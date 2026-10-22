Ab 20. November: Airbnb-Gäste müssen nicht mehr abwaschen und Betten abziehen – doch es gibt einen Haken

Die Reinigungsgebühr ist bezahlt, und trotzdem hängt am Kühlschrank eine Liste für den Abreisetag. Ganz oben steht meist: Betten abziehen und Geschirr spülen. Damit ist bei Airbnb bald Schluss.



Die Plattform verbietet Gastgebern, ihre Gäste zu aufwendigen Putzarbeiten zu verpflichten. Das gilt für alle Buchungen, die ab dem 20. November 2026 abgeschlossen werden, wie die BBC berichtet. Airbnb hatte seine Gastgeber am Dienstag per E-Mail informiert.

Abwasch und Betten abziehen: Das ist künftig tabu

Verboten sind laut der neuen Richtlinie Aufgaben, die viel Zeit oder Mühe kosten oder sonst eine Reinigungskraft erledigt. Airbnb nennt ausdrücklich das Abziehen der Betten, das Spülen und Einräumen des Geschirrs und den Gang mit dem Müll zur Tonne außerhalb der Unterkunft.



Auch die Waschmaschine anzuwerfen, darf nicht mehr verlangt werden, berichtet ABC News.



Kleine Handgriffe bleiben erlaubt. Gastgeber dürfen weiter darum bitten, benutztes Geschirr in die Spüle zu stellen und gebrauchte Handtücher einzusammeln. Für Sonderfälle gibt es Ausnahmen: Herrscht vor Ort Dürre, ist die Bitte um kurzes Duschen zulässig.

Sieben Standardregeln statt seitenlanger Hausordnung

Gastgeber wählen künftig aus sieben festen Regeln. Sie betreffen die maximale Gästezahl über Nacht, Ruhezeiten, Veranstaltungen, Haustiere, Rauchen einschließlich Vapen, kommerzielle Foto- und Filmaufnahmen sowie das Abschließen beim Check-out.



Eigene Wünsche dürfen Gastgeber ergänzen, solange sie „angemessen“ sind. Airbnb begründet den Umbau mit Klagen aus der eigenen Community. Viele empfänden die Hausregeln als verwirrend und lästig, teilte das Unternehmen dem britischen Sender mit.

Keine Strafgebühren mehr bei Airbnb

Auch an anderer Stelle verlieren Gastgeber Spielraum. Eigene Strafgebühren gegen Gäste sind künftig verboten, wie Good Morning America berichtet. Zusätzliche Mietverträge sind nur noch in Ausnahmefällen erlaubt, etwa wenn ein Gesetz sie vorschreibt.



Die Reinigungsgebühr selbst bleibt. Wer gegen die Vorgaben verstößt, wird markiert und kann nachbessern. Wiederholungstätern drohen laut dem Branchendienst Skift eine schlechtere Platzierung in der Suche und im Extremfall die Sperrung des Kontos.

Gastgeber wehren sich gegen das Abwasch-Verbot

Im offiziellen Gastgeberforum regt sich Widerstand, vor allem gegen das Abwasch-Verbot. Ein Chalet-Vermieter verweist auf Gruppen von 13 Personen und deren Geschirrberge, wenn am selben Tag schon die nächsten Gäste anreisen. Zwei Gastgeber aus Frankreich drohen laut Skift sogar mit dem Abschied von der Plattform.



Betroffen sind also auch Vermieter in Europa. In Berlin, wo Airbnb seine Deutschlandzentrale am Alexanderplatz hat und Ferienwohnungen seit Jahren umstritten sind, gelten die Regeln ebenfalls für alle neuen Buchungen.



Aus Gästesicht ist der Schritt überfällig. Wer eine Reinigungsgebühr zahlt, hat die Reinigung bereits bezahlt. Wie überdreht manche Gastgeber sind, zeigten zuletzt Videos eines Paares aus dem US-Bundesstaat Georgia: Es warf einer Gruppe vor, die Hausregeln missachtet zu haben, weil die Fernbedienung am falschen Platz lag.

Der Haken: Das Buchungsdatum entscheidet

Wer jetzt schon für Weihnachten oder Silvester bucht, hat von den neuen Regeln nichts. Entscheidend ist nicht das Datum der Reise, sondern das der Buchung. Für alle Reservierungen vor dem 20. November gelten die alten Hausregeln des Gastgebers.



Bis dahin lohnt vor dem Buchen ein Blick in die Hausregeln. Dort steht, was am Abreisetag tatsächlich verlangt wird.

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