Gegenfinanzierung bieten. Dann kann man das auch machen.

Wirtschaftsweiser Achim Truger bei der Vorstellung des Jahresgutachtens: Im Interview erklärt er, warum die Stromsteuersenkung für Haushalte eine Gegenfinanzierung braucht. © BREUEL-BILD/imago

Grundsätzlich wäre so eine Stromsteuersenkung sinnvoll. Gerade bei den gestiegenen Energiepreisen wäre das eine Entlastung, die vor allem Haushalten mit niedrigem Einkommen relativ stark zugutekommt. Das wäre auch ökologisch gut, weil niedrigere Stromkosten den Umstieg auf klimafreundliche Produkte wie E-Autos befördern.

Ein paar Dinge, die die Koalition beschlossen hat, sind natürlich auch wirklich fragwürdig. Dass die Senkung der Gastromehrwertsteuer so eine hohe Priorität hat, leuchtet mir nicht ein. Wenn der Wille zur Stromsteuersenkung sehr groß wäre, könnte sich die Koalition darauf einigen, zu sagen: Das mit der Gastromehrwertsteuer machen wir nicht mehr. Für ein Jahr könnte man das wahrscheinlich auch aus der Rücklage finanzieren.

Auch die Mütterrente ist nicht etwas, was man jetzt unbedingt braucht. Ich finde die Stromsteuersenkung mittel- und langfristig sinnvoll, aber auch jetzt unter Entlastungsaspekten. Schade, dass dafür keine Finanzierungslösung gefunden wurde.

Viele Menschen hören zwar, dass die Wirtschaft wieder wächst, merken davon aber beim Einkauf wenig. Der Sachverständigenrat rechnet für nächstes Jahr mit 3,3 Prozent Inflation. Wann kommt der Aufschwung bei den Haushalten an?



Der Energiepreisschub wegen des Iran-Kriegs, den Donald Trump angezettelt hat, ist ein Problem. Die Realeinkommensentwicklung wird dadurch gedämpft. Sie ist zwar noch positiv, aber schwach. Mit einer besseren Situation für die Einkommen der privaten Haushalte ist zu rechnen, wenn der Energiepreisschock zurückgeht.

Das ist etwas, was im Laufe des nächsten Jahres passieren und sich dann wahrscheinlich im Jahr 2028 fortsetzen dürfte. Wenn dann gleichzeitig aufgrund der Lohnverhandlungen, die kommen, die Nominallöhne noch steigen, kommt auch mehr vom Aufschwung bei den Menschen an.

Die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler: Die Zinslast für die Merz-Regierung steigt laut Truger auch deshalb, weil der Bund auslaufende Anleihen durch teurere ersetzen muss. © Kay Nietfeld/dpa

Merz’ Reformen: Truger kontert das 100-Tage-Ultimatum

Der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), Wolfgang Große Entrup, gibt der Merz-Regierung noch 100 Tage für Reformen. Danach, sagt er, bremsen die Landtagswahlkämpfe in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Schleswig-Holstein die Koalition aus. Teilen Sie diese Warnung? Was muss die Bundesregierung noch vor dem Jahreswechsel konkret beschließen?



Das halte ich für kompletten Unsinn. Wenn man sich anschaut, was die Regierung alles gemacht hat oder woran sie gerade arbeitet, dann ist das wahnsinnig viel. Die haben sich extrem viel vorgenommen, und haben auch einiges hinbekommen. Ich verstehe natürlich, dass ein Lobbyist sich mehr wünscht oder noch andere Dinge fordert. Aber gerade die Unternehmen haben erhebliche Abschreibungserleichterungen bekommen.

Jetzt kommen schrittweise kräftige Unternehmenssteuersenkungen hinzu. Die werden übrigens auch sehr teuer und die öffentlichen Haushalte kräftig belasten. Dann gibt es einen Industriestrompreis, vielfältige Förderprogramme und das Sondervermögen für die Infrastruktur. Klar, es könnte immer mehr sein und sollte auch mehr sein, aber es wird trotzdem deutlich mehr investiert als zuvor.

Wenn es um Sozialreformen geht, ist es sowieso ein Missverständnis, dass davon Wachstumsschübe ausgehen. Was man an Belastung bei den Sozialbeiträgen einspart, bezahlt man auf der anderen Seite durch Leistungskürzungen oder höhere private Vorsorge. Dass da kein Schub entsteht, der die Wirtschaft ankurbelt, dürfte auch klar sein.

Wie könnte die Regierung die deutsche Industrie stattdessen unterstützen?



Bei der Industriepolitik wäre es tatsächlich wichtig, mehr zu machen. Das Hauptproblem bei der Wirtschaftsentwicklung ist, dass lange Zeit die Exporte ganz schwach waren, dass die exportstarke Industrie darunter so stark gelitten hat und dass Industrie massiv an Produktion und Beschäftigung verloren hat und auch noch Beschäftigung verliert. Da müsste man jetzt wirklich mit einem entschlossenen Programm Industriepolitik machen und schauen, wie man die wieder nach vorne bringt. Das ist natürlich auch eine Sache, die mittel- und langfristig wichtig ist.



Aber da jetzt mit irgendwelchen Ultimaten durch die Gegend zu laufen – das ist, ehrlich gesagt, genau die Mixtur, mit der man eine demokratisch gewählte Regierung torpediert und so unter Druck setzt, dass hinterher nur die Extremen gewinnen und am Ende die Demokratie Schaden nimmt.



Wer da für die Masse der Menschen schmerzhafte Maßnahmen ultimativ fordert, der versteht, glaube ich, nicht, wie eine Demokratie funktioniert, in der Maßnahmen diskutiert werden und in der am Ende immer ein Interessenausgleich und Kompromisse resultieren. Wer das ausklammert, der begeht wirklich einen schweren, schweren Fehler.



Vielen Dank für das Gespräch.

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