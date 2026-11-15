Strom wird teurer: Diese Versorger erhöhen ab 1. Januar die Preise – bis zu 5,5 Cent mehr pro Kilowattstunde

Strom ab Januar 2027 teurer: 58 Grundversorger erhöhen laut Verivox im Schnitt um 8 Prozent. Welche Fristen jetzt gelten und wann ein Wechsel lohnt.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Eine Steckdosenleiste mit rotem Kippschalter vor Euro-Scheinen: Für viele Haushalte wird Strom zum 1. Januar 2027 teurer. (Symbolbild)

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Strompreise steigen zum 1. Januar 2027 vielerorts, und die Post dazu liegt gerade in den Briefkästen. Grundversorger müssen eine Erhöhung bis Freitag, 20. November, ankündigen. Deshalb wird die Liste der teureren Tarife jetzt täglich länger.



Nach einer Zählung von Verivox haben bereits 58 Strom-Grundversorger höhere Preise angekündigt, im Schnitt um 8 Prozent. Das berichtet das Fachmagazin ZfK. Ein Haushalt mit 4000 Kilowattstunden zahlt damit rund 117 Euro mehr im Jahr.

Strompreiserhöhung 2027: Diese Versorger erhöhen

Die Aufschläge reichen von gut 2 bis 5,5 Cent pro Kilowattstunde.

Bereits bekannt sind diese Erhöhungen: EnBW (Baden-Württemberg): plus 3,3 Prozent auf 36,70 Cent in der Grund- und Ersatzversorgung

EWE (Niedersachsen): von 29,63 auf 34,58 Cent, bei 2500 Kilowattstunden rund 128,50 Euro mehr im Jahr

N-Ergie (Nürnberg): von 29,73 auf 32,94 Cent, bei 3500 Kilowattstunden rund 10,36 Euro mehr im Monat

RheinEnergie (Köln): plus 3,4 Cent auf 34,88 Cent im RheinNetz-Gebiet, plus 2,39 Cent auf 39,77 Cent im Westnetz-Gebiet

Stadtwerke Münster: von 35,99 auf 38,16 Cent, dazu 11,41 Euro mehr Grundpreis im Jahr

GSW Kamen, Bönen, Bergkamen: plus 5,50 Cent auf 35,40 Cent in der Grundversorgung

Stadtwerke Hamm: plus 3,87 Cent, bei 3000 Kilowattstunden rund 11,66 Euro mehr im Monat

BELKAW (Bergisch Gladbach): plus 2,69 Cent auf 33,33 Cent

Stadtwerke Passau: von 29,48 auf 33,42 Cent

Stadtwerke Neuruppin: plus 3,81 Cent, bei 2500 Kilowattstunden rund 8 Euro mehr im Monat

Die Angaben ab GSW stammen aus einer Übersicht von t-online. Weitere Versorger dürften bis Freitag folgen.

Warum Strom wieder teurer wird

Der Haupttreiber ist die Börse. Laut EWE hat sich Strom auf dem Terminmarkt binnen eines Jahres um rund 80 Prozent verteuert, berichtet Nord24. Versorger kaufen oft ein bis zwei Jahre im Voraus ein. Deshalb landet dieser Sprung erst jetzt auf der Rechnung.



Die Netzentgelte, die viele Versorger in ihren Briefen prominent nennen, fallen bundesweit kaum ins Gewicht. Verivox rechnet im Schnitt mit einem Plus von 1,9 Prozent, für einen Drei-Personen-Haushalt etwa 8 Euro im Jahr.

Berlin: Netzentgelte steigen viermal so stark

In Berlin klettern die Stromnetzentgelte dagegen um rund 8 Prozent, bei 4000 Kilowattstunden etwa 33 Euro im Jahr. Das zeigt eine Verivox-Auswertung, über die das Portal auch in seiner Berlin-Ausgabe berichtete.



Der Berliner Grundversorger Vattenfall konnte zu seinen Preisen für 2027 zuletzt noch nichts sagen. Die Frist bis zum 20. November gilt auch für Vattenfall.

Preisgarantie: Nicht jeder Vertrag schützt

Wer einen Festpreisvertrag hat, zahlt in der Regel weiter den vereinbarten Preis. Viele Garantien decken aber nur Einkauf und Vertrieb ab. Steigen Netzentgelte, Steuern oder Umlagen, darf der Anbieter diese Kosten weitergeben, wenn der Vertrag das vorsieht.

Sonderkündigungsrecht: Was Stromkunden jetzt tun können

Was Stromkunden jetzt tun können Grundversorgung: Kündigen geht jederzeit mit zwei Wochen Frist, auch ohne Preiserhöhung.

Kündigen geht jederzeit mit zwei Wochen Frist, auch ohne Preiserhöhung. Sondervertrag: Der Anbieter muss eine Erhöhung einen Monat vorher ankündigen, für Januar also bis 1. Dezember. Kunden können dann ohne Frist zum Tag der Preisänderung kündigen.

Der Anbieter muss eine Erhöhung einen Monat vorher ankündigen, für Januar also bis 1. Dezember. Kunden können dann ohne Frist zum Tag der Preisänderung kündigen. Brief prüfen: Der Versorger muss Umfang, Anlass und Voraussetzungen der Erhöhung nennen und auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Der Versorger muss Umfang, Anlass und Voraussetzungen der Erhöhung nennen und auf das Kündigungsrecht hinweisen. Zählerstand notieren: Am 31. Dezember ablesen und fotografieren, damit der neue Preis nicht rückwirkend für Dezember berechnet wird.

Den Wechsel selbst übernimmt meist der neue Anbieter, technisch ist er seit Juni 2025 binnen 24 Stunden an Werktagen möglich.

Wechsel lohnt sich – mit spitzem Stift

Wer im Frühjahr gewechselt hat, hat Glück gehabt. Neukunden zahlen heute bei den zehn günstigsten Angeboten im Schnitt 34,8 Cent pro Kilowattstunde, fast 9 Cent mehr als Anfang März. Manche neuen Grundversorgungspreise wie bei EWE liegen kaum darüber.



Im Schnitt bleibt die Grundversorgung mit rund 40 Cent aber der teuerste Weg zum Strom. Ein Tarifvergleich lohnt sich daher meist. Entscheidend sind die Gesamtkosten im zweiten Jahr: Arbeitspreis mal Verbrauch plus Grundpreis, ohne Neukundenbonus.



Was Strom- und Gaskunden sonst bis Jahresende erledigen sollten, steht hier.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema