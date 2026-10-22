Ab in die Walachei! Im Lande Draculas hinter die Klischees schauen

Das alte Rumänien-Klischee ist düster, arm und trostlos. Doch wenn man nach Bukarest fliegt, öffnet sich einem eine bunte Welt im Aufbruch. Eine Kolumne.

„In Rumänien sind die Leute so arm, da fressen se Kitt aus’m Fenster“ - an diesen Satz meines Lehrers Lemke von 1980 erinnere ich mich bis heute. Immerhin war Rumänien ein „sozialistisches Bruderland“, wenn auch ein sehr fremdes. Für mich bestand es aus armen Leuten, grauen Städten, Stromausfällen in bitterkalten Wintern, während sich Staatschef Ceaușescu riesige Paläste bauen ließ.

Lange zog mich überhaupt nichts da hin. Dazu mögen unbewusst noch viel ältere Vorurteile beigetragen haben, wie sie sich etwa in der Redewendung zeigen, jemanden „in die Walachei“ zu schicken, also an einen weit fernen, trostlosen Ort.

Armut, Trostlosigkeit, Ceaușescu, Dracula

Fürst dieser Walachei war im 15. Jahrhundert übrigens ein gewisser Vlad III. Drăculea. Wir kennen ihn nur als den blutsaugenden Vampir Dracula. Auch er ist ein Klischee. Denn mit dem Grusel-Roman von Bram Stoker, der heute amerikanische Touristen zu Schloss-Touren nach Transsilvanien lockt, hatte der historische Fürst nicht viel zu tun.

Armut, Trostlosigkeit, Ceaușescu, Dracula - letzte Woche bin ich nun selbst über die Walachei geflogen. Ich sah ein riesiges Gebiet, das hinter den Karpaten begann: ein bunter Flickenteppich aus Feldern, Wäldern und Ortschaften. Mittendrin liegt Bukarest, die Hauptstadt Rumäniens. Dort wollte ich nun endlich hinter die Klischees schauen.

Ich war fasziniert von der Buntheit und Vielfalt dieser einstigen Kreuzung zwischen Byzanz, den Osmanen und dem Westen. Dass Bukarest einst „Paris des Ostens“ genannt wurde, hatte ich nicht gewusst. Tatsächlich erinnern viele Stadtpaläste und Boulevards auffällig an Paris. Doch die Stadt ist noch viel wilder, verspielter, ungewohnter.

Historische Kirchen hinter neue Häuser verschoben

Plötzlich tauchen an einer Ecke burgenartige Häuser auf, die so wirken, als hätten hier einst Ritter gewohnt. Nicht weit davon stehen Villen, die direkt aus der römischen Antike stammen könnten, oder Bauten des Art Déco. Typisch ist der Brâncoveanu-Stil, ein Mix aus byzantinischen, osmanischen und italienischen Renaissance-Elementen - aufs Üppigste verziert.

Die ganze Stadt ist ein lebender Kontrast. Zwischen sanierten Bauten verfallen noch immer viele Häuser vor sich hin, mit bröckelnden Wänden und kaputten Fenstern. Kein Wunder. Der Sanierungsstau ist gewaltig. Diktator Ceaușescu, der 24 Jahre lang herrschte, liebte das alte Bukarest nicht. Ganze Viertel verfielen oder wurden für seine größenwahnsinnigen Pläne zerstört. Der gigantische Parlamentspalast etwa, der monströs mitten in der Stadt thront, ist so unanständig protzig, dass es einem den Atem verschlägt.

Zum Glück gab es auch die Anderen. So hat einst ein mutiger Bauingenieur bis zu zwanzig historische Kirchen und Gebäude gerettet, indem er sie mit einem neuen Verfahren aus der Abrisszone in Seitenstraßen oder hinter neue Häuser verschieben ließ.

Light Festival, Marathon und Fashion Week

Solche Geschichten sind es, die einem Orte und Menschen nahebringen. Überall in der Stadt begegnet man der Lebenslust. Allein während meines sechstägigen Besuchs fanden ein Light Festival, ein großer Marathon und eine Fashion Week statt. Nachts zogen Tausende durch die Straßen in ausgelassener Stimmung - Studenten, viele Familien, Touristen. In der Altstadt reihen sich Restaurants, Bars und Cafés dicht an dicht.

Noch ist Bukarest ein Geheimtipp. Aber wer weiß, wie lange es noch dauert, bis es heillos überlaufen ist wie heute Prag. Es ist faszinierend, wenn man sieht, wie sich Klischees auflösen und wirkliches Leben zutage tritt.

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