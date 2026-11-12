Die A100-Sperrung an der Rudolf-Wissell-Brücke dauert länger. Was Verkehrsteilnehmer jetzt wissen müssen.

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Die Sperrung auf der Rudolf-Wissell-Brücke bleibt noch länger bestehen.

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Die A100-Sperrung an der Rudolf-Wissell-Brücke bleibt bestehen – voraussichtlich bis zum 31. Januar. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt.

Grund sind ausgeweitete Untersuchungen des Bauwerks: Neben dem bereits bekannten, beschädigten Spannglied prüfen externe Gutachter inzwischen alle 21 weiteren Spannglieder. Für die rund 180.000 Fahrzeuge, die die längste Straßenbrücke Berlins täglich überqueren, heißt das: Die rechten Fahrstreifen bleiben weiter dicht – Staus auf der Stadtautobahn inklusive.

Warum die A100-Sperrung länger dauert als geplant

Die Untersuchungen an der Rudolf-Wissell-Brücke sind ausgeweitet worden. Parallel laufen bereits Sanierungsarbeiten an den Spanngliedern. Beides zusammen macht nach Angaben der Autobahn GmbH eine Verlängerung der Verkehrseinschränkungen nötig.

Konkret bleiben die jeweils rechten Fahrstreifen der A100 auf der Brücke gesperrt – voraussichtlich bis zum 31. Januar.

Im Zentrum steht ein beschädigtes Spannglied, das ausgetauscht werden muss. Doch die Gutachter schauen sich weit mehr an. Externe Fachleute untersuchen inzwischen auch alle 21 weiteren Spannglieder der Brücke. Jedes davon ist über 100 Meter lang.

Diese aufwändige Prüfung ist nach Angaben der Autobahn GmbH bislang zur Hälfte abgeschlossen. Freigelegte Spannglieder werden dabei sofort teilsaniert und bekommen zusätzlich neue Schutzummantelungen.

Wann das beschädigte Spannglied ausgetauscht wird

Der eigentliche Austausch des beschädigten Spanngliedes soll erst nach Abschluss der Untersuchungen erfolgen.

Bis dahin ist laut Autobahn GmbH eine Vollbelastung der Brücke nicht möglich. Der Abschnitt zählt zu den meistbefahrenen Autobahnstrecken Deutschlands.

Seit wann die Rudolf-Wissell-Brücke gesperrt ist

Die äußeren Fahrstreifen der A100 sind auf der Brücke seit dem 7. Oktober gesperrt. Ursprünglich war die Einschränkung nur für zwei Wochen vorgesehen. Inzwischen reicht sie voraussichtlich bis Ende Januar – aus zwei Wochen sind also Monate geworden.

Die betroffenen Spannglieder gehören zu einer zusätzlichen Verspannung. Sie wurde in den 1980er-Jahren nachträglich in die Brücke eingebaut. Mit rund 930 Metern ist die Rudolf-Wissell-Brücke die längste Straßenbrücke Berlins. Täglich überqueren sie etwa 180.000 Fahrzeuge. Langfristig ist ein Ersatzneubau mit zwei getrennten Brücken geplant.

Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Dem Fernverkehr rät die Autobahn GmbH, den Bereich rund um das Autobahndreieck Charlottenburg weiträumig zu umgehen – über den westlichen Berliner Ring, die A10. Wer aus dem Stadtgebiet kommt, sollte nach Möglichkeit auf das übergeordnete Hauptstraßennetz ausweichen.

Die Rudolf-Wissell-Brücke ist nicht der einzige Problemfall. Seit Monaten kommt es auf der A100 immer wieder zu umfangreichen Sperrungen, weil mehrere Brücken marode sind. Der prominenteste Fall ist die Ringbahnbrücke am Dreieck Funkturm. Sie wurde im Frühjahr 2025 wegen eines sich ausbreitenden Risses im Tragwerk gesperrt und anschließend abgerissen. Der Neubau läuft bereits.

Ähnlich war es bei der weiter nördlich gelegenen Westendbrücke. Dort hat der Neubau Ende Dezember 2025 begonnen.

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