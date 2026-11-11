Ab Januar 2027 doppelte Zinsen beim Finanzamt: Was Steuerzahler bis Silvester erledigen sollten

Steuerzinsen sollen ab Januar 2027 von 1,8 auf 3,6 Prozent steigen. Wen Nachzahlungszinsen beim Finanzamt treffen und wie sie sich vermeiden lassen.

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Teure Post vom Finanzamt: Wer Steuern nachzahlen muss und lange auf den Bescheid wartet, soll ab 2027 doppelt so hohe Zinsen zahlen (Symbolbild).

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Wer 5000 Euro Steuern nachzahlen muss und sechs Monate über der zinsfreien Frist liegt, zahlt dem Finanzamt bisher 45 Euro Zinsen. Ab Januar 2027 sollen es 90 Euro sein.



Der Zinssatz auf Steuernachzahlungen soll sich verdoppeln, von 1,8 auf 3,6 Prozent im Jahr. So steht es im Entwurf für das Jahressteuergesetz 2026, den die Bundesregierung in den Bundestag eingebracht hat. Beschlossen ist er noch nicht, die Abstimmung steht aber kurz bevor.



Treffen wird das nur einen Teil der Steuerzahler. Wer dazugehört, kann die Zinsen mit einer einzigen Überweisung stoppen.

Bin ich betroffen? Zwei Bedingungen

Zinsen fallen nur an, wenn zwei Dinge zusammenkommen: Es gibt eine Nachzahlung.

Der Steuerbescheid kommt später als 15 Monate nach Ende des Steuerjahres.

Für das Steuerjahr 2025 endet diese zinsfreie Zeit am 31. März 2027. Ab dem 1. April läuft die Zinsuhr, bis der Bescheid da ist.



Wer seine Erklärung pünktlich abgegeben hat, hält den Bescheid meist lange vorher in der Hand. Dann kostet die Nachzahlung keinen Cent Zinsen.

Nachzahlungszinsen: Diese Gruppen trifft es häufig Selbstständige und Vermieter, deren Erklärung über den Steuerberater erst spät beim Amt landet

Rentner, die für mehrere zurückliegende Jahre Erklärungen nachreichen müssen

Steuerzahler, deren Bescheid nachträglich geändert wird, etwa nach einer Betriebsprüfung

alle, die ihre Erklärung für 2024 oder frühere Jahre noch schuldig sind

Ob jemand die Verzögerung verschuldet hat, spielt keine Rolle. Die Zinsen laufen auch, wenn das Finanzamt selbst monatelang für die Bearbeitung braucht.

Rechenbeispiel: Was 0,3 Prozent pro Monat bedeuten

Bisher berechnet das Finanzamt 0,15 Prozent für jeden vollen Monat, künftig sollen es 0,3 Prozent sein. Geregelt ist das in Paragraf 238 der Abgabenordnung.

Steuerzinsen ab 2027: Zwei Rechenbeispiele 5000 Euro Nachzahlung, sechs Monate: 90 statt 45 Euro

10.000 Euro Nachzahlung, zwölf Monate: 360 statt 180 Euro

Die Regierung begründet den Schritt mit den allgemein gestiegenen Zinsen.

Altfälle: Wer bis Silvester zahlt, spart

Der neue Satz gilt für jeden vollen Monat ab Januar 2027, egal um welches Steuerjahr es geht. Wer für 2024 noch keinen Bescheid hat, steckt schon seit dem 1. April 2026 im Zinslauf.



Bis Dezember kostet jeder Monat 0,15 Prozent, danach das Doppelte. In diesen Fällen lohnt es sich, noch in diesem Jahr zu handeln.

Zinsen stoppen: Freiwillige Zahlung ans Finanzamt

Das wirksamste Mittel steht im Gesetz selbst (Paragraf 233a Absatz 8 der Abgabenordnung). Wer den voraussichtlichen Betrag schon vor dem Bescheid überweist und das Finanzamt die Zahlung annimmt, zahlt darauf ab diesem Zeitpunkt keine Zinsen mehr.



So geht es: Betrag grob schätzen, an die Finanzkasse überweisen und im Verwendungszweck Steuernummer, Steuerart und Jahr angeben. Ein kurzes Schreiben ans Finanzamt schafft zusätzlich Klarheit. Zu viel Gezahltes kommt mit dem Bescheid zurück.

Außerdem hilft: Erklärung zügig abgeben: Je früher die Unterlagen beim Amt liegen, desto eher kommt der Bescheid in der zinsfreien Zeit.

Je früher die Unterlagen beim Amt liegen, desto eher kommt der Bescheid in der zinsfreien Zeit. Vorauszahlungen erhöhen lassen: Wer absehbar mehr verdient, kann das beim Finanzamt beantragen. Die spätere Nachzahlung schrumpft.

Wer absehbar mehr verdient, kann das beim Finanzamt beantragen. Die spätere Nachzahlung schrumpft. Bescheid nachrechnen: Zinsen gibt es nur für volle Monate, der Betrag wird auf volle 50 Euro abgerundet. Unter zehn Euro setzt das Finanzamt keine Zinsen fest.

Steuererstattung: Auch das Finanzamt zahlt 3,6 Prozent

Der höhere Zins gilt in beide Richtungen. Wer zu viel Steuern gezahlt hat und nach Ablauf der 15 Monate noch auf sein Geld wartet, bekommt ebenfalls 0,3 Prozent pro Monat.



Der Haken: Diese Zinsen zählen als Kapitalertrag. Sie sind steuerpflichtig, sobald der Sparerpauschbetrag von 1000 Euro (Ehepaare: 2000 Euro) ausgeschöpft ist. Nachzahlungszinsen lassen sich umgekehrt privat nicht von der Steuer absetzen.

Jahressteuergesetz 2026: Abstimmung noch diese Woche?

Der Bundestag hat den Entwurf am 8. Oktober erstmals beraten, am 2. November folgte die Anhörung im Finanzausschuss.



Die Schlussabstimmung ist nach Angaben der Beratungsgesellschaft PKF für Freitag, den 13. November, geplant. Danach muss noch der Bundesrat zustimmen. Änderungen sind bis dahin möglich.

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