Klassenzimmer von morgen: Berliner Schulen schalten ab der 3. Klasse auf digital

Vom ersten Tippen auf dem Tablet bis zum flächendeckenden Glasfaseranschluss: Wie Berlins Grundschulen in die Zukunft starten wollen.

In Berlins dritten Klassen wird der Wissensstand der Schülerinnen und Schüler regelmäßig getestet. Durch VERA 3, eine Vergleichsarbeit für Drittklässler, sollen die Kompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik untersucht werden. Der Fokus liegt dabei auf der Orientierung an den nationalen Bildungsstandards für das Ende der vierten Klasse. Die Ergebnisse der Arbeiten fließen jedoch nicht in die Zeugnisnoten ein, sondern dienen lediglich der Unterrichts- und Schulentwicklung.

Flink an der Tablet-Tastatur

Seit dem 25. September 2026 steht den Schulen eine neue Funktion zur Verfügung: das Online-Tool OTTER. Mithilfe dieses Tools sollen die jungen Schülerinnen und Schüler lernen, mit der digitalen Tablet-Tastatur umzugehen. Das Angebot kann außerdem direkt während des Unterrichts eingesetzt werden und unterstützt die Vorbereitung auf die digital durchgeführten Vergleichsarbeiten VERA 3.

Bereitgestellt wird das Tool OTTER über das Institut für Schulqualität des Landes Berlin e.V. (ISQ). Zusätzlich erhalten die Schulen eine Handreichung für Lehrkräfte des Berliner Landesinstituts für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen (BLiQ), das über Inhalte und Nutzungsmöglichkeiten von OTTER informiert. In Zukunft ist vorgesehen, dieses Angebot auch für weitere Jahrgangsstufen auszubauen und anzupassen.

Das Tool ermöglicht ein spielerisches Erlernen der Tablet- und Computer-Tastatur sowie das Einüben grundlegender digitaler Kompetenzen für die Online-Testung. Es gibt den Schülerinnen und Schülern kontinuierlich Feedback zu ihrem eigenständigen Lernen. Die Lehrkräfte können dabei über eine Übersicht den Arbeitsfortschritt und die Tippgeschwindigkeit verfolgen.

Schulen im Wandel der Digitalisierung

In Berlin verfügt mittlerweile jede der rund 700 öffentlichen Schulen über einen leistungsfähigen Glasfaseranschluss für schnelles Internet. Davon profitieren etwa 35.000 Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal sowie rund 400.000 Schüler. Der Ausbau erfolgte über das Programm „Breitband- und WLAN-Ausbau der Berliner Schulen“ (BWAS) mit dem Ziel, alle Standorte flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen.

Der erste Digital-Pakt für Schulen lief von 2019 bis 2024. Dabei wurden rund 6,5 Milliarden Euro für die technische Grundausstattung der deutschen Schulen bereitgestellt. Diese Mittel sind zu großen Teilen verbraucht und gebunden. Im Februar 2026 hat der Berliner Senat folglich die Umsetzung des Nachfolgeprogramms Digital-Pakt 2.0 beschlossen. Seit dem 1. September 2026 läuft der Digital-Pakt 2.0, welcher bis 2030 insgesamt 5 Milliarden Euro für die digitale Bildung an Schulen in Deutschland bereitstellt.

Unterricht mit Laptops und Tablets © Marijan Murat/dpa

Qualitätssiegel „Exzellente Digitale Schule“

Zahlreiche Schulen in Berlin tragen bereits das Siegel „Exzellente Digitale Schule“ der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF). An diesen Schulen sind digitale Tools fest in den Schulalltag integriert, um Technik als gewinnbringendes und sicheres Lernmittel einzusetzen. Klassische Plakate werden digital präsentiert und Gruppenprojekte werden zu kreativen Erklärvideos oder eigenen Diskussions-Podcasts.

Eine Schule erhält das Siegel, wenn Schüler nicht nur lernen, wie man einzelne Programme richtig anwendet, sondern auch umfassende Kompetenzen erwerben, die sich in der zukünftigen Arbeitswelt als wertvoll erweisen. Dabei sorgen die Schulen für eine bestehende Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur mit Fokus auf pädagogischen Mehrwert. Durch Praktika, Projekte und Expertenvorträge wird der Schulunterricht direkt mit der Praxis verknüpft.

„Das Siegel zeigt, dass digitale Bildung mehr ist als der Einsatz von Computern im Unterricht. Es geht darum, eine Haltung zu entwickeln, die die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung bewusst, bedarfsgerecht und verantwortungsvoll angeht“, so Annette Kleffel, Abteilungsleiterin für Kultur und Bildung der Technologiestiftung Berlin sowie Jurymitglied für das Qualitätssiegel „Exzellente Digitale Schule“.

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