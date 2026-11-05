92 Jahre aus den Augen verloren: Madeleine und Justin, beide 105, sitzen sich plötzlich wieder gegenüber

Madeleine Laferrère hat mit drei Währungen bezahlt, den Zweiten Weltkrieg und die Mondlandung erlebt. Mit dieser Überraschung hatte sie trotzdem nicht gerechnet.



Am Samstag, dem 24. Oktober, saß ihr ein Mann gegenüber, den sie zuletzt vor 92 Jahren gesehen hatte: ihr Kindheitsfreund Justin Marie Thérèze. Beide sind 105 Jahre alt.



Über das Treffen berichtet die südwestfranzösische Regionalzeitung Sud Ouest. Schauplatz war der Festsaal von Montsoué, einem kleinen Dorf im Département Landes.

Wiedersehen nach 92 Jahren: die Ältesten zweier Orte

Madeleine ist die älteste Einwohnerin von Montsoué. Justin ist der älteste Einwohner von Hagetmau, einem Städtchen in derselben Gegend.



Für Madeleine kam das Wiedersehen überraschend, schreibt die Zeitung. Durch die Fenster des Saals fiel an diesem Tag Herbstsonne.

Kindheit in der Chalosse: gemeinsam auf dem Maisfeld

Die beiden stammen aus der Chalosse, einer hügeligen Agrarlandschaft im Süden der Landes. Mais, Rinder und Geflügel prägen die Gegend bis heute.



Als Kinder säten Madeleine und Justin dort gemeinsam Mais. Zuletzt gesehen haben sie sich rechnerisch Mitte der 1930er-Jahre. Danach trennten sich ihre Wege für fast ein Jahrhundert.

Was seit ihrem letzten Treffen passiert ist

Als die beiden sich aus den Augen verloren, bezahlte man in Frankreich mit dem alten Franc. 1960 kam der Neue Franc, 2002 der Euro.



Frankreich hat sich in dieser Zeit zweimal eine neue Verfassung gegeben, 1946 und 1958. Und irgendwann kam das Smartphone.



Heute findet man eine verlorene Schulfreundin per Instagram in 30 Sekunden. Madeleine und Justin haben dafür 92 Jahre gebraucht.

105 Jahre alt: Justin ist eine echte Rarität

Hundertjährige sind in Frankreich längst keine Exoten mehr. Anfang 2026 lebten dort laut dem Statistikamt Insee knapp 37.000 Menschen mit mindestens 100 Jahren, wie eine Studie der französischen Rentenkasse Cnav zusammenfasst. Rund 85 Prozent von ihnen sind Frauen.



Mit 105 wird die Luft deutlich dünner: Das Demografie-Institut Ined schätzte die Zahl der mindestens 105-Jährigen Anfang 2023 auf knapp 2000. Ein Mann in diesem Alter wie Justin ist also eine echte Seltenheit.



Auch in Deutschland wächst die Gruppe. Ende 2024 lebten hier laut Statistischem Bundesamt rund 17.900 Menschen mit 100 Jahren oder mehr. Beim Zensus 2022 wohnten 59 Prozent der Hundertjährigen noch in den eigenen vier Wänden.

Erinnerungen an eine Kindheit von damals

Das Treffen war laut Sud Ouest bewegend und von großer Vertrautheit geprägt. Die beiden teilten Erinnerungen an eine Kindheit, die mit dem heutigen Leben kaum noch etwas gemein hat.



Ein Leser schrieb unter den Artikel, Junge wie Babyboomer sollten den Text lesen. Dann würde weniger über die Härte des heutigen Lebens geklagt.



Der Mais, den Madeleine und Justin als Kinder säten, ist längst geerntet und vergessen. Ihre Freundschaft offenbar nicht.

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