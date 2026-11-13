Ab 28. November: Dieser Weihnachtsmarkt auf Deutschlands größter Bergfestung geht unter die Erde

Johann Friedrich Böttger hätte sich über diesen Advent gewundert. Der spätere Miterfinder des europäischen Porzellans saß auf der Festung Königstein in Haft, eingesperrt auf Befehl Augusts des Starken.
Heute steigen dort an den Adventswochenenden Tausende Besucher freiwillig in die Gewölbe hinab. Unten warten Herrnhuter Sterne, Kerzenlicht und Kunsthandwerk.
Weihnachtsmarkt mit eingebautem Regenschutz
Der „Historisch-Romantische Weihnachtsmarkt“ auf Deutschlands größter Bergfestung hat mehr als 70 Stände. Ein Teil steht auf dem Paradeplatz unter freiem Himmel, der andere in den Kasematten. Auf das ungewöhnliche Konzept hat zuletzt der Reisereporter des RedaktionsNetzwerks Deutschland aufmerksam gemacht.
Kasematten sind Gewölberäume, die früher Soldaten und Geschütze vor Beschuss schützten. Für Weihnachtsmarktbesucher erfüllen sie heute einen ähnlich nützlichen Zweck: Sie halten den Schneeregen ab.
Wer im Dezember schon einmal mit nassen Socken vor einer Glühweinbude stand, weiß, was das wert ist.
Gregorianik im Sternentunnel
Der Weg hinein ist bereits Teil der Inszenierung. Der historische Festungsaufgang, ein rund 60 Meter langer Tunnel, ist mit Sternen geschmückt, aus Lautsprechern kommen gregorianische Gesänge.
Oben folgt der Sternedom mit rund 70 Herrnhuter Sternen und einer Licht-Klang-Installation. Das ist ziemlich viel Pathos auf einmal. Aber genau dafür fährt man hierher.
Die Festung Königstein thront rund 250 Meter über der Elbe. An den Adventswochenenden verwandelt sich die größte Bergfestung Deutschlands in einen Weihnachtsmarkt.
© Imago/Sylvio Dittrich
Eine Festung mit dunkler Vergangenheit
So festlich war es auf dem Königstein lange nicht. Ab dem späten 16. Jahrhundert diente die Anlage als Staatsgefängnis, später saß hier unter anderem der Sozialdemokrat August Bebel ein.
Auch die DDR nutzte die Festung zunächst als Verwahrort. Von 1949 bis 1955 war hier ein Jugendwerkhof untergebracht, in dem politisch verdächtige oder straffällig gewordene Jugendliche zu „sozialistischen Persönlichkeiten“ erzogen werden sollten. Erst 1955 öffnete die Festung als Museum.
Ein Rekord aus dieser Zeit ist bis heute zu besichtigen: Der Brunnen der Festung ist mit rund 152 Metern der tiefste in Sachsen. Bergleute gruben ihn ab 1563 in den Fels.
Handgemachtes und Puppentheater
Zurück zum Markt. An den Holzbuden gibt es Keramik, Makramee, Holzwaren und Wollprodukte aus Alpakafasern, manche Aussteller arbeiten direkt am Stand.
In der ältesten Garnisonskirche Sachsens spielt die Orgel. Kinder können Puppentheater und Scherenschnittkino besuchen oder Märchenerzählern zuhören. Stollen kommt aus der Festungsbäckerei, gegen die Kälte helfen Glühwein und Feuerzangenbowle.
Termine 2026: Nur an den Adventswochenenden
Geöffnet ist samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr, die Marktstände starten um 11 Uhr.
Weihnachtsmarkt Festung Königstein 2026: alle Termine
- 28. und 29. November
- 5. und 6. Dezember
- 12. und 13. Dezember
- 19. und 20. Dezember
Tickets: Ohne Onlinekauf kein Einlass
Eintrittskarten gibt es ausschließlich im Online-Ticketshop der Festung, eine Tageskasse für den Markt gibt es nicht.
Eintrittspreise Weihnachtsmarkt Königstein 2026
- Erwachsene ab 17 Jahren: 17 Euro
- Kinder ab 6 Jahren: 13 Euro
- Kinder unter 6 Jahren: frei
- Sparpreis Erwachsene: 14 Euro
- Sparpreis Kinder ab 6 Jahren: 10 Euro
Der Sparpreis hat einen Haken, der eigentlich ein Vorteil ist: Einlass nur von 9 bis 11 Uhr, bleiben darf man danach unbegrenzt. Wer früh kommt, hat die Festung fast für sich, bevor die Stände öffnen. Regulärer letzter Einlass ist um 18 Uhr.
Anreise: Mit der S1 ab Dresden
Die Festung liegt rund 35 Kilometer südöstlich von Dresden. Wer mit der Bahn kommt, etwa aus Berlin, fährt bis Dresden Hauptbahnhof und steigt dort in die S-Bahn S1 Richtung Schöna bis Königstein um.
Vom Bahnhof Königstein sind es rund 25 Minuten zu Fuß bergauf, bequemer geht es mit dem Festungsexpress. Er fährt auch vom Parkhaus am Fuß der Festung, von dort sind es sonst etwa zehn Minuten zu Fuß. Weitere Infos stehen auf der Website der Festung Königstein.
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