Ab 22. November: Sparkassen-Kunden zahlen online ohne Kartennummer – aber nicht mit jeder Karte

16 Ziffern, Ablaufdatum, Prüfnummer auf der Rückseite: Wer online mit Karte zahlt, tippt jedes Mal dieselbe Zahlenkette ab. Am Handy vertippt man sich dabei gern zweimal.



In zwölf Tagen soll das für viele Sparkassen-Kunden vorbei sein. Ab dem 22. November können sie ihre Karte voraussichtlich bei Click to Pay hinterlegen und dann in teilnehmenden Onlineshops ohne Kartendaten bezahlen.



Den Termin nennt die S-Payment GmbH, der Zahlungsdienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe, in einer Mitteilung vom 29. Oktober. Ein Haken: Nicht jede Sparkassen-Karte ist dabei.

Welche Sparkassen-Karten bei Click to Pay funktionieren

Der schnellste Test ist ein Blick auf die Karte. Click to Pay ist ein Verfahren von Mastercard und Visa, es braucht also eines dieser beiden Logos.



Infrage kommen damit Sparkassen-Kreditkarten und Sparkassen-Cards mit Debit-Mastercard- oder Visa-Debit-Funktion. Eine Sparkassen-Card, auf der nur das Girocard-Zeichen steht, bleibt außen vor. Im Zweifel weiß die eigene Sparkasse, was die Karte kann.

So funktioniert das Bezahlen mit Click to Pay

Man registriert sich einmal, danach hängt das Profil an der E-Mail-Adresse oder Handynummer. Im Shop klickt man an der Kasse auf das Click-to-Pay-Symbol, gibt die E-Mail-Adresse ein und wählt die Karte aus.



Zur Bestätigung kommt ein Einmalcode per E-Mail oder SMS. Ein Passwort braucht man nicht. Wer ein Gerät als vertrauenswürdig speichert, kann sich den Code dort beim nächsten Einkauf sparen, erklärt etwa die DKB, die das Verfahren schon anbietet.



Auf dem gemeinsamen Familien-Laptop sollte man das lassen. Sonst kann auch der Rest des Haushalts mit der Karte einkaufen, warnt Finanztip.



Ganz ohne Freigabe-App geht es weiterhin nicht immer. Verlangt die Bank eine zusätzliche Sicherheitsbestätigung, läuft die wie bisher über das 3-D-Secure-Verfahren.

Was der Shop von meiner Karte noch sieht

Die echte Kartennummer bekommt der Händler nicht mehr. Übertragen wird ein sogenannter Token, eine Art digitaler Ersatzwert für die Karte.



Das ist der eigentliche Gewinn von Click to Pay. Die Kartennummer landet nicht mehr in Kundenkonten von Dutzenden Shops, aus denen sie bei einem Datenleck abgegriffen werden könnte.

Wo man mit Click to Pay bezahlen kann

Nur bei Händlern, die mitmachen. Man erkennt sie am Click-to-Pay-Symbol im Bezahlschritt. Laut dem Techportal Chip gehören etwa MediaMarkt, Saturn, Lidl und Kaufland dazu, eine offizielle Liste der Sparkassen gibt es noch nicht.



Wie genau die Registrierung bei der Sparkasse abläuft, ob in der Sparkassen-App oder im Online-Banking, hat S-Payment bisher nicht verraten.

Kostet Click to Pay etwas – und ist es Pflicht?

Profil und Zahlungen sind laut Mastercard kostenlos. Für Konto und Karte gilt weiter das Preisverzeichnis der eigenen Sparkasse.



Mitmachen muss niemand. Wer seine Kartennummer lieber weiter selbst eintippt, kann das tun.



Ein Geschenk an die Kunden ist Click to Pay trotzdem nicht. Die Sparkassen erhoffen sich weniger abgebrochene Einkäufe und mehr Einnahmen aus Kartenzahlungen, berichtet das IT Finanzmagazin. An jeder Kartenzahlung verdient die Bank über eine Gebühr mit, die der Händler trägt.

Die wichtigere Frist: S-ID-Check wird abgeschaltet

Wer bei der Sparkasse wirklich etwas erledigen muss, hat mit Click to Pay wenig zu tun. Dringender ist das Aus der App S-ID-Check. Online-Kartenzahlungen werden danach nur noch in der S-pushTAN-App freigegeben.



Der Sparkassenverband DSGV nennt Ende Januar 2027 als Schlusspunkt, einzelne Institute wie die Berliner Sparkasse sprechen schon vom Jahresende 2026. Wer nicht umstellt, kann online nicht mehr mit Karte zahlen. Wie der Wechsel auf S-pushTAN klappt, steht hier Schritt für Schritt.

Vorsicht vor Betrugsmails zu Click to Pay

Neue Bezahlfunktionen sind ein beliebter Vorwand für Phishing. Mails oder SMS mit Link zur angeblichen „Click-to-Pay-Freischaltung“ sollte man löschen.



PIN, TAN oder Kartendaten gibt man niemals auf Anfrage per Mail, Telefon oder SMS heraus. Eingerichtet wird Click to Pay nur über die bekannte App oder Website der eigenen Sparkasse.

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