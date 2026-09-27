Bei Buchloe ist am frühen Sonntagmorgen ein Reisebus von der Autobahn abgekommen und umgestürzt. Rund 25 Menschen wurden leicht verletzt, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr.

Bei einem schweren Busunglück auf der Autobahn 96 bei Buchloe im Ostallgäu sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde lebensgefährlich verletzt. Rund 25 Menschen erlitten nach bisherigen Angaben leichte Verletzungen.



Der Unfall ereignete sich kurz nach 6 Uhr zwischen Buchloe-Ost und Landsberg-West. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Reisebus ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Autobahn ab. Anschließend stürzte er in den Bereich neben der Fahrbahn und kippte auf die Seite.

Rund 40 Philippiner in dem Reisebus

In dem Bus befand sich nach Polizeiangaben eine Reisegruppe von rund 40 philippinischen Staatsangehörigen. Frühere Angaben hatten von 40 bis 50 Insassen gesprochen.



Zur Identität der beiden Todesopfer machten die Behörden zunächst keine Angaben. Auch war zunächst nicht bekannt, ob es sich bei ihnen um Fahrgäste handelt.



Ein großes Aufgebot von Rettungskräften ist an der Unfallstelle im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die A96 ist im betroffenen Abschnitt in beide Richtungen vollständig gesperrt.

Gutachter soll Unfallursache klären

Warum der Reisebus von der Fahrbahn abkam, ist bislang offen. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks soll ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache des Unfalls zu klären. Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs gibt es nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht.



Die Unfallstelle liegt auf der A96 zwischen München und Memmingen. Buchloe befindet sich rund 60 Kilometer westlich von München.

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