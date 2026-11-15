Ab 20. November Pflicht: Was Klarna- und PayPal-Kunden vor dem Black Friday erledigen sollten

„Buy now, pay later“ wird zum Kredit: Neue Regeln für Klarna, PayPal und Ratepay ab 20. November – Bonitätsprüfung, Widerrufsrecht und Ausnahmen.

Shoppen auf Raten: Ab dem 20. November müssen Anbieter wie Klarna und PayPal vor jedem Ratenkauf die Kreditwürdigkeit prüfen – auch bei kleinen Beträgen. (Symbolbild)

Die Winterjacke für 129 Euro, bezahlt in drei Raten, ein Klick und fertig. Ab Freitag muss vor genau diesem Klick erst geprüft werden, ob Sie sich die Jacke überhaupt leisten können.



Ab dem 20. November 2026 gilt ein Ratenkauf bei Klarna, PayPal und Co. rechtlich als vollwertiger Kredit. Die Regel greift eine Woche vor dem Black Friday am 27. November – dem Tag, an dem besonders viele Kunden „Später bezahlen“ anklicken.



Grundlage ist die neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Der Bundesrat hat die deutsche Umsetzung bereits im Mai beschlossen, wirksam wird sie erst jetzt.

Bonitätsprüfung auch unter 200 Euro

Zinsfreie Ratenkäufe und Kleinkredite unter 200 Euro fielen bisher durchs Raster des Verbraucherkreditrechts. Damit ist ab Freitag Schluss, wie die Stiftung Warentest zusammenfasst.



Anbieter müssen vor Vertragsschluss prüfen, ob Sie das Geld voraussichtlich zurückzahlen können. Das gilt auch für zinsfreie Raten und kurze Laufzeiten. Fällt die Prüfung negativ aus, darf der Ratenkauf nicht gewährt werden.



Im Checkout heißt das: Die Option „Später bezahlen“ kann verschwinden. Wer schon mehrere offene Raten hat, muss eher damit rechnen, denn bestehende Zahlungsverpflichtungen fließen in die Prüfung ein.

Kauf auf Rechnung: Wann die neuen Regeln nicht greifen

Nicht jeder Rechnungskauf wird zum Kredit. Ausgenommen bleibt in der Regel der klassische Kauf auf Rechnung direkt beim Händler – mit kurzer Zahlungsfrist, ohne Zinsen und Gebühren und ohne zwischengeschalteten Zahlungsdienst.



Läuft die Rechnung dagegen über Klarna, PayPal oder Ratepay, kann eine Prüfung fällig werden. Wie streng die einzelnen Anbieter das umsetzen, zeigt sich erst nach dem Stichtag.

Diese Daten sind bei der Bonitätsprüfung tabu

Posts in sozialen Netzwerken dürfen für die Kreditentscheidung nicht herangezogen werden. Gesundheitsdaten sind ebenfalls ausgeschlossen.

Neu: 14 Tage Widerrufsrecht bei „Buy now, pay later“

Bisher hatten Käufer bei zinsfreien Ratenzahlungsdiensten gesetzlich kein Widerrufsrecht für die Finanzierung. Künftig können Sie den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Begründung widerrufen.



Vorher müssen Anbieter Zinsen, Gebühren, Gesamtkosten und Folgen bei Zahlungsverzug offenlegen. Für Verträge, die vor dem 20. November geschlossen wurden, gilt laut Verbraucherzentrale weiter das alte Recht.



Für viele Shopper ist die Prüfung lästig. Für alle, die beim Black Friday schnell den Überblick über fünf offene Raten verlieren, ist sie überfällig.

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Kostenlose Schufa-Selbstauskunft anfordern und falsche Einträge korrigieren lassen

Eine zweite Zahlungsart wie Lastschrift oder Kreditkarte im Kundenkonto hinterlegen

Größere Anschaffungen vorher durchrechnen, auch bei null Prozent Zinsen

Achtung, Phishing: Gefälschte Mails zur Bonitätsprüfung

Die Stiftung Warentest rät wegen der Umstellung, „sehr, sehr vorsichtig“ zu sein. Betrüger könnten Mails verschicken, die eine angebliche Bonitätsprüfung oder ein Daten-Update bei PayPal oder Klarna verlangen.



Klicken Sie in solchen Nachrichten keine Links an. Öffnen Sie stattdessen direkt die App des Anbieters – steht dort nichts, war die Mail gefälscht.



Alle Fristen und neuen Regeln im November haben wir hier zusammengefasst.

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