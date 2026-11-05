Krankenkasse 2027: Wer diese drei Stichtage verpasst, zahlt drauf

Der Zusatzbeitrag bleibt 2027 bei 2,9 Prozent. Das hat das Bundesgesundheitsministerium am 30. Oktober festgelegt.



Für rund 75 Millionen gesetzlich Versicherte ist das eine schwache Entwarnung. Der Wert ist nur ein Richtwert, und ab 1. Januar steigen Zuzahlungen und Eigenanteile, egal was die eigene Kasse beschließt.



Wer jetzt handelt, kann einiges abfangen: rund 90 Euro bei einer Zahnbrücke, mehrere Hundert Euro im Jahr beim Kassenwechsel. Entscheidend sind drei Stichtage.

Warum 2,9 Prozent nicht viel bedeuten

Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) sieht die Wende geschafft. „Diese Entwicklung haben wir jetzt gestoppt“, erklärte er.



Doch schon für 2026 lag der amtliche Wert bei 2,9 Prozent. Tatsächlich verlangten die Kassen im Schnitt 3,13 Prozent, wie die Berliner Zeitung berichtet hat. Die Spanne reicht laut Apotheken Umschau von 2,18 bis 4,39 Prozent.



Der GKV-Spitzenverband spricht von einer „fragilen Stabilität“. Manche Kassen müssen noch Rücklagen auffüllen.

Bis 31. Dezember: Zahnersatz bewilligen lassen

Ab 1. Januar sinkt der Festzuschuss für Kronen, Brücken und Prothesen um zehn Prozentpunkte. Ohne Bonusheft zahlt die Kasse 50 statt 60 Prozent der Regelversorgung, mit zehn Jahren Bonusheft 65 statt 75 Prozent.



Es zählt allein der Tag der Bewilligung. Für Festzuschüsse, die vor dem 1. Januar 2027 genehmigt wurden, gilt das alte Recht, so regelt es Paragraf 55 SGB V. Die Krone darf also auch erst im Februar kommen.



Ein Beispiel ist die Brücke für einen fehlenden Zahn. Nach den aktuellen Beträgen der Festzuschuss-Richtlinie zahlt die Kasse ohne Bonus 552,96 Euro, nach neuem Satz wären es 460,80 Euro.

Den Heil- und Kostenplan schickt die Praxis elektronisch an die Kasse. Die Antwort kommt meist binnen weniger Tage, vor den Feiertagen wird es knapp. Ein bewilligter Plan gilt in der Regel sechs Monate.



Wer wenig verdient, sollte zusätzlich nach der Härtefallregelung fragen. Alleinstehende mit Bruttoeinnahmen bis 1582 Euro im Monat bekommen laut KZBV den doppelten Festzuschuss, die Regelversorgung ist dann komplett bezahlt.



Auch Rechnungen für homöopathische Mittel aus 2026 gehören jetzt zur Kasse. Ab Januar fällt diese freiwillige Erstattung weg.

Ab 1. Januar: Jede Quittung aufheben

Die Zuzahlungen steigen um die Hälfte, erstmals seit 2004. Je Medikament werden 7,50 bis 15 Euro fällig statt 5 bis 10 Euro, im Krankenhaus 15 statt 10 Euro pro Tag. Kostet ein Mittel zwischen 75 und 100 Euro, bleibt es beim alten Betrag, wie die Berliner Zeitung vorgerechnet hat.



Die Belastungsgrenze bleibt bei zwei Prozent der jährlichen Bruttoeinnahmen, für chronisch Kranke bei einem Prozent. Weil sie 2027 früher erreicht ist, lohnt es sich, alle Belege zu sammeln und rechtzeitig die Befreiung zu beantragen.



Gutverdiener zahlen in jedem Fall mehr. Die Beitragsbemessungsgrenze steigt von 5812,50 auf 6375 Euro im Monat, darin steckt eine Sonderanhebung um 300 Euro aus dem Sparpaket.

Bis 31. Januar: Krankenkasse wechseln

Seit dem Sommer muss keine Kasse mehr vorab warnen, wenn sie teurer wird. Ihre neuen Sätze beschließen die Kassen meist im Dezember. Nachsehen kann man auf der Website der eigenen Kasse oder in der Kassenliste des GKV-Spitzenverbands.



Steigt der Beitrag zum 1. Januar, gilt ein Sonderkündigungsrecht bis zum 31. Januar 2027. Man stellt einfach den Mitgliedsantrag bei der neuen Kasse, die alte muss niemand selbst kündigen. Laut Verbraucherzentrale ist man ab 1. April neu versichert.



Bei 4000 Euro brutto liegen zwischen günstigster und teuerster Kasse nach heutigem Stand gut 44 Euro im Monat. Beschäftigte tragen dabei die Hälfte des Zusatzbeitrags. Aufs Jahr sind das rund 530 Euro.



Rentner sehen eine Erhöhung erst auf der Rente für März, die Frist ist dann längst abgelaufen. Wie sie trotzdem rechtzeitig reagieren, steht hier.



Unser Rat: Den Zahnarzttermin vor Nikolaus legen, den Beitragscheck zwischen die Jahre.

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