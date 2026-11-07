In Bayern endet die Sperrung voraussichtlich Sonntag gegen 6 Uhr, im Rheinland erst Montagfrüh. Auf der A7 bei Rendsburg ist nur die Fahrtrichtung Hamburg betroffen.

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Das Autobahnkreuz Wuppertal-Nord, an dem am Wochenende die Auffahrt von der B326 auf die A1 Richtung Köln gesperrt wird.

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Die Autobahn A7 bei Bad Brückenau in Bayern wird am Samstagabend in beiden Richtungen voll gesperrt. Die A1/A61 bei Erftstadt ist bereits seit Freitagabend gesperrt. Weitere Einschränkungen betreffen die A7 in Schleswig-Holstein und die A1 bei Wuppertal.

Zwischen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken beginnt die Sperrung am Samstag um 20 Uhr und soll am Sonntag gegen 6 Uhr enden. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird dort die Verkehrsführung an einer Baustelle zwischen der Sinntal- und der Grenzwaldbrücke umgebaut.

In Richtung Ulm führt die ausgeschilderte Umleitung U54, in Richtung Fulda die U63. Die Arbeiten sind wetterabhängig. Von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag gegen 6 Uhr soll derselbe Abschnitt erneut gesperrt werden, dann nur in Richtung Fulda.

A1/A61 bei Erftstadt bis Montag dicht

Zwischen der Anschlussstelle Erftstadt und dem Kreuz Bliesheim ist die A1/A61 seit Freitag, 21 Uhr, in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Sperrung soll bis Montag, 5 Uhr, dauern. Die Umleitungen sind mit einem roten Punkt ausgeschildert.

Für den Ersatzneubau der Brücke Merowingerstraße werden unter anderem Gerüste abgebaut und Entwässerungsanlagen an der Fahrbahn eingebaut.

A7 Richtung Hamburg und A1 bei Wuppertal betroffen

In Schleswig-Holstein ist die A7 zwischen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf von Freitag, 18 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, in Richtung Hamburg gesperrt. Grund ist die Erneuerung der Fahrbahndecke.



Autofahrer in Richtung Süden werden ab Schleswig/Jagel über die Umleitungen U50 und U52 und U54 geführt. Die Einfahrten Richtung Süden bei Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf sind ebenfalls gesperrt. Richtung Norden bleibt die A7 befahrbar.

Am Kreuz Wuppertal-Nord ist von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, die Auffahrt von der B326 auf die A1 Richtung Köln gesperrt. Die Umleitung führt über die A43-Anschlussstelle Sprockhövel. Auf der A1 steht im Baustellenbereich währenddessen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

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