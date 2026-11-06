86.000 Läden weltweit, keiner in Deutschland: Das steckt hinter dem 7-Eleven-Rätsel

7-Eleven hat mehr als 86.000 Filialen weltweit, aber keine einzige in Deutschland. Warum die Kette am Sonntagsverbot und an den Discountern scheitert.

Berlin sollte der Anfang sein. Im Jahr 2004 kündigte die norwegische Reitan-Gruppe an, 7-Eleven nach Deutschland zu bringen. Rund 100 Filialen waren für die Hauptstadt im Gespräch. Eröffnet wurde keine einzige.



Dabei ist 7-Eleven die größte Ladenkette der Welt. Mehr als 86.000 Filialen in 19 Ländern zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben, die meisten davon in Asien. Wer in Bangkok oder Tokio Urlaub gemacht hat, kennt das orange-grün-rote Schild an fast jeder Ecke.

Zwei Anläufe, kein einziger Laden

2023 versuchte es der Konzern erneut. Die Franchise-Sparte 7-Eleven International suchte finanzstarke Partner für Westeuropa, Deutschland eingeschlossen. Auch daraus ist bis heute nichts geworden.



Inzwischen schrumpft die Kette sogar. In Nordamerika will 7-Eleven im laufenden Geschäftsjahr 645 Filialen schließen und nur 205 neue eröffnen.

Für Bequemlichkeit zahlen Deutsche ungern

Convenience-Stores verdienen an der schnellen Lösung für den Moment. Kunden zahlen mehr, weil sie Sandwich, Ladekabel oder Sonnencreme sofort bekommen. Carsten Demming, Professor für Food Management an der DHBW Heilbronn, sieht genau hier den Haken. „In Deutschland dominiert der geplante Lebensmitteleinkauf, häufig für mehrere Tage“, sagte er der Frankfurter Rundschau.



Discounter stehen hierzulande fast überall und haben die Kundschaft über Jahrzehnte an niedrige Preise gewöhnt. Ein kleiner Laden mit teurer Innenstadtmiete und ständiger Belieferung kann da beim Preis nicht mithalten.



Insgesamt geben die Deutschen im Laden auffällig wenig aus. Laut der aktuellen Studie von NIQ Geomarketing fließen nur 22,2 Prozent der privaten Konsumausgaben in den Einzelhandel, so wenig wie in keinem anderen EU-Land. Der Rest geht vor allem in Wohnen, Dienstleistungen und Freizeit.

Der Sonntag ist das größte Problem

Werktags wäre ein 24-Stunden-Laden vielerorts erlaubt. In Berlin dürfen Geschäfte von Montag bis Samstag rund um die Uhr öffnen, in Bayern ist dagegen grundsätzlich um 20 Uhr Schluss. Seit 2006 regelt das jedes Bundesland selbst.



Am Sonntag aber bleibt fast überall alles zu. Dazu kommt der Mindestlohn: Er liegt seit Januar bei 13,90 Euro und steigt 2027 auf 14,60 Euro. Eine Nachtschicht für eine Handvoll Kunden rechnet sich damit kaum.

Deutschland hat seinen 7-Eleven längst

Das Bedürfnis nach dem schnellen Einkauf gibt es trotzdem. Es wird nur anders bedient. Tankstellen und Läden in großen Bahnhöfen dürfen auch sonntags verkaufen und sind damit der deutsche Convenience-Store.



In Berlin übernehmen die Spätis diese Rolle. Sonntags müssen sie allerdings grundsätzlich schließen. Ihre Zahl ist laut einer Schriftlichen Anfrage im Abgeordnetenhaus von einst rund 2000 auf unter 1000 gesunken. Der Berliner Späti e.V. hat ein Volksbegehren für die Sonntagsöffnung angekündigt.

Smart Stores: Die Zukunft hängt am Sonntag

Die nächste Generation kommt ohne Personal aus. Tegut betreibt kassenlose „Teo“-Märkte, Rewe und Netto testen „Pick & Go“. Doch auch für sie entscheidet der Sonntag über das Geschäft.



Als Tegut seine Teo-Läden in Hessen nach einem Gerichtsurteil sonntags schließen musste, brachen nach Firmenangaben rund 30 Prozent Umsatz weg. Hessen änderte daraufhin 2024 sein Gesetz. Schleswig-Holstein erlaubt personallosen Märkten in kleinen Gemeinden seit Mai die Sonntagsöffnung, Verdi will das rechtlich prüfen lassen.



Demming hält eine Kopie des asiatischen Vorbilds für aussichtslos. Ein angepasstes Format mit frischer Ware und ohne Personal habe an Bahnhöfen und in Innenstädten aber Potenzial.



Bis es so weit ist, gilt: Wer sonntags um drei Uhr nachts Sonnencreme braucht, muss nach Bangkok fliegen. Oder zur Tankstelle fahren.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema