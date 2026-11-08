Ab 1. Dezember keine Klebe-Vignette mehr: Was deutsche Autofahrer jetzt für Österreich erledigen müssen

Österreich schafft die Klebe-Vignette ab: Ab 1. Dezember gibt es nur noch die digitale Vignette. Preise 2027, Fristen, Fallen für deutsche Autofahrer.

Die feuerrote Jahresvignette 2026 ist die letzte Klebe-Vignette Österreichs. Sie gilt noch bis zum 31. Januar 2027, danach zählt nur noch die digitale Vignette.

Wer im Winter nach Österreich fährt und die Vignette erst am Abreisetag im Internet kauft, ist ohne gültige Maut unterwegs – obwohl er bezahlt hat. Bisher ließ sich das umgehen, mit einem Aufkleber von der Grenztankstelle. Ab Dezember fällt diese Ausweichmöglichkeit weg.



Die Autobahngesellschaft Asfinag verkauft die Klebe-Vignette, die es seit 1997 gibt, nur noch bis zum 30. November 2026. Danach gibt es ausschließlich die digitale Vignette, die an das Kennzeichen gebunden ist.

Vignette Österreich: Diese Daten müssen Sie kennen 30. November 2026: letzter Verkaufstag der Klebe-Vignette

letzter Verkaufstag der Klebe-Vignette 31. Dezember 2026: letzter Tag, an dem die Jahresvignette 2027 noch 106,80 Euro kostet

letzter Tag, an dem die Jahresvignette 2027 noch 106,80 Euro kostet 31. Januar 2027: Die feuerrote Klebe-Vignette 2026 läuft ab.

Die feuerrote Klebe-Vignette 2026 läuft ab. 1. Februar 2027: Auf Autobahnen und Schnellstraßen gilt nur noch die digitale Vignette.

Wer das rote Pickerl schon an der Scheibe hat, muss bis Ende Januar nichts tun. Das bestätigt die Asfinag in ihren Fragen und Antworten zur Abschaffung.

Jahresvignette 2027: So viel kostet sie

Die Jahresvignette 2027 für Pkw ist bereits erhältlich und gilt vom 1. Dezember 2026 bis zum 31. Januar 2028. Ab dem 1. Januar werden 108,90 Euro fällig, 2,10 Euro mehr als bisher. Auch Abo-Kunden zahlen bis Silvester den alten Preis.



Die Wiener Regierung hat den Aufschlag auf zwei Prozent gedeckelt. Nach der Inflation wären laut News.at 3,6 Prozent fällig gewesen.



Die Preise der Kurzzeitvignetten für 2027 hat die Asfinag noch nicht genannt. Derzeit kosten ein Tag 9,60 Euro, zehn Tage 12,80 Euro und zwei Monate 32 Euro.

Digitale Vignette: Die 18-Tage-Falle beim Online-Kauf

Wer die Jahres- oder Zwei-Monats-Vignette als Privatperson im Asfinag-Mautshop oder in der App kauft, kann sie erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf nutzen. Grund ist das EU-Widerrufsrecht: 14 Tage Bedenkzeit, drei Tage für einen Rücktritt per Post, dazu der Kauftag.



Wer früher losfährt, riskiert die Ersatzmaut. Sie liegt seit Januar 2026 für Pkw bei 200 Euro statt 120 Euro. Wer nicht zahlt, dem droht ein Strafverfahren mit Geldstrafen von 300 bis 3000 Euro.



Bisher konnten Spontanfahrer an der Grenze einfach zum Aufkleber greifen. Diese Lösung gibt es bald nicht mehr.

Vignette sofort gültig: So geht es ohne Wartezeit

Die Ein-Tages- und die Zehn-Tages-Vignette gelten auch online sofort. Für die Durchreise nach Italien oder ein langes Ski-Wochenende genügt das.



Wer spontan eine Jahresvignette braucht, kauft sie vor Ort. In ADAC-Geschäftsstellen, beim ÖAMTC und ARBÖ, an Mautstellen, Automaten und vielen grenznahen Tankstellen entfällt die 18-Tage-Frist.



Für alle mit rotem Pickerl geht die Rechnung auf: Wer die Jahresvignette 2027 am 31. Dezember online kauft, zahlt den alten Preis und kann ab dem 18. Januar damit fahren – zwei Wochen bevor der Aufkleber ausläuft.

Kennzeichen falsch eingegeben? Das wird teuer

Ohne Aufkleber prüft die Asfinag nur noch das Kennzeichen, auch per Kamera. Schon ein falsch gesetzter Bindestrich macht die Vignette wertlos. Das Europäische Verbraucherzentrum nennt als typisches Beispiel „HY-X 1221“ statt „H-YX 1221“.



Der ADAC rät, den Kauf vor der Fahrt unter evidenz.asfinag.at zu prüfen. Dort genügt die Eingabe des Kennzeichens. Bei Mietwagen und neuen Nummernschildern lohnt der Blick doppelt.

Fake-Shops: Hier kaufen Sie die Vignette sicher

Wer „Vignette Österreich kaufen“ googelt, landet schnell auf Portalen, die offiziell aussehen und Aufschläge verlangen. Die Asfinag warnt vor solchen Seiten, weil Käufe dort sogar ungültig sein können.



Sicher sind der Mautshop shop.asfinag.at, die Asfinag-App „Unterwegs“ und der ADAC.

Mautfreie Strecken an der Grenze

Wer nur kurz nach Salzburg oder Kufstein will, braucht nicht immer eine Vignette. Die A1 vom Walserberg bis Salzburg-Nord und die A12 von Kiefersfelden bis Kufstein-Süd sind vignettenfrei, ebenso ein Abschnitt der A14 bei Bregenz.



Wer weiterfährt, braucht eine Vignette. Auf Strecken wie Tauern- oder Brennerautobahn kommt eine eigene Streckenmaut hinzu.

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