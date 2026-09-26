921 neue Nachbarn: Kreuzberger besuchen Hasenheide-Großunterkunft für Flüchtlinge vor Öffnung

Mehr als 900 Geflüchtete sollen in dem umgebauten Bürogebäude zwischen Südstern und Hermannplatz künftig leben. Vorab dürfen die Anwohner rein.

Jahrelang stand der Betonkoloss zwischen Hermannplatz und Südstern in Berlin-Kreuzberg leer, ein Fremdkörper mit verspiegelten Scheiben zwischen den stuckbesetzten Wohnhäusern aus der Gründerzeit auf der einen Seite und den brutalistischen Sozialbauten der Düttmann-Siedlung auf der anderen. Doch an diesem Nachmittag kommt Leben in das neunstöckige Gebäude. Die Bauzäune sind weg, die lang verschlossenen Türen stehen offen, sogar das Unkraut ringsum wurde entfernt. Alles chic für den großen Tag und die neue Zeit.

An der Eingangstür steht Alina Mardinian, eine Frau um die 50. „Leiterin der Erstaufnahmeeinrichtung“ steht auf dem Schild am Revers ihres Jacketts. Sie begrüßt die Besucher mit einem Lächeln und drückt ihnen ein Blatt in die Hand. „Information für Anwohnende zur Eröffnung der Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete“ steht darauf.

Für Asylsuchende und Menschen aus der Ukraine

Am 1. Oktober werden die ersten Flüchtlinge in das umgebaute Bürogebäude mit der Adresse Hasenheide 23-27 einziehen. Bis zu 921 Menschen sollen hier eine erste Bleibe finden – sowohl Asylsuchende als auch vor dem Krieg geflohene Ukrainer. Die Kreuzberger Unterkunft wird nach Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten und Unterbringung (LFU) zu den großen in Berlin gehören, die in Spandau und Lichtenberg seien aber noch größer.

Doch bevor die Flüchtlinge kommen, sollen die Anwohner einen Blick in das Gebäude werfen können. Mehrere hundert Menschen nutzen am Freitag die Gelegenheit. Einerseits ein großer Andrang, andererseits aber auch wenig angesichts der Tausenden, die in der dicht bevölkerten Gegend rund um den Hermannplatz, im Graefekiez und in der Düttmann-Siedlung wohnen. Das Landesamt hatte Zettel zum Tag der offenen Tür an die Haustüren kleben lassen, vielerorts waren sie nach kurzer Zeit verschwunden.

Die Anwohner gelangen am Freitagnachmittag zunächst in den einzig historischen Raum auf dem Areal. Der frühere „Kaisersaal“ ist das letzte Überbleibsel einer 1917 geschlossenen Brauerei. Der frühere Festsaal diente schon dem Vormieter, der Deutschen Rentenversicherung, als Kantine. Künftig werden hier die Flüchtlinge ihre Mahlzeiten einnehmen – im Schichtbetrieb. Denn der Raum verfügt nur über 300 Sitzplätze.

Anwohner versammeln sich in dem Raum, der künftig als Kantine dienen wird. Es ist ein einstiger Festsaal – das einzige Überbleibsel einer 1917 geschlossenen Brauerei. © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Auf der Bühne des einstigen Festsaals greift Steffen Weickert zum Mikrofon. Der Mann mit dem rotblonden Haar und dem grauen Sakko ist der kommissarische Präsident des LFU. „Der eine oder andere hier wird sich fragen: Braucht man heutzutage überhaupt noch eine so große Einrichtung“, sagt Weickert mit Blick auf die deutlich zurückgegangenen Flüchtlingszahlen. Nur noch knapp 2900 Asylsuchende und rund 3400 Menschen aus der Ukraine seien in den ersten acht Monaten dieses Jahres nach Berlin gekommen – ein Bruchteil der Zuzüge der vergangenen Jahren. Auch deutlich weniger als 2023, als der Senat die Entscheidung traf, das Gebäude an der Hasenheide für zehn Jahre zu mieten, um es als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen. Etwa 1,2 Millionen Euro pro Monat zahlt das Land unbestätigten Medienberichten zufolge an den Eigentümer, die KapHag GmbH.

30 bis 40 Personen pro Tag ziehen ein

„Noch immer leben 2750 Geflüchtete in Hostels und Hotelzimmern, ohne Sozialberatung und Betreuung“, sagt LFU-Präsident Weickert. Auch in den Hangars in Tempelhof seien noch Geflüchtete einquartiert. Das soll ein Ende haben. Die Menschen seien im Haus in der Hasenheide besser versorgt, sagt Weickert. Die ersten Geflüchteten sollen am 1. Oktober ankommen, jeweils 30 bis 40 Personen werden pro Tag einziehen. Dort werden einerseits Ukrainer wohnen, andererseits Asylsuchende, die laut LFU hauptsächlich aus Vietnam, Moldau, der Türkei, Afghanistan und Russland kommen.

Ein Modell von dem verwinkelten Gebäudekomplex, links der historische „Kaisersaal“ © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

„Wir nutzen zur Unterbringung zwei Gebäudetrakte“, sagt Franziska Kalko. Die junge Mitarbeiterin des Landesamts führt eine Gruppe von Anwohnern durch die Unterkunft. Gerade steht die Gruppe vor einem Modell des Gebäudekomplexes aus den 1990er-Jahren. Franziska Kalko deutet auf den mittleren Eingang, das sei der Zugang zum großen Trakt für rund 760 Geflüchtete; der kleinere Gebäudeteil mit dem Eingang daneben biete Platz für 160 alleinreisende Frauen, ihre Kinder sowie Frauen mit besonderem Schutzbedarf. Der Plan des Senats, hier auch noch eine nicht geringe Zahl minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge unterzubringen, sei vom Tisch, berichtet sie.

Viel Kriminalität, verbreiteter Drogenkonsum

Zurückzuführen sei diese Abspeckung auf die Initiative des Bezirks Neukölln, teilt dessen Pressesprecher Christian Berg mit. Man habe darauf gedrungen, die unbegleiteten Minderjährigen nicht dem Hotspot an der Hasenheide auszusetzen; einer Gegend „mit unzureichender sozialer Infrastruktur, hoher Kriminalitätsquote, Drogenkonsum und teils gewaltverherrlichender und antisemitischer Straftaten rund um den Hermannplatz“. Allerdings sei das auch der einzige Punkt der umfangreichen Neuköllner Anregungen zu der Unterkunft, die der Senat aufgegriffen habe.

Aus den früher von der Deutschen Rentenversicherung genutzten Büros wurden Zimmer zumeist mit zwei, manchmal mit drei Betten. Familien mit mehreren Kindern sollen zwei Zimmer mit Verbindungstür bekommen. © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Beim Rundgang reagiert eine grauhaarige Frau erleichtert auf die Nachricht, dass keine unbegleiteten Minderjährigen hier einquartiert werden. „Wir haben genug Probleme mit den Jugendlichen aus der Düttmann-Siedlung nebenan“, sagt sie.

Kinder werden in umliegenden Schulen unterrichtet

Positiv aufgenommen wird auch die Info, dass die Kinder der Geflüchteten nicht in der Unterkunft unterrichtet werden; der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg habe signalisiert, dass es für die Mädchen und Jungen genug Platz in den umliegenden Schulen gibt. „Das ist viel besser für die Integration“, sagt ein Mann, der einen Säugling auf dem Arm trägt. Die für die Willkommensklassen vorbereiteten Räume könnten nun für Gemeinschaftsaktivitäten genutzt werden, sagt die Mitarbeiterin des Landesamts.

Blick in die Gemeinschaftsdusche der Frauen: Öffnet man eine der grünen Türen, befindet man sich in einem kleinen Umkleideraum, von dort kommt man in die Einzeldusche. © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Dann geht es bei der Führung weiter in den Unterkunftstrakt. Von dem ewig langen Flur gehen rechts und links Zimmer ab, 80 bis 100 Personen sind pro Etage vorgesehen; die Zimmer teilen sich meist zwei, mitunter drei Personen, sie sind möbliert mit Spinden aus Metall und Betten aus Stahlrohr, vereinzelt gibt es Tische mit Stühlen. „Wenigstens ist die Bettwäsche bunt“, sagt eine Anwohnerin. „Ansonsten alles grau, das Bettgestell, der Schrank, die Vorhänge.“ Ob die Bewohner die Räume denn etwas gemütlicher gestalten dürften, fragt eine andere Frau nach. Aber eigene Möbel sind nicht erlaubt, selbst Poster an der Wand sind wohl nur unter Einschränkungen möglich.

Grasgrün sind die nach Geschlechtern getrennten Duschräume, die sich ebenfalls auf dem Flur befinden. Jeder hat sein eigenes Duschabteil, das man über einen kleinen Vorraum zum Umkleiden betritt. „Lovely, that‘s nice“, kommentiert eine Anwohnerin. Ein paar Räume weiter dann die Waschküche, in der sich Waschmaschinen und Trockner stapeln, ein Zimmer mit Kleinkinder-Spielecke und ein Raum mit Kicker für Jugendliche.

Hohe Fluktuation: Nur drei Monate da

Etwas enttäuscht wirken einige Anwohner, als sie erfahren, dass die hier Untergebrachten nur etwa drei Monate bleiben werden – von der Hasenheide geht es weiter in Gemeinschaftsunterkünfte. Langfristige Freundschaften zwischen Flüchtlingen und Anwohnern werden hier vermutlich nicht entstehen können, räumt Sascha Langenbach ein, der LFU-Pressesprecher. Und er verweist auch darauf, dass die oft sehr erschöpften Menschen in den ersten Wochen viel Bürokratie bewältigen müssen. „Es sind Leute, die oftmals ganz furchtbare Sachen erlebt haben, die für jedes freundliche Wort, für einen Gruß auf der Straße oder ein Lächeln dankbar sind“, sagt Langenbach.

Gemeinschaftsraum mit Kicker, gedacht für die Teenager unter den Geflüchteten © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

„Wir sind ein Willkommensbezirk und wir wollen, dass das hier eine sehr gute Unterkunft wird“, sagt Clara Herrmann, die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Alle Abteilungen des Bezirksamtes hätten sich „mit Leidenschaft und offenem Herzen“ eingebracht, man habe ermittelt, welche Angebote in der Unterkunft selbst, aber auch im Umfeld notwendig seien, damit ein gutes Miteinander entstehen könne.

2,1 Millionen Euro habe man vom Senat, der die Entscheidung für die Massenunterkunft in Kreuzberg getroffen habe und für deren Finanzierung zuständig sei, für die nötigen Integrationsangebote verlangt – „und das waren keine Wünsch-Dir-was-Träume“, sagt Herrmann. Bekommen habe man vom Land für den gesamten Bezirk für dieses Jahr 406.000 Euro und 380.000 Euro für das nächste. Der Bezirk habe entschieden, dieses Geld vorrangig für die Geflüchtenunterkunft und die benachbarten Gebiete einzusetzen. Finanziert werden soll damit ein Begegnungsraum in der Unterkunft und eine Kiezküche für die Bewohnenden und die Nachbarschaft.

Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne) und der kommissarische Präsident des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten und Unterbringung, Steffen Weickert (r.), beim Tag der offenen Tür © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Noch ist die Kiezküche ein fast leerer, wenig gemütlich wirkender Raum, der von der Straße aus auch ohne Hausausweis zugänglich sein wird. Er ist der Schlusspunkt der Gebäude-Führungen; bis in den Abend hinein werden die Anwohner in kleinen Gruppen durch das Haus geschleust. Geduldig warten die bunt gemischten Kreuzberger im Foyer, bis sich das rot-weiße Flatterband für den nächsten Rundgang öffnet. Alle Altersstufen sind vertreten – vom Kleinkind bis zum Greis; einer der ältesten dürfte der 81-jährige Walter Momper gewesen sein, der von 1989 bis 1991 Regierender Bürgermeister war und ums Eck von der Erstaufnahmeeinrichtung wohnt. „Das Gebäude stand lange leer, es ist wichtig, dass die Geflüchteten menschenwürdig untergebracht werden“, sagt der SPD-Politiker.

Waschmaschinen im Waschraum, auch Trockner gibt es dort. Für das Reinigen der Kleidung werden Termine vergeben. © Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Mit dabei bei dem Rundgang sind auch Vertreter des Willkommensbündnisses Hasenheide, zwischen 100 und 300 Menschen haben Interesse gezeigt, sich für die Geflüchteten und ein gutes Miteinander im Kiez zu engagieren, sagt Maxim, einer der Sprecher der Initiative. Konkrete Angebote könne man aber erst nach der Eröffnung zusammen mit dem Betreiber, dem Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung, erarbeiten. Mit an Bord sei auch der Verein Mondiale, ein gemeinnütziger Träger für Kulturarbeit und kulturelle Stadtentwicklung, der Integrations- und Begegnungsangebote anbieten soll. Er sei „zurückhaltend optimistisch“, sagt Maxim, während er in der Abendsonne vor der künftigen Kiezküche steht.

Skeptische Anwohner: „Hoffen wir das Beste“

Auf dem Bürgersteig schieben zwei ältere Frauen ihre Fahrräder vorbei, beide waren beim Tag der offenen Tür, beide leben seit Jahrzehnten in dem Kiez. „Das haben sie wirklich schön gemacht, die Bewohnerzimmer sind großzügig“, sagt die 65-jährige Monika S. Ihre Freundin Marion W. berichtet aber auch: „Die Anwohner sehen das Ganze kritisch, das sind zu viele Menschen.“ Die Anwohner sorgten sich, dass durch die hohe Belegung Konflikte im Haus oder im Umfeld entstehen, sagt die 69-Jährige. Im Weitergehen ruft sie noch: „Hoffen wir das Beste.“

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