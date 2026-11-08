Ab Januar 2027 Schluss mit dem Gelben Sack: Was Haushalte bis Silvester erledigen müssen

Gelbe Tonne statt Gelber Sack ab Januar 2027: Welche Städte und Landkreise umstellen, was die Tonne kostet und wie lange Säcke noch abgeholt werden.

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Volle Gelbe Tonne (Symbolbild): Ab Januar 2027 ersetzt sie in vielen Regionen den Gelben Sack. Verpackungen gehören lose hinein, nicht in Tüten.

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Sie steht schon auf dem Grundstück, leuchtend gelb und nagelneu. Benutzen darf man sie trotzdem noch nicht: In vielen Regionen verteilen Entsorger gerade die neuen Gelben Tonnen, geleert werden sie erst ab Januar 2027.



Dann ist in etlichen Städten und Landkreisen Schluss mit dem Gelben Sack. Ein bundesweites Aus gibt es nicht, jede Kommune entscheidet selbst, wie die Stuttgarter Zeitung zusammenfasst.

Gelbe Tonne 2027: Diese Regionen stellen um

Nach den bisher bekannten Ankündigungen führen unter anderem diese Städte und Kreise die Gelbe Tonne ein:

Hier kommt 2027 die Gelbe Tonne Bayern: München, Landkreis Regensburg, Neu-Ulm und Nachbargemeinden

München, Landkreis Regensburg, Neu-Ulm und Nachbargemeinden Brandenburg: Brandenburg an der Havel, Landkreis Prignitz

Brandenburg an der Havel, Landkreis Prignitz Mecklenburg-Vorpommern: Landkreis Vorpommern-Greifswald

Landkreis Vorpommern-Greifswald Schleswig-Holstein: Kreis Steinburg

Kreis Steinburg Niedersachsen: große Teile des Landkreises Helmstedt

große Teile des Landkreises Helmstedt Rheinland-Pfalz: Donnersbergkreis

Donnersbergkreis Nordrhein-Westfalen: Halle (Westfalen), Werther, Altenberge, Lengerich

Halle (Westfalen), Werther, Altenberge, Lengerich Weitere: St. Ingbert, Eilenburg, Frankenau, Gemünden (Wohra)

Vollständig ist die Liste nicht. Verlässlich ist der Abfallkalender 2027 der eigenen Gemeinde.

Muss ich die Gelbe Tonne bestellen?

Meistens nicht, die Entsorger liefern automatisch und kostenlos. In Neu-Ulm und Umgebung müssen Eigentümer oder Hausverwaltungen sie dagegen selbst beim Entsorger Knittel bestellen. Wer nach Anfang Dezember bestellt, bekommt sie laut Flyer des Entsorgers erst Mitte Januar.



In München ist die Tonne freiwillig. Sie ersetzt dort die Verpackungscontainer an den Wertstoffinseln, wer keine will, lässt sie wieder abholen.

Wie lange werden Gelbe Säcke noch abgeholt?

Das hängt vom Wohnort ab. In Brandenburg an der Havel sind Säcke ab 1. Januar verboten. Oberbürgermeister Daniel Keip begründete das laut Berliner Kurier so: „Gelbe Säcke reißen, der Wind verteilt sie, Nagetiere machen sich darüber her.“



In Vorpommern-Greifswald nimmt der Entsorger Säcke noch bis spätestens 31. März 2027 mit, in Neu-Ulm nur noch im Januar. Wer unsicher ist, fragt nach, bevor er alte Säcke an die Straße stellt.

Was kostet die Gelbe Tonne?

Nichts. Tonne und Leerung zahlen die dualen Systeme über ein Lizenzentgelt, das Hersteller für jede Verpackung entrichten und das im Kaufpreis steckt. Die Müllgebühren steigen deshalb nicht.



Teuer wird nur der Fehlwurf. Ist die Tonne falsch befüllt, bleibt sie stehen. Wer nicht nachsortiert, zahlt für die Entsorgung als Restmüll, in Kiel laut inside digital 69,10 Euro für eine 240-Liter-Tonne.

Was in die Gelbe Tonne darf

Leere Verpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffen, vom Joghurtbecher bis zum Milchkarton. Ausspülen ist unnötig, die Verpackungen kommen lose hinein.



Tabu sind Essensreste, Papier, Glas, Windeln, Batterien und Elektrogeräte. Auch Plastik, das keine Verpackung ist, etwa ein kaputter Eimer, bleibt draußen.

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Und in Berlin?

Hier ändert sich nichts. Berlin sammelt seit 2013 in der Wertstofftonne, 2023 verschwanden laut Senatsumweltverwaltung auch die letzten Wertstoffsäcke.

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