85 km/h und 50 Liter Regen: Zum Mauerfall-Jahrestag öffnet der Himmel die Schleusen

Zum 37. Jahrestag des Mauerfalls kippt das Wetter in Deutschland – allerdings zuerst im äußersten Süden. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Montagmittag vor markantem Dauerregen zwischen Südschwarzwald, Bodensee und Allgäu, zur Wochenmitte steigen die Temperaturen dort auf 16 Grad. Der Osten startet dagegen mit Frost und dichtem Nebel in die Woche.



Damit geht die Zeit von Hoch Klaus zu Ende, das Deutschland seit Anfang November Nebel, Hochnebel und Frostnächte beschert hat. Von Westen schiebt sich nun Tief Pia heran.

Nebel unter 150 Meter: So gefährlich wird der Montagmorgen

Der Tag beginnt vielerorts im Blindflug. In der Nacht zum Montag und bis in den Vormittag rechnet der DWD vor allem im Osten, in der westlichen Mitte und im Süden mit Nebelfeldern, in denen die Sicht unter 150 Meter sinkt.



Dazu kommt Frost. Im äußersten Osten und Nordosten fällt die Temperatur verbreitet unter null, an den Mittelgebirgen und den Alpen örtlich bis minus 2 Grad.



Tagsüber teilt sich das Land. Zwischen Nordrhein-Westfalen, der Landesmitte und der Lausitz lockert der Nebel auf. Im Nordosten bleibt es trüb und kühl, im Südwesten bedeckt. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 13 Grad.



Ab Mittag setzt im Süden Dauerregen ein, in den Hochlagen der Alpen kommen Sturmböen bis 85 km/h aus Südwest dazu. Wer unterwegs ist, sollte die amtlichen Warnungen des DWD prüfen. Sie gelten kreisgenau und sind auch über die Warnwetter-App abrufbar.

Bis 16 Grad zur Wochenmitte – der Nordosten geht leer aus

Der Dienstag wird zum Übergangstag. Im Süden regnet es noch bis zum Abend, im Westen und in der Mitte kommt teils die Sonne heraus. Sonst bleibt es grau, die Temperaturen ändern sich kaum.



Am Mittwoch zieht eine neue Front von Pia von Südwesten über das Land, vor allem in die Landesmitte. Im Süden und Südwesten wird es mit bis zu 16 Grad deutlich milder, die Nächte sind vielerorts frostfrei.



Im Nordosten bleibt es bei rund 5 Grad, in Teilen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns schon am Dienstag bei höchstens 4 Grad. Die Wende kommt diesmal aus dem Südwesten. Im Osten kommt sie vorerst nicht an.

Bis 50 Liter in 36 Stunden: Hier droht der Dauerregen

Der Regen beginnt am Montagmittag und hält bis Dienstagnachmittag oder -abend an. Betroffen sind der Südschwarzwald und der Streifen vom Bodensee bis ins Allgäu.



Dort erwartet der DWD 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter, punktuell auch bis zu 50 Liter in 24 bis 36 Stunden. Der Wetterdienst stuft das als markantes Wetter ein, eine Stufe unter einer Unwetterwarnung.



Für die Landesmitte kündigt der DWD zur Wochenmitte ebenfalls nennenswerte Mengen an – nach Wochen, in denen unter dem Hoch kaum ein Tropfen fiel.

10,3 Grad und Nieselregen: So war das Wetter in der Nacht des Mauerfalls

Am 9. November 1989 war es in Berlin milder als in diesem Jahr. Die Station Dahlem meldete einen Höchstwert von 10,3 Grad, 2,1 Grad über dem damaligen Mittel, Potsdam kam auf 9,9 Grad. Das zeigt eine Auswertung der Meteorologin Petra Gebauer für die Berliner Wetterkarte.



Gebauer hatte in jener Nacht als Studentin selbst Dienst im Wetterturm der Freien Universität. Um 19 Uhr, als Günter Schabowski seine berühmte Pressekonferenz beendete, lagen in Dahlem 6,9 Grad, der Himmel war bedeckt. Am Abend regnete es leicht.



Frost gab es in der Innenstadt nicht: Am Alexanderplatz sank die Temperatur nur auf 3 Grad, am Stadtrand knapp unter 1 Grad. In Harz, Thüringer Wald und Erzgebirge fiel sie dagegen teils unter minus 5 Grad.



In Berlin werden an diesem Montag nur rund 7 Grad erwartet, gut drei Grad weniger als 1989.

Kommt jetzt der Winter? Das bringt der Martinstag

Nein, vorerst nicht. DWD-Meteorologe Oliver Reuter formuliert es knapp: „Winterwetter ist erstmal (noch) nicht in Sicht.“ Belastbare Signale für Schnee bis ins Flachland gibt es nicht.



Zum Martinstag am Mittwoch rechnen einzelne Modelle sogar mit bis zu 19 Grad im Südwesten. Die Bauernregel vom Martini-Sommer hätte dann recht.



In der zweiten Wochenhälfte bleibt es im Grenzbereich zwischen warmer und kalter Luft oft nass, vor allem in der Mitte. Danach könnte es wieder sonniger werden, bei 5 bis 10 Grad.

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