90er-Stiefel im Herbst 2026: Mamas Lieblingsschuh feiert sein Comeback

Hoher Schaft, glattes Leder, kaum Absatz: Der kniehohe Lederstiefel aus den 90ern ist zurück. So wird er heute getragen.

„Das hatte ich früher auch schon.“ Dieser Satz dürfte dieser Tage öfter fallen, sobald Mütter und Töchter über Mode reden. Ob Slipdresses oder gerade geschnittene Jeans – passenderweise Mom-Jeans genannt – vieles, was derzeit wieder modisch angesagt ist, lag vor dreißig Jahren schon einmal im Schaufenster.



Im Herbst 2026 ist ein Teil an der Reihe, das – wenn Tochter Glück hat – in vielen Familien bis heute ganz hinten im Schuhschrank überwintert hat: der klassische, kniehohe Lederstiefel. Er hat einen geraden Schaft, eine runde Spitze und einen Absatz, über den man kaum ein Wort verlieren muss. Und genau diese Zurückhaltung macht ihn jetzt so interessant.

Die „Friends“-Stars bei einem Promoshoot 1997. Im Fokus des aktuellen Mode-Comebacks stehen vor allem die zeitlosen, schwarzen Knie-Stiefel von Jennifer Aniston als Rachel. © Chris Haston / Imago

Warum die 90er-Stiefel im Herbst 2026 ihr Comeback feiern

Die vergangenen Saisons waren laut. Maximalistische Mode im Stil der 2000er dominierte – nach so viel auffälliger Mode sehnt sich die Mode nach Ruhe und Zeitlosigkeit. Gefragt sind Stücke, die hochwertig wirken, sich leicht kombinieren lassen und nicht nach einem Winter wieder aussortiert werden. Der flache Lederstiefel kann all das, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.



Dazu kommt, dass die 90er auch popkulturell gerade wieder aufleben. Man denke nur an die Serie „Love Story“, die im Februar bei Disney+ startete und die Liebesgeschichte von Carolyn Bessette-Kennedy und John F. Kennedy jr. erzählt. Bessette-Kennedy arbeitete bis 1996 bei Calvin Klein, dem Label, das wie kaum ein anderes für den schlicht-eleganten Stil des Jahrzehnts steht. Kein Wunder, dass ihr Look schon kurz nach dem Serienstart auf unzähligen Moodboards landete.

Die Königin des Minimalismus: Carolyn Bessette-Kennedys legendärer Signature-Look feiert diesen Herbst sein großes Comeback. © John Barrett/ Imago

Eine weitere Stil-Ikone, die einem sofort in den Sinn kommt, wenn es um 90er-Mode geht, ist Rachel Green aus „Friends“. Jennifer Aniston hat die Serienfigur zur Stilikone einer ganzen Generation gemacht, und zwar mit Looks, die nie verkleidet wirkten: kurzer Rock, schlichter Pulli, dazu ein unaufgeregter Schuh. Gepflegt, aber entspannt. Genau diese Mischung ist 2026 wieder gefragt.

Woran man einen echten 90er-Stiefel erkennt

Bei einem Stiefel im 90er-Jahre-Look endet der Schaft knapp unter dem Knie. Er sitzt eher locker und liegt nicht eng an der Wade wie ein Sockenstiefel. Das Leder ist glatt und darf ruhig etwas Patina haben, denn gerade die Gebrauchsspuren machen den Charme aus. Die Spitze ist rund oder leicht mandelförmig, auf keinen Fall spitz. Beim Absatz gilt: Je flacher, desto echter.

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90er-Stiefel kombinieren: Drei Looks für den Herbst 2026

Das Beste am flachen Lederstiefel ist, wie wandelbar er ist. Er passt zu Röcken genauso gut wie zu Hosen. Je nach Outfit wirkt er sportlich, elegant oder ganz bewusst lässig.

Faltenrock und langer Wollmantel

Ein grauer Faltenminirock, ein hellblaues, kurz geschnittenes Hemd und darüber ein langer, dunkler Wollmantel: Das erinnert an den Preppy-Look aus dem Film „Clueless“, wirkt mit flachen Stiefeln aber deutlich erwachsener. Goldene Creolen und eine schlichte Schultertasche machen das Outfit komplett. Dank der Stiefel bleibt der kurze Rock auch an kühlen Herbsttagen alltagstauglich.

Schmale Jeans im Schaft

Eine schmal geschnittene Straight-Leg-Jeans wird einfach in die Stiefel gesteckt, dazu kommen ein dicker Rollkragenpullover und eine Lederjacke. Heute läuft das gern unter „Equestrian Style“, also Reiter-Look. In den 90ern war es einfach ein ganz normales Alltagsoutfit. Wichtig ist nur, dass die Jeans eng genug ist, damit sie ohne Falten in den Schaft passt.

Kniehohe Stiefel im Reiter-Look bei Gucci für Frühling/Sommer 2027. © Gucci

Slipdress und grober Strick

Das ist vielleicht der typischste 90er-Look überhaupt: ein Satin-Slipdress in Creme, Schokobraun oder Schwarz, darüber ein grober Cardigan und dazu die flachen Lederstiefel. Spannend wird es durch den Kontrast. Das fließende Kleid nimmt dem Stiefel die Strenge, und der Stiefel holt das Kleid auf den Boden zurück. Abends kann ein Trenchcoat den Cardigan ersetzen.

Braun oder Schwarz? Die Farbfrage beim 90er-Stiefel

Dunkelbraun wirkt warm und weich und hat mehr Vintage-Charme. Es passt besonders schön zu Camel, Creme, Denim und Herbstfarben wie Rost oder Olive. Schwarz ist die urbanere, kühlere Variante und passt gut zum puristischen Stil der 90er, etwa zu Grau, Marineblau oder Outfits in nur einer Farbe.

Wer sich nicht entscheiden kann, liegt mit Braun meist richtig. Schwarze Stiefel stehen ohnehin in den meisten Schuhschränken, ein braunes Paar bringt dagegen frischen Wind in die Herbstgarderobe.

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Pflege: So halten Lederstiefel jahrzehntelang

Dass so viele Stiefel aus den 90ern noch tragbar sind, hat weniger mit Glück als mit Pflege zu tun. Neue Lederstiefel sollte man vor dem ersten Tragen imprägnieren, damit Regen und Streusalz keine Flecken hinterlassen. Ein- bis zweimal pro Saison lohnt sich eine gründliche Lederpflege. Sie hält das Material geschmeidig und beugt Rissen vor.

Damit der hohe Schaft nicht einknickt, helfen Stiefelspanner oder ganz klassisch zusammengerollte Zeitschriften. Auch die Absätze brauchen Aufmerksamkeit: Wer sie rechtzeitig beim Schuhmacher erneuern lässt, schützt das Leder darüber. Ein Stiefel, der so Jahrzehnte hält, ist am Ende nachhaltiger als jeder kurzlebige Trend.

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