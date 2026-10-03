90er-Boots im Herbst 2026: Diese Stiefel aus Mamas Schuhschrank sind wieder Trend

Biker Boots mit Schnallen, eckige Kappen und Plateausohlen wie zur Loveparade: Die Stiefel der Neunziger sind zurück. Welche Modelle jetzt angesagt sind.

Die Spice Girls bei einem Fotoshooting im Oktober 1997. Klobige Boots gehörten damals zu ihrem Look und sind heute wieder da.

Wer in den Neunzigern in Berlin jung war, hat den Klang dieser Schuhe noch im Ohr. Schwere Schnallenstiefel klackten im Treppenhaus. Plateausohlen stampften über den Asphalt, wenn die Loveparade Hunderttausende durch den Tiergarten zog. Die Stiefel dieser Jahre waren laut, klobig und ein bisschen trotzig. Bei manch einem dürften diese Modelle bis heute im Keller oder ganz hinten im Schuhschrank stehen. In diesem Herbst lohnt es sich, dort nachzusehen.



Die Mode greift 2026 nämlich wieder tief in die Kiste der Neunziger.

Warum die Neunziger gerade jetzt zurückkommen

Nostalgie prägt die Stiefel der Saison: Modelle, die an die 90er-Jahre und frühen 2000er erinnern, feiern ihr Comeback. Dahinter steckt auch eine Gegenbewegung zur Wegwerfmode. Seit einer Weile schon dominiert eine bewusste Rückbesinnung auf Qualität, Handwerk und zeitlose Eleganz. Dazu passen die Stiefel der Neunziger: Sie waren aus dickem Leder und auf Jahre gebaut. Viele halten deshalb heute noch.



Ein Kostüm von damals ist der Trend aber nicht! Die Stiefel kommen zurück, getragen werden sie aber anders als vor 30 Jahren.

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Biker Boots: Der Klassiker kommt schlanker zurück

Am deutlichsten sieht man das an den Biker Boots. In den 90er-Jahren galten sie als robuste Alltagsbegleiter. Im Herbst 2026 kehren die Biker Boots zurück – allerdings komfortabler, schlanker und vielseitiger. Zudem dominieren Biker Boots mit Schnallen. Robuste Sohlen und markante Details geben jedem Outfit eine starke Attitüde.

Verwandt sind die sogenannten Heritage Boots. Sie greifen Elemente traditioneller Arbeitsstiefel auf. Derbe Sohlen, Riemen, Schnallen und raues Leder geben dem Stiefel Charakter, während die schlankere Form dem rustikalen Ursprung mehr Feminität entgegensetzt. Darin liegt der Unterschied zu früher: Die Stiefel sehen noch genauso grob aus, sitzen aber enger am Bein.

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Square-Toe-Boots: Die eckige Kappe ist wieder da

Auch die eckige Schuhspitze ist zurück, sie wird heute jedoch minimalistischer interpretiert. Besonders angesagt sind Chelsea Boots, Stiefeletten und kniehohe Modelle mit eckiger Kappe. Die Form hat außerdem einen praktischen Vorteil. Eine eckige Kante vorn am Schuh bedeutet mehr Platz für die Zehen. Wer schon einmal einen Tag lang in spitzen Stiefeletten durch die Stadt gelaufen ist, weiß das zu schätzen!

Plateau-Boots: Von der Loveparade auf den Laufsteg

In Berlin gehören Plateausohlen fest zu den Neunzigern. Ganz vorne mit dabei: Modelle der Marke Buffalo. Ursprünglich stammten die 10 Zentimeter hohen Sneaker mit Plateausohle aus der Technoszene, und spätestens als die Spice Girls den Buffalo Classic in ihren Musikvideos zeigten, ging der Schuh um die Welt.

Bei Stiefeln war die Plateausohle damals noch wilder – mit vielen Nieten und klobigen Boots. Supermodels wie Naomi Campbell und Kate Moss liebten sie. Heute trägt man sie ruhiger: klare Formen und hochwertige Lederoberflächen halten den Look ausgewogen. Plateau-Schuhe lassen sich gut mit geraden Jeans, weiten Hosen und Kleidern kombinieren und setzen so einen Akzent, ohne den Look zu überladen.

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Combat Boots: Die Docs waren nie ganz weg

Ein Stiefel war in den Neunzigern fast überall zu sehen: der Schnürstiefel mit gelber Naht. Wenige wissen, dass er deutsche Wurzeln hat. Gegründet wurde die Firma von Dr. Klaus Märtens, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in München. Früher galten die Stiefel von Dr. Martens als Schuhe der Grunge- und Punkbewegung, heute erleben sie ein echtes Revival.



Typisch für Combat Boots sind ein robuster Schnitt aus hochwertigem Leder, breite rutschfeste Profilsohlen sowie rockige Akzente wie Schnallen und markante Schnürsenkel. Der Klassiker unter ihnen ist der halbhohe Schnürstiefel, der zum geblümten Midikleid ebenso passt wie zur Jeansshorts oder zur langen Anzughose. Blümchenkleid und Docs waren schon 1994 typischer Grunge-Look. Auch heute wirkt diese Kombination wieder frisch.

So tragen Sie 90er-Boots, ohne verkleidet auszusehen

Die wichtigste Regel ist einfach: Ein Teil aus den Neunzigern reicht. Wer Plateaustiefel, Schlaghose und bauchfreies Top kombiniert, sieht schnell aus wie auf einer Mottoparty. Ein einzelner 90er- oder 2000er-Verweis reicht meist aus.



Am besten wirken die schweren Stiefel im Kontrast. Für den Alltag sind Heritage- und Biker-Boots zu Jeans und warmem Strick der perfekte Allrounder für ungemütliches Herbstwetter. Besonders interessant wird der Trend aber im Kontrast zu femininen Teilen: Weite Stoffhosen, Kleider und Röcke aus Strick oder Tweed oder ein Trenchcoat nehmen den Boots ihre rustikale Schwere.

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