Girocards von Sparkasse und Postbank neben einer Kreditkarte: Ab 2027 soll die EC-Karte auch Kautionen bei Hotels und Mietwagen abdecken.

Sie stehen mit Gepäck am Mietwagenschalter, die Buchung ist bezahlt. Dann verlangt der Mitarbeiter eine Kreditkarte für die Kaution. Ihre EC-Karte schiebt er zurück über den Tresen.



Für Millionen Deutsche ohne Kreditkarte endet so mancher Urlaub mit einem Taxi statt mit einem Leihwagen. 2027 soll sich das ändern. Die Girocard, wie die EC-Karte offiziell heißt, bekommt Funktionen, die bisher Visa und Mastercard vorbehalten waren.



Rund 100 Millionen Girocards sind in Deutschland im Umlauf. Die Bundesbank zählte Ende 2025 dagegen nur rund 36,7 Millionen Kreditkarten, wie Inside Digital berichtet.

Girocard 2027: Die Termine im Überblick

Die Pläne kommen von der Euro Kartensysteme GmbH, die das System im Auftrag von Banken und Sparkassen betreibt. Einige Termine nannte der Betreiber laut dem Portal Chip erst in diesen Tagen.

Girocard 2027: Was wann starten soll Hotel und Mietwagen: Kaution per Vorautorisierung ab Anfang 2027

Kaution per Vorautorisierung ab Anfang 2027 Buchungen in Hotel-Apps: ab 31. März 2027

ab 31. März 2027 Bezahlen in Händler-Apps: voraussichtlich ab Frühjahr 2027

voraussichtlich ab Frühjahr 2027 Payback Pay: geplant, noch ohne Starttermin

geplant, noch ohne Starttermin Altersprüfung: bis Ende 2027 an allen rund 300.000 Tabakautomaten

Damit eine Funktion bei Ihnen ankommt, müssen auch Ihre Bank, der Händler und dessen Zahlungsdienstleister mitziehen. Die Fachseite t3n zitiert Branchenexperten, die mit einem Start in der ersten Jahreshälfte 2027 rechnen.

Mietwagen-Kaution mit der EC-Karte: So funktioniert die Vorautorisierung

Bisher kann die Girocard nur einen feststehenden Betrag sofort abbuchen. Bei der Abholung eines Mietwagens weiß aber niemand, ob am Ende eine Tankfüllung oder ein Kratzer dazukommt.



Die Vorautorisierung trennt deshalb Freigabe und Abbuchung. Die Bank garantiert den Betrag, das Geld wird auf dem Konto nicht abgebucht, sondern nur vorgemerkt. Abgerechnet wird erst, wenn die Summe feststeht.



Ein Beispiel: Der Vermieter reserviert 500 Euro Kaution. Bringen Sie das Auto vollgetankt und ohne Schaden zurück, gibt er die 500 Euro wieder frei. Hotels können auf demselben Weg eine Gebühr für Gäste hinterlegen, die nicht erscheinen.



Der Haken für alle mit knappem Konto: Die Girocard hat keinen Kreditrahmen. Die Kaution blockiert echtes Guthaben, bis der Vermieter sie freigibt. Planen Sie diesen Betrag fürs Urlaubsbudget mit ein.

Hotel-Apps ab 31. März 2027

Für Buchungen in Hotel-Apps nennt der Betreiber den 31. März 2027. Self-Check-in und Check-out per Girocard sollen 2027 zunächst nur bei einzelnen Pilotpartnern starten.



Ob Ihr Hotel oder Ihr Autovermieter die Girocard nimmt, entscheidet jeder Anbieter selbst. Fragen Sie vor der Buchung nach, statt sich am Schalter überraschen zu lassen.

Bezahlen in Händler-Apps: Supermarkt, Tankstelle, Lieferdienst

Ab dem Frühjahr 2027 sollen Sie die Girocard direkt in Apps von Supermärkten, Tankstellen, Lieferdiensten oder Carsharing-Anbietern hinterlegen können. Mit mehreren großen Lebensmittelhändlern laufen bereits Gespräche.



Die Kartennummer müssen Sie dafür nicht abtippen. Laut einer Servicemeldung des Betreibers genügen das Onlinebanking und die gewohnte TAN-Freigabe Ihrer Bank.



Neu ist eine Vertrauensliste für Stammhändler. Wer einen Händler darauf setzt, muss dort „nicht jede Transaktion noch zusätzlich authentifizieren“, sagte Christopher Kirsch, Direktor Produktentwicklung Girocard bei Euro Kartensysteme, im Juni der Deutschen Presse-Agentur.



An der Kasse zahlen Sie dann per QR- oder Barcode in der App. Händler machen gern mit, weil die Gebühren im günstigeren Girocard-Rahmen bleiben.

Altersprüfung per EC-Karte an Automaten und SB-Kassen

Am Zigarettenautomaten prüft die Girocard schon lange, ob Käufer volljährig sind. Das neue Online-Verfahren funktioniert auch mit der digitalen Karte im Smartphone oder in der Smartwatch.



Rund 200.000 Automaten beherrschen es bereits, bis Ende 2027 sollen alle rund 300.000 folgen. Weil das System zwischen 16 und 18 Jahren unterscheidet, eignet es sich auch für Bier und Wein an der Selbstbedienungskasse.

Brauche ich eine neue Girocard?

In der Regel nicht. Eine neue Karte müssen Sie nicht beantragen, ist ein Tausch nötig, schickt die Bank sie meist automatisch. Die Plastikkarte bleibt erhalten.

Wann Sie trotzdem eine Kreditkarte brauchen

Wer häufig außerhalb Deutschlands unterwegs ist, sollte seine Kreditkarte 2027 noch nicht kündigen.

Hier reicht die Girocard auch 2027 nicht Mietwagen im Ausland: Die Kautionsfunktion ist für Deutschland und grenznahe Regionen gedacht.

Die Kautionsfunktion ist für Deutschland und grenznahe Regionen gedacht. Bezahlen im Ausland: Das Girocard-System gilt nur im Inland. Jenseits der Grenze hilft nur ein Zusatzlogo wie Debit Mastercard oder Visa Debit auf Ihrer Karte.

Das Girocard-System gilt nur im Inland. Jenseits der Grenze hilft nur ein Zusatzlogo wie Debit Mastercard oder Visa Debit auf Ihrer Karte. Anbieter ohne neue Technik: Wer seine Kassensysteme nicht nachrüstet, lehnt die Girocard weiter ab.

Wer seine Kassensysteme nicht nachrüstet, lehnt die Girocard weiter ab. Fehlbuchungen: Eine Girocard-Zahlung lässt sich nicht so einfach zurückholen wie eine Lastschrift.

Ein Blick auf die Rückseite Ihrer Karte lohnt sich schon heute. Steht dort Debit Mastercard oder Visa Debit, kommen Sie damit auch im Ausland und in vielen Onlineshops weiter – ganz ohne Kreditkarte.

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