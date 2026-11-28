QR-Code auf Batterien ab 18. Februar 2027 Pflicht: Was Verbraucher beim Scannen erfahren, wer den Batteriepass bekommt und was für alte Akkus gilt.

Noch ohne QR-Code: Batterien im Handel. Ab dem 18. Februar 2027 müssen neue Batterien in der EU einen QR-Code tragen, bereits gekaufte Batterien sind davon nicht betroffen. (Symbolbild)

Auf einer AA-Batterie ist schon heute kaum noch Platz: durchgestrichene Mülltonne, Pole, Spannung, Haltbarkeitsdatum. Ab dem 18. Februar 2027 muss dort noch etwas hin. Ein QR-Code.



Das schreibt die EU-Batterieverordnung vor. Wer den Code mit dem Smartphone scannt, soll erfahren, wie die Batterie richtig entsorgt wird und ob sie den EU-Vorgaben entspricht.



Die gute Nachricht für alle Haushalte: Für die Batterien in Fernbedienung, Rauchmelder und Küchenschublade ändert sich nichts. Spannend wird der Code vor allem beim E-Bike.

QR-Code-Pflicht für Batterien ab 18. Februar 2027

Grundlage ist die Verordnung (EU) 2023/1542, die seit Februar 2024 Schritt für Schritt greift. Der QR-Code ist nach einer Übersicht der IT-Recht Kanzlei grundsätzlich für alle Batterien vorgesehen, auch für solche, die fest in Elektrogeräten verbaut sind.



Der Code muss sichtbar, lesbar und dauerhaft auf die Batterie gedruckt oder eingraviert sein. Ist sie dafür zu klein, etwa eine Knopfzelle, steht er auf der Verpackung und in den Begleitunterlagen.

Was der QR-Code auf Batterien verrät

Bei gewöhnlichen Gerätebatterien bleibt die Ausbeute zum Start überschaubar. Wer scannt, findet voraussichtlich die EU-Konformitätserklärung des Herstellers und Hinweise, wo und wie die Altbatterie zurückgegeben werden muss.



Wo es vorgeschrieben ist, kommt ein Bericht zu den Sorgfaltspflichten in der Lieferkette dazu.



Angaben zu Kapazität, Batteriekategorie oder Wiederaufladbarkeit sollen später folgen. Dafür fehlt laut der Kanzlei noch ein Durchführungsrechtsakt der EU-Kommission. Verbindlich werden könnten sie deshalb frühestens 2028.

Müssen alte Batterien ausgetauscht werden?

Nein. Die Pflicht gilt für Batterien, die ab dem Stichtag neu auf den Markt kommen. Was schon im Haushalt liegt, darf weiter benutzt werden und muss weder nachgerüstet noch ersetzt werden.



Auch im Supermarkt oder in der Drogerie dürfte der Wechsel nicht über Nacht passieren. Ware, die vor dem Stichtag in den Handel gebracht wurde, kann noch eine Weile im Regal liegen.

Digitaler Batteriepass für E-Bike, E-Scooter und E-Auto

Bei großen Akkus steckt deutlich mehr hinter dem Code. Für sie wird ab dem 18. Februar 2027 ein digitaler Batteriepass Pflicht, sofern sie ab diesem Tag neu in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden.



Betroffen sind Akkus von E-Bikes und E-Scootern sowie die Antriebsbatterien von Elektroautos. Hinzu kommen Industriebatterien mit mehr als zwei Kilowattstunden Kapazität, darunter auch Stromspeicher für Solaranlagen im Eigenheim.



Der Pass ist so etwas wie der digitale Lebenslauf eines Akkus. Er bündelt Daten zum Batteriemodell und zum einzelnen Exemplar.



Alles sehen dürfen Käufer allerdings nicht. Der Zugriff ist gestuft: Ein Teil ist über den QR-Code öffentlich, der Rest bleibt Behörden, Prüfstellen und Personen mit berechtigtem Interesse vorbehalten.



Komplett ist der Datensatz zum Start ebenfalls nicht. Angaben zum CO₂-Fußabdruck und zum Anteil recycelter Rohstoffe folgen eigenen Fristen. Die Sorgfaltspflichten in der Lieferkette hat die EU bereits auf August 2027 verschoben.

Brüssel verhandelt noch über den Inhalt

In Brüssel wird derzeit über Änderungen an der Batterieverordnung beraten. Am Stichtag für den QR-Code wird nicht gerüttelt, verhandelt wird über das, was dahinter abrufbar sein muss.



Nach der Position der Mitgliedstaaten im Rat sollen bestimmte Kennzeichnungsangaben bei Batterien ohne Batteriepass erst später über den Code verfügbar sein. Beschlossen ist das noch nicht. Bis dahin gilt die Verordnung in ihrer aktuellen Fassung.

Worauf E-Bike-Käufer ab 2027 achten sollten

Bei der AA-Batterie für die Fernbedienung wird kaum jemand das Smartphone zücken. Beim E-Bike sieht das anders aus: Der Akku ist das teuerste Verschleißteil, ein Ersatz kostet schnell mehrere Hundert Euro.



Wer ab dem 18. Februar 2027 einen neu auf den Markt gebrachten Akku kauft, sollte vor dem Bezahlen scannen. Fehlt der Code, ist das ein Warnsignal. Besonders bei Billigakkus aus Online-Marktplätzen lohnt der Blick aufs Etikett.

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