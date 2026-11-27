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Tanken wird ab 1. Januar teurer, weil der Tankrabatt an Silvester endet. Auch beim Rundfunkbeitrag, bei der Steuererklärung 2022 und bei der Nebenkostenabrechnung laufen im Dezember wichtige Fristen ab. (Symbolbild)

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Elf Fristen und Änderungen in einem Monat: Der Dezember entscheidet für Millionen Deutsche, ob sie Geld verlieren oder zurückholen. Es geht um Briefe vom Beitragsservice und um den Tankrabatt, der an Silvester endet.



Manche Fristen bringen Geld, etwa die freiwillige Steuererklärung für 2022 oder die Riester-Zulage. Andere werden teuer, wenn Sie sie verpassen. Wir haben nachgeprüft, was bundesweit gilt und was Sie jetzt tun sollten.

Tankrabatt endet: Benzin und Diesel ab 1. Januar teurer

Seit Oktober ist die Energiesteuer um 14,04 Cent je Liter gesenkt, mit Mehrwertsteuer sind das rund 17 Cent. So hat es der Bundestag beschlossen. Am 31. Dezember ist Schluss. Bei einem 50-Liter-Tank geht es um gut 8 Euro pro Füllung.



Ab Januar soll ein Spritpreisdeckel greifen, das Kabinett will ihn laut Koalitionsbeschluss am 2. Dezember beschließen. Die Höhe ist offen. Ein Deckel begrenzt Preisspitzen, er bringt die 17 Cent nicht zurück. Wer ohnehin tanken muss, sollte das noch im Dezember erledigen.

Rundfunkbeitrag: Post vom Beitragsservice ab 14. Dezember

Der Beitragsservice gleicht gerade rund 73 Millionen Meldedatensätze ab. Wer keiner angemeldeten Wohnung zugeordnet werden kann, bekommt Post. Die ersten Schreiben gehen voraussichtlich ab dem 14. Dezember raus.



Ignorieren sollten Sie den Brief nicht. Wer nicht reagiert, kann automatisch angemeldet werden. Für Wohnungen, für die bisher niemand gezahlt hat, fordert der Beitragsservice frühestens ab Januar 2024 nach. Bei 18,36 Euro im Monat sind das bis zu 660,96 Euro.



So reagieren Sie auf den Brief vom Beitragsservice



Zahlt schon jemand für Ihre Wohnung? Dann dessen Beitragsnummer angeben. Sind Sie selbst angemeldet? Eigene Beitragsnummer mitteilen. Anspruch auf Befreiung, etwa beim Bürgergeld? Antrag mit Nachweis stellen.

Wohnsitz anmelden: Online statt Bürgeramt

Voraussichtlich ab 1. Dezember müssen bundesweit alle Meldebehörden die Online-Anmeldung über wohnsitzanmeldung.gov.de anbieten. Nötig sind der Personalausweis mit Online-Funktion und die Wohnungsgeberbestätigung. Die Frist bleibt: zwei Wochen nach dem Umzug.

Produkthaftung: Hersteller haften ab 9. Dezember für Software

Mit dem neuen Produkthaftungsgesetz gilt Software erstmals als Produkt, auch KI-Systeme. Richtet fehlerhafte Software oder ein ausbleibendes Sicherheitsupdate einen Schaden an, kann der Hersteller haften. Das gilt für Produkte, die ab dem 9. Dezember auf den Markt kommen.

Verlustbescheinigung: Anleger müssen bis 15. Dezember handeln

Wer Depots bei mehreren Banken hat und Verluste mit Gewinnen bei einer anderen Bank verrechnen will, braucht eine Verlustbescheinigung. Der Antrag muss bis zum 15. Dezember bei der Bank sein.

Steuererklärung 2022: Letzte Chance bis 31. Dezember

Wer für 2022 keine Erklärung abgeben musste, kann sie bis Silvester freiwillig nachreichen, etwa über Elster. Lohnen kann sich das für Arbeitnehmer mit langem Arbeitsweg oder Rentner mit Handwerkerrechnungen.

Riester-Zulage 2024: Antrag bis Jahresende

Die Zulage für 2024 muss bis zum 31. Dezember beantragt sein, sonst verfällt sie. Wer einen Dauerzulagenantrag gestellt hat, muss nichts tun.

Nebenkostenabrechnung 2025: Muss bis Silvester beim Mieter sein

Die Abrechnung für 2025 muss spätestens am 31. Dezember beim Mieter eingegangen sein. Kommt sie später, kann der Vermieter Nachzahlungen grundsätzlich nicht mehr verlangen. Ein Guthaben muss er trotzdem auszahlen.

Dezember-Fristen 2026: alle Termine auf einen Blick

Alle Dezember-Fristen 2026 im Überblick Dienstag, 1. Dezember: Online-Wohnsitzanmeldung wird bundesweit Standard (voraussichtlich)

2. Dezember: Kabinett soll Spritpreisdeckel beschließen

9. Dezember: neues Produkthaftungsgesetz tritt in Kraft

10. Dezember: Einkommensteuer-Vorauszahlung fällig

13. Dezember: Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn

14. Dezember: Beitragsservice verschickt erste Klärungsschreiben (voraussichtlich)

15. Dezember: Antrag auf Verlustbescheinigung bei der Bank

31. Dezember: Tankrabatt endet Donnerstag

31. Dezember: Frist für freiwillige Steuererklärung 2022

31. Dezember: Antrag auf Riester-Zulage 2024

31. Dezember: Nebenkostenabrechnung 2025 muss beim Mieter sein

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