Zahnersatz 2027 teurer: So sichern sich Rentner bis Jahresende den alten Festzuschuss. Härtefallregelung bis 1582 Euro brutto, Antrag bei der Kasse.

Beratung beim Zahnarzt: Rentner mit kleiner Rente können sich Zahnersatz über die Härtefallregelung komplett von der Krankenkasse bezahlen lassen. (Symbolbild)

600 Euro Eigenanteil für eine neue Brücke, ab Januar sogar 750 Euro. So viel kann eine Rentnerin mit kleiner Rente beim Zahnarzt zahlen – obwohl die Krankenkasse eigentlich alles übernehmen müsste.



Der Grund: Die Härtefallregelung beim Zahnersatz greift nur auf Antrag. Wer ihn nicht stellt, zahlt den Eigenanteil, auch wenn die Rente weit unter der Grenze liegt.



Zum Jahreswechsel kürzen die Kassen außerdem ihren Zuschuss. Härtefälle trifft das nicht.

Zahnersatz ab 2027: Kassen zahlen zehn Prozentpunkte weniger

Bislang übernimmt die Krankenkasse 60 Prozent der Regelversorgung. Gemeint ist die Standardlösung, die für den jeweiligen Zahnbefund vorgesehen ist.



Mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, das Bundestag und Bundesrat am 10. Juli 2026 beschlossen haben, sinkt dieser Festzuschuss zum 1. Januar 2027, wie auch die Techniker Krankenkasse erklärt.

Festzuschuss für Zahnersatz ab 1. Januar 2027 Ohne Bonusheft: 50 statt 60 Prozent

Fünf Jahre Bonusheft: 60 statt 70 Prozent

Zehn Jahre Bonusheft: 65 statt 75 Prozent

Anerkannter Härtefall: weiterhin bis zu 100 Prozent

Härtefall Zahnersatz 2026: Diese Einkommensgrenzen gelten

Maßgeblich sind die monatlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Leben Ehepartner oder familienversicherte Kinder im Haushalt, steigt die Grenze.

Einkommensgrenzen Härtefall Zahnersatz 2026 Alleinstehende: 1582 Euro brutto im Monat

Mit Ehepartner oder einem anderen Angehörigen: 2175,25 Euro

Mit zwei Angehörigen: 2570,75 Euro

Jeder weitere Angehörige: plus 395,50 Euro

Die Werte nennen unter anderem die Barmer und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Land Brandenburg.



Rentner sollten dabei nicht auf den Kontoauszug schauen. Es zählt die Bruttorente vor Abzug der Kranken- und Pflegeversicherung. Betriebsrente, Mieteinnahmen oder Zinsen kommen hinzu.



Wer Grundsicherung im Alter bezieht, ist unabhängig vom Einkommen ein Härtefall. Das gilt auch für Pflegeheimbewohner, deren Platz das Sozialamt bezahlt. Als Nachweis reicht der aktuelle Leistungsbescheid.

Rechenbeispiel: 600 Euro gespart mit einem Formular

Eine alleinstehende Rentnerin hat 1450 Euro Bruttorente und braucht eine Brücke. Die Regelversorgung kostet 1500 Euro, ein Bonusheft hat sie nicht. Das Beispiel ist fiktiv.



Ohne Antrag zahlt die Kasse 2026 rund 900 Euro, die Rentnerin trägt 600 Euro selbst. Nach der Kürzung 2027 wären es 750 Euro.



Mit anerkanntem Härtefall zahlt sie in beiden Jahren nichts, solange sie bei der Regelversorgung bleibt.

Knapp über 1582 Euro: Die gleitende Härtefallregelung

Ein paar Euro über der Grenze bedeuten nicht das Aus. Die Kasse zieht die Grenze von den Bruttoeinnahmen ab, nimmt die Differenz mal drei und zieht das Ergebnis vom einfachen Festzuschuss ab. Der Rest kommt als Extra-Zuschuss obendrauf.



Bei 1700 Euro Rente liegt die Rentnerin 118 Euro über der Grenze. Vom Festzuschuss über 900 Euro werden 354 Euro abgezogen, 546 Euro gibt es zusätzlich. Ihr Eigenanteil schrumpft 2026 von 600 auf 54 Euro.



Ab 2027 fällt dieser Extra-Zuschuss kleiner aus, weil der Festzuschuss als Ausgangswert sinkt.

Grenze 2027: Voraussichtlich 1652 Euro für Alleinstehende

Die Härtefallgrenze hängt an der Bezugsgröße der Sozialversicherung. Die soll laut Verordnungsentwurf der Bundesregierung 2027 auf 4130 Euro im Monat steigen.



Für Alleinstehende ergibt das eine Grenze von voraussichtlich 1652 Euro, mit Ehepartner von 2271,50 Euro. Wer heute knapp über 1582 Euro liegt, könnte im kommenden Jahr voll befreit sein.



Darauf verlassen sollte sich niemand blind. Der Bundesrat muss noch zustimmen, und maßgeblich ist das Einkommen im Monat vor dem Einsetzen des Zahnersatzes. Ob Abwarten günstiger ist, rechnet die Krankenkasse auf Nachfrage durch.

Bis 31. Dezember bewilligen lassen

Für alle anderen gilt: Bewilligt die Kasse den Heil- und Kostenplan noch 2026, bleibt es beim alten Festzuschuss. Das gilt nach Angaben von Finanztip-Expertin Anja Schlicht gegenüber der Apotheken Umschau auch, wenn die Behandlung erst 2027 stattfindet.



Ein genehmigter Plan gilt in der Regel sechs Monate. In dieser Zeit muss der Zahnersatz eingesetzt sein.

Härtefallantrag stellen: So gehen Rentner vor

Härtefallantrag Zahnersatz Schritt für Schritt In der Praxis nach der reinen Regelversorgung fragen

Antrag bei der Krankenkasse oder in der Zahnarztpraxis holen

Rentenbescheid und Nachweise weiterer Einnahmen beilegen

Bei Grundsicherung den Leistungsbescheid in Kopie einreichen

Erst nach der Bewilligung mit der Behandlung beginnen

Wichtig: Wer von den Zuzahlungen für Medikamente befreit ist, muss den Härtefall beim Zahnersatz trotzdem extra beantragen. Und die Kasse übernimmt nur die Regelversorgung – wer Implantate oder Vollkeramik wählt, zahlt die Mehrkosten selbst.



Lehnt die Kasse ab, ist laut Verbraucherzentrale ein Widerspruch möglich.

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