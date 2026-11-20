EU-Verbraucherkreditrichtlinie ab heute in Kraft: Bonitätsprüfung bei Ratenkauf, Widerrufsrecht beim Dispo und neue Regeln für den Kauf auf Rechnung.

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Ab 20. November prüfen Klarna und andere Anbieter vor jedem Ratenkauf die Bonität – auch bei kleinen Beträgen. (Symbolbild)

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Die Kopfhörer für 89 Euro in drei Raten? Ab heute fragt Klarna erst nach Ihrem Gehalt. Seit Freitag, 20. November, gelten in Deutschland neue Regeln für Verbraucherkredite.



Betroffen sind Klarna, Paypal, Ratepay und alle, die gern später zahlen. Eine Woche vor dem Black Friday am 27. November kann das an der Kasse unangenehm werden.

Klarna und Paypal fragen nach Einkommen und Miete

Viele kennen die Aufforderung schon aus der App: Einkommen, Miete und monatliche Ausgaben angeben. Dahinter steckt die EU-Verbraucherkreditrichtlinie, die der Bundestag im April in deutsches Recht übertragen hat.



Zinsfreie Ratenkäufe und Kleinstkredite unter 200 Euro galten bisher nicht als Verbraucherkredit. Jetzt schon. Anbieter müssen vor jedem Vertrag prüfen, ob Sie das Geld zurückzahlen können, und zwar unabhängig von der Summe, wie die Stiftung Warentest erklärt.

Ratenkauf abgelehnt: Das können Sie tun

Wer eine schlechte Bonität hat oder schon viele offene Raten mit sich herumschleppt, bekommt die Option womöglich nicht mehr. Bei der Prüfung zählen auch andere laufende Verpflichtungen.



Gesundheitsdaten und Infos aus sozialen Netzwerken sind dabei tabu. Hat ein Algorithmus abgelehnt, können Sie verlangen, dass ein Mitarbeiter die Entscheidung prüft.

Kauf auf Rechnung: 50 Tage oder 14 Tage

Der klassische Rechnungskauf bleibt ohne Prüfung möglich, wenn der Händler den Aufschub selbst und kostenlos gewährt. Die Zahlungsfrist darf dann höchstens 50 Tage ab Lieferung betragen.



Für große Online-Händler ist die Grenze strenger. Bei ihnen sind nur 14 Tage erlaubt, und kein Dritter darf die Forderung übernehmen. Läuft die Rechnung über Klarna oder einen anderen Zahlungsdienst, greift die Bonitätsprüfung.

Dispo und Überziehen: Das ändert sich für Bankkunden

Neue Regeln beim Girokonto ab 20. November Einen neu eingeräumten Dispo können Sie 14 Tage lang widerrufen.

Duldet die Bank eine Überziehung gegen Gebühr, muss sie vorher die Bonität prüfen.

Dispo-Kunden bekommen monatlich Infos zu Zinssatz und Kontostand.

Wer regelmäßig überzieht, erhält früher ein Beratungsangebot.

Wie die Schwesterzeitung Berliner Kurier berichtet, lehnt etwa die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau eine Buchung ab, wenn auch nur ein Cent fehlt.

Black Friday: Angaben jetzt machen

Alte Verträge laufen unverändert weiter. Jede neue Bestellung auf Raten fällt ab heute unter die Regeln.



Wer am 27. November zuschlagen will, sollte den Budgetcheck in der App vorher erledigen. Sonst bremst er den Kauf im entscheidenden Moment aus.

Warum die EU so streng wird

Kleine Raten summieren sich schneller, als man denkt. Laut einer Bafin-Umfrage hat knapp ein Viertel der unter 30-Jährigen beim Onlineshopping schon einmal den Überblick über offene Beträge verloren.



Der Budgetcheck nervt. Er stellt aber genau die Frage, die man sich vor dem dritten Ratenkauf im Monat ohnehin stellen sollte.

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