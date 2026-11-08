Ab Dienstag bei Ryanair: Wer 55 Minuten vor Abflug mit Koffer kommt, ist zu spät

Ryanair-Regel ab 10. November: Check-in und Gepäckabgabe schließen 60 statt 40 Minuten vor Abflug. Wen die neue Frist betrifft und was Reisende tun müssen.

Ryanair-Gepäckabgabe am Londoner Flughafen Stansted: Ab 10. November schließen Bag-Drop und Schalter-Check-in eine Stunde vor Abflug – 20 Minuten früher als bisher.

55 Minuten vor dem Abflug am Schalter, der Koffer in der Hand: Bei Ryanair hat das bisher locker gereicht. Ab Dienstag, dem 10. November, ist man damit zu spät.



Die Airline schließt Check-in und Gepäckabgabe dann an allen Flughäfen eine volle Stunde vor dem geplanten Start. Bisher lag die Grenze bei 40 Minuten.

Ryanair-Regel ab 10. November: Was sich genau ändert

Die neue Frist gilt laut Ryanair-Hilfeseite für zwei Dinge: den Check-in am Flughafenschalter und die Gepäckabgabe, den sogenannten Bag-Drop. Beides endet künftig 60 Minuten vor dem planmäßigen Abflug.



Das gilt im gesamten Streckennetz, also auch für jeden Ryanair-Flug ab Berlin, Hamburg, Köln oder Memmingen. Angekündigt hat die Airline den Schritt schon im April in einer Unternehmensmitteilung. Bei vielen, die jetzt im Winter fliegen, dürfte das untergegangen sein.

Wer von der neuen Frist betroffen ist

Betroffen sind nur Passagiere mit Aufgabegepäck. Nach Angaben der Airline ist das rund jeder fünfte Ryanair-Fluggast.



Wer nur mit Handgepäck reist und online eincheckt, merkt von der Änderung nichts. Er geht wie bisher direkt zur Sicherheitskontrolle und zum Gate.

Warum Ryanair die Frist verschärft

Ryanair begründet den Schritt mit langen Schlangen an Sicherheits- und Passkontrollen. Die zusätzlichen 20 Minuten sollen verhindern, dass Passagiere mit abgegebenem Koffer das Boarding verpassen.



Wie schnell das passiert, zeigten zwei Fälle aus diesem Frühjahr. Auf Lanzarote startete Ende Februar ein Ryanair-Flug nach Bristol, während 89 Passagiere noch in der Passkontrolle feststeckten.



Im März blieben in Frankreich 24 Fluggäste zurück. Der Pilot eines Flugs von Tours nach Marrakesch hob ohne sie ab, um sein Startfenster nicht zu verlieren. Ihre Koffer lagen schon im Frachtraum und mussten wieder ausgeladen werden.

EES-Grenzkontrollen: Darum dauert es länger

Hinter vielen Verzögerungen steckt das neue Einreise- und Ausreisesystem der EU, kurz EES. Es erfasst Reisende aus Nicht-EU-Staaten mit Gesichtsbild und Fingerabdrücken und ersetzt den Stempel im Pass.



Die Einführung lief schrittweise vom 12. Oktober 2025 bis zum 10. April 2026. Nach Angaben des Flughafens Tours kann die Erfassung drei bis vier Minuten pro Person dauern.



Für Deutsche mit EU-Ausweis ändert sich an der Grenze nichts. Wer aber nach Großbritannien oder Marokko fliegt, steht oft trotzdem länger an, weil viele Mitreisende durch die Kontrolle müssen.

Teurer Fehler: 55 Euro für den Check-in am Schalter

Richtig teuer wird es schon vor der neuen Frist. Wer nicht bis zwei Stunden vor Abflug online eincheckt, zahlt laut Ryanair-Gebührentabelle 55 Euro pro Person für den Check-in am Flughafen. Für eine vierköpfige Familie sind das 220 Euro.



Ob die Gebühr rechtens ist, ist umstritten. Das Landgericht Cottbus hielt sie im Fall einer fünfköpfigen Familie, die von Berlin nach Dublin flog, für unwirksam. Der kostenlose Online-Check-in war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Ein Freibrief für alle ist das Urteil allerdings nicht.

Flugpreise: Ryanair-Chef erwartet deutliche Aufschläge

Auch beim Ticketpreis kommt Ärger auf Reisende zu. Ryanair-Chef Michael O’Leary rechnet für 2027 mit bis zu 20 Prozent höheren Preisen in Europa. Er begründet das mit teurem Kerosin und weniger Sitzplätzen nach Pleiten in der Branche.

So kommen Ryanair-Reisende mit Koffer sicher an Bord

Wer einen Koffer aufgibt, sollte spätestens zwei Stunden vor Abflug online eingecheckt haben. Damit ist die Schaltergebühr vom Tisch.



Am Flughafen selbst lohnt es sich, die 60 Minuten nicht als Ziel, sondern als letzte Grenze zu sehen. In Ferienzeiten und bei Flügen außerhalb des Schengen-Raums sind zwei bis drei Stunden Vorlauf realistisch.

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