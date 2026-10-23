Ab 20. November neue Regeln: Was Klarna- und PayPal-Nutzer vor dem Black Friday erledigen sollten

Ein Smartphone zeigt „Black Friday“ und einen Einkaufswagen mit Prozentzeichen. Ab 20. November prüfen Klarna, PayPal und Ratepay vor jedem Kauf auf Pump die Bonität. (Symbolbild)

Ein Klick auf „Später bezahlen“, und die neue Jacke ist unterwegs, obwohl das Geld noch auf dem Konto liegt. Ab dem 20. November 2026 ist genau dieser Klick rechtlich ein Kreditvertrag.



Sieben Tage später ist Black Friday. Für Millionen Käufer wird das der erste Großeinkauf unter den neuen Regeln.

Neues Kreditrecht: Das gilt ab 20. November

Das neue Verbraucherkreditrecht erfasst erstmals Kredite bis 200 Euro, zins- und gebührenfreie Kredite und Laufzeiten bis drei Monate, wie die Bundesregierung zusammenfasst. Genau in dieser Lücke lebte „Buy now, pay later“ bei Klarna, PayPal oder Ratepay bisher.



Betroffen ist rund jeder Fünfte zwischen 18 und 60. So viele zahlen beim Online-Shopping auf später, ergab eine Umfrage der Finanzaufsicht Bafin.

Bonitätsprüfung: Auch der 30-Euro-Kauf wird geprüft

Anbieter müssen künftig vor jedem Vertrag die Kreditwürdigkeit prüfen, egal wie klein die Summe ist, erklärt Stiftung Warentest. Lehnen sie ab, müssen sie begründen können, warum – auch wenn ein Algorithmus entschieden hat.



Entscheidend ist ein Detail: Bei „Buy now, pay later“ müssen bestehende Schulden in die Prüfung einfließen. Wer drei Bestellungen offen hat, nimmt diese Beträge mit in den vierten Kauf.

Kann die Kasse am Black Friday Nein sagen?

Ja. Wer keine offenen Posten hat, wird am Checkout kaum etwas merken außer einem Hinweis auf Kosten und Risiken.



Wer dagegen mehrere Rechnungen auf später laufen hat, muss damit rechnen, dass die Option an der Kasse fehlt. Ausgerechnet dann, wenn die Rabatte am größten sind.

Kauf auf Rechnung: Wann er nicht als Kredit gilt

Der klassische Rechnungskauf beim Händler bleibt ausgenommen, wenn er ohne Zinsen und Gebühren läuft. Kleine und mittlere Händler dürfen bis zu 50 Tage Zeit geben, große Online-Händler höchstens 14 Tage.



Das gilt auch, wenn große Händler die Forderung an eine Konzerntochter abtreten, stellt das Bundesjustizministerium klar.



Der Haken: Steht an der Kasse „Rechnung mit Klarna“, gewährt nicht der Händler den Aufschub, sondern ein Kreditgeber. Dann gilt das neue Recht.

Neue Rechte: 14 Tage Widerruf auch für Kleinbeträge

Den Kreditvertrag können Käufer künftig 14 Tage lang widerrufen. Fehlen Pflichtangaben, verlängert sich die Frist auf bis zu zwölf Monate und 14 Tage.



Wer bis einschließlich 19. November bestellt, kauft noch nach altem Recht. Das gilt auch für laufende Ratenpläne.

Bafin-Zahlen: Jeder Vierte unter 30 verliert den Überblick

Der Gesetzgeber reagiert auf ein messbares Problem. 14 Prozent der Nutzer haben laut Bafin schon einmal den Überblick über offene Rechnungen verloren, unter 30-Jährigen sind es 24 Prozent.



Zwölf Prozent haben mehr als 500 Euro Schulden aus solchen Käufen. Von den Ratenzahlern gaben 29 Prozent an, ihnen habe schlicht das Geld gefehlt.

Klarna und PayPal: Das sollten Sie vor dem 20. November erledigen

Offene Posten abbezahlen: In der Klarna- und der PayPal-App steht, was noch fällig ist. Jeder beglichene Betrag zählt bei der nächsten Prüfung nicht mehr gegen Sie.



Schufa-Auskunft heute anfordern: Die Datenkopie ist kostenlos, die Auskunftei hat für die Antwort aber bis zu einen Monat Zeit. Wer bis Black Friday Fehler korrigieren will, muss jetzt starten.



Zweite Zahlart bereithalten: Für den großen Black-Friday-Kauf lohnt ein Plan B, etwa Lastschrift, Karte oder Rechnung direkt beim Händler.



Widerrufsfrist notieren: Die 14 Tage laufen ab Vertragsschluss. Wer den Kauf bereut, hat damit erstmals auch beim Kleinkredit ein festes Fenster.



Für die meisten fühlt sich der Klick an der Kasse am 20. November an wie immer. Wer aber auf drei offenen Rechnungen sitzt, merkt am 27. November womöglich zum ersten Mal, dass „später“ einen Preis hat.

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