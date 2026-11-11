Ab 50 erlaubt: Dieser legale Renten-Umweg bringt mehr als jede Sofortrente

100.000 Euro an einen Versicherer überweisen und dafür 313 Euro Rente im Monat bekommen. So sieht im ungünstigsten Fall das Ergebnis aus, das die Stiftung Warentest bei 19 Sofortrenten ermittelt hat.



Beim besten Anbieter sind es 334 Euro. Wer mit 66 einzahlt, muss bis zu 91 Jahre alt werden, damit sich das Geschäft lohnt.



Für alle zwischen 50 und Rentenbeginn gibt es eine bessere Adresse für das Geld: die gesetzliche Rentenkasse. Der Weg dorthin führt über einen legalen Umweg, und der wird ab Januar teurer.

Sofortrente im Test: Nur ein Tarif ist „gut“

Für den Sofortrenten-Vergleich nahmen die Tester eine 66-jährige Modellkundin an. Sie zahlt 100.000 Euro auf einen Schlag, etwa aus einer Erbschaft oder einer Lebensversicherung, und bekommt sofort eine lebenslange Rente mit zehn Jahren Garantiezeit.



Nur ein einziger Tarif erhielt das Urteil „gut“, sehr gute Angebote fanden die Tester nicht. Über Überschüsse kann die Rente in den Folgejahren steigen, im besten Fall auf mehr als 450 Euro, wie BR24 unter Berufung auf den Test berichtet. Garantiert ist davon nichts.

Gewinnschwelle erst mit 86 bis 91 Jahren

Warentest-Experte Theodor Pischke nennt die Sofortrente im Gespräch mit dem Sender eine „Wette auf ein langes Leben“. Je nach Versicherer dauert es 20 bis 25 Jahre, bis die 100.000 Euro wieder hereingeholt sind.



Die Kundin ist dann 86 bis 91 Jahre alt. Laut Statistischem Bundesamt erreichen 65-jährige Männer im Schnitt 83,2 Jahre, Frauen 86,2 Jahre. Viele sterben also, bevor sich der Vertrag für sie gerechnet hat.



Etwas abfedern lässt sich das mit der Garantiezeit. Stirbt die Kundin im siebten Jahr, bekommen die Erben die restlichen drei Jahre ausgezahlt. Zehn Jahre Garantie kosten laut Pischke nur rund drei Euro Monatsrente, längere Garantiezeiten machen das Produkt oft unrentabel.

Der legale Umweg in die gesetzliche Rente

Pflichtversicherte dürfen eigentlich nicht einfach Geld in die Rentenkasse nachschießen. Paragraf 187a im Sozialgesetzbuch VI macht eine Ausnahme: Ab 50 darf man Sonderzahlungen leisten, um Abschläge für einen früheren Rentenbeginn auszugleichen.



Die Frührente muss man danach aber gar nicht nehmen. Die Deutsche Rentenversicherung stellt klar, dass niemand dazu verpflichtet ist. Wer bis zur Regelaltersgrenze arbeitet, bekommt die gekauften Rentenpunkte einfach obendrauf.



Pischke hält dieses Modell für deutlich besser als jede getestete Sofortrente. Die Zahlen geben ihm recht.

So viel Rente bringen 100.000 Euro

Ein Rentenpunkt kostet 2026 genau 9.661,58 Euro und bringt seit Juli 42,52 Euro Monatsrente. Für 100.000 Euro gibt es gut zehn Punkte, also rund 440 Euro brutto im Monat.



Davon gehen Kranken- und Pflegeversicherung ab, es bleiben grob 385 Euro vor Steuern. Die Sofortrente ist für die meisten Rentner zwar beitragsfrei und wird nur mit einem Ertragsanteil von 18 Prozent besteuert. Trotzdem liegt die gesetzliche Rente schon am Start vorn.



Der eigentliche Unterschied zeigt sich über die Jahre. Die gesetzliche Rente steigt mit jeder Rentenanpassung, 2026 waren es 4,24 Prozent. Die garantierte Sofortrente bleibt dagegen gleich, alles darüber hängt am Anlageerfolg des Versicherers.

Gewinnschwelle schon mit Mitte 80

Bei angenommenen zwei Prozent Rentenerhöhung pro Jahr ist das eingezahlte Geld nach rund 18 Jahren wieder drin, gerechnet mit den 385 Euro nach Kassenbeiträgen. Wer mit 67 in Rente geht, ist dann 85.



Rechnet man die Steuerersparnis bei der Einzahlung mit ein, geht es noch schneller. Kostet die Zahlung nach Steuern effektiv nur 80.000 Euro, ist die Gewinnschwelle schon nach rund 15 Jahren erreicht, also mit etwa 82.

Steuer: So viel lässt sich absetzen

Die Sonderzahlungen zählen als Altersvorsorgeaufwendungen. 2026 erkennt das Finanzamt bis zu 30.826 Euro an, bei Ehepaaren 61.652 Euro. Die regulären Rentenbeiträge samt Arbeitgeberanteil zählen allerdings schon mit.



Ein Beispiel: Wer genau das Durchschnittsentgelt von 51.944 Euro verdient, verbraucht mit seinen normalen Beiträgen bereits gut 9.660 Euro des Rahmens. Rund 21.000 Euro Sonderzahlung bleiben pro Jahr steuerlich wirksam, bei 30 Prozent Grenzsteuersatz sind das gut 6.300 Euro Ersparnis.



100.000 Euro auf einmal zu überweisen, wäre deshalb ein Fehler. Teilzahlungen über mehrere Jahre sind ausdrücklich erlaubt, jede Zahlung zählt im Jahr, in dem sie fließt.

Wer den Umweg nutzen darf Alter: ab 50 bis zum Rentenbeginn. Wer schon Rente bezieht, wie die 66-jährige Modellkundin im Test, kommt zu spät.

ab 50 bis zum Rentenbeginn. Wer schon Rente bezieht, wie die 66-jährige Modellkundin im Test, kommt zu spät. Versicherungszeit: Man muss eine vorgezogene Altersrente überhaupt erreichen können, meist die Rente für langjährig Versicherte nach 35 Versicherungsjahren.

Man muss eine vorgezogene Altersrente überhaupt erreichen können, meist die Rente für langjährig Versicherte nach 35 Versicherungsjahren. Obergrenze: Einzahlen darf man nur so viel, wie der eigene Abschlag ausmacht. Volle 100.000 Euro gehen erst ab einer erwarteten Rente von gut 2.600 Euro.

Einzahlen darf man nur so viel, wie der eigene Abschlag ausmacht. Volle 100.000 Euro gehen erst ab einer erwarteten Rente von gut 2.600 Euro. Kein Zurück: Das Geld wird nicht erstattet. An Angehörige geht es nur über eine spätere Witwen- oder Witwerrente.

Realistisch: 61.000 Euro für 269 Euro mehr Rente

Für die meisten Versicherten ist die Obergrenze deutlich niedriger. Eine 58-Jährige mit 1.600 Euro erwarteter Rente, die rechnerisch vier Jahre früher gehen könnte, darf rund 61.000 Euro einzahlen.



Dafür bekommt sie später rund 269 Euro mehr Rente im Monat, lebenslang und mit jeder Rentenerhöhung wachsend. Den Rest der Erbschaft kann sie flexibel anlegen, etwa in einen Auszahlplan aus ETF und Tagesgeld, den auch Warentest als Ergänzung empfiehlt.

Ab Januar wird der Rentenpunkt teurer

Nach dem Entwurf der neuen Rechengrößen kostet ein Rentenpunkt 2027 rund 9.942 Euro. Wer erst im Januar zahlt, legt pro Punkt rund 280 Euro drauf. Für 100.000 Euro gäbe es dann nur noch rund 428 statt 440 Euro Monatsrente.



Vor der Zahlung braucht es eine kostenlose Auskunft der Rentenversicherung über die maximal mögliche Sonderzahlung (Formular V0210). Weil die Bearbeitung dauern kann, sollte der Antrag jetzt raus. Fragen beantwortet das Servicetelefon unter 0800 1000 4800.

Für wen die Sofortrente bleibt

Wer schon im Ruhestand ist, kommt an die Rentenkasse nicht mehr heran. Für diese Gruppe bleibt die Sofortrente eine Option, am besten nur mit einem Teil des Geldes.



Beamte und Selbstständige ohne Pflichtversicherung können stattdessen freiwillige Beiträge in die gesetzliche Rente zahlen. Wie das Kaufen von Rentenpunkten im Detail funktioniert, erklärt die Schwesterzeitung Berliner Kurier.



Die Rechnung ist eindeutig: Wer über 50 ist und noch nicht in Rente, sollte vor jeder Sofortrente bei der Rentenversicherung anfragen.

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