Ab Januar 2027 vorbei: Wer als Rentner seinen Partner pflegt, verliert dieses Rentenplus

Rentner, die ihren Partner pflegen, sammeln mit der 99,99-Prozent-Teilrente Rentenpunkte. Ab Januar 2027 soll das enden. Was die Pflegereform heißt.

Zwei Hände mit Eheringen am Bettgitter: Wer als Rentner seinen Partner pflegt, sammelt bislang weiter Rentenpunkte. Die Pflegereform soll das ab Januar 2027 beenden. (Symbolbild)

Ein Rentner verzichtet auf 18 Cent im Monat und bekommt dafür jedes Jahr mehr Rente. Das klingt nach einem Fehler im System. Die Bundesregierung sieht das genauso und will ihn zum 1. Januar 2027 schließen.



Betroffen sind Rentnerinnen und Rentner, die zu Hause einen Angehörigen pflegen. Mit einer sogenannten 99,99-Prozent-Teilrente sammeln sie bislang weiter Rentenpunkte. Der Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes, den das Bundeskabinett am 30. September beschlossen hat, soll das beenden.

So funktioniert die 99,99-Prozent-Teilrente

Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und die volle Altersrente bezieht, bekommt für die Pflege eines Angehörigen keine Rentenbeiträge mehr. Die Pflegekasse zahlt dann nichts ein.



Bei einer Teilrente ist das anders. Rechtlich gilt schon eine Rente von 99,99 Prozent nicht als Vollrente. Die Pflegekasse überweist deshalb weiter Beiträge, die Rente steigt jeweils zum 1. Juli.



Der Verzicht ist winzig. Bei 1800 Euro Rente sind es laut dem Rentenberater-Portal rentenbescheid24.de gerade einmal 18 Cent im Monat.

So viel Rente bringt ein Jahr Pflege

Wie viel dazukommt, hängt vom Pflegegrad ab. Nach Werten der Deutschen Rentenversicherung, die das Portal renten.net ausgewertet hat, bringt ein Pflegejahr seit Juli 2026 so viel zusätzliche Monatsrente:

Zusätzliche Monatsrente pro Pflegejahr Pflegegrad 2: 7,34 bis 10,49 Euro

7,34 bis 10,49 Euro Pflegegrad 3: 11,69 bis 16,71 Euro

11,69 bis 16,71 Euro Pflegegrad 4: 19,04 bis 27,20 Euro

19,04 bis 27,20 Euro Pflegegrad 5: 27,20 bis 38,85 Euro

Den Höchstwert gibt es, wenn der Pflegebedürftige nur Pflegegeld bezieht. Kommt ein Pflegedienst ins Haus, sinkt der Betrag.

Rechenbeispiel: fünf Jahre Pflege, gut 1000 Euro im Jahr

Ein Rentner pflegt seine Frau mit Pflegegrad 3, einen Pflegedienst gibt es nicht. Nach fünf Jahren hat er so gut 83 Euro mehr Rente im Monat. Das sind rund 1000 Euro im Jahr – für den Rest seines Lebens.



Für eine 18-Cent-Kürzung ist das ein erstaunlicher Tausch. Genau daran stört sich die Regierung.

39.000 Rentner nutzten die Regel 2024

Laut Gesetzentwurf bekamen 2024 gut 39.000 Rentner über die Teilrente Rentenbeiträge aus der Pflege. Die Pflegeversicherung zahlte dafür rund 153 Millionen Euro.



Die Gruppe dürfte inzwischen größer sein. Ende 2025 bezogen rund 101.200 Menschen jenseits ihrer Regelaltersgrenze eine Teilrente, wie t-online unter Berufung auf die Rentenversicherung berichtete.



Warum sie das tun, erfasst die Rentenversicherung nicht. DRV-Expertin Gundula Sennewald geht laut dem Portal aber von einem hohen Anteil an Pflegepersonen aus.

Warum die Regierung die Teilrenten-Regel streicht

Im Gesetzentwurf heißt es, die Regel sei eine „unbeabsichtigte Gestaltungsmöglichkeit“, entstanden durch das Flexirentengesetz. Rentenbeiträge aus der Pflege sollen Menschen absichern, die wegen der Pflege weniger arbeiten. Wer schon Altersrente bezieht, gehört aus Sicht der Regierung nicht dazu.



Künftig sollen die Beiträge deshalb nur noch bis zur Regelaltersgrenze fließen. Ob Voll- oder Teilrente, spielt dann keine Rolle mehr.



Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) verspricht, bei der Rente pflegender Angehöriger keine Abstriche zu machen. Für Pflegende im Erwerbsalter stimmt das: Die geplante Kürzung ihrer Rentenbeiträge auf 70 Prozent ist vom Tisch. Für pflegende Rentner stimmt es nicht.

Bisherige Rentenpunkte bleiben erhalten

Wer schon über die Teilrente Punkte gesammelt hat, verliert nichts. Alle Rentenpunkte, die bis Ende 2026 durch Pflege entstanden sind, bleiben vollständig erhalten. Wegfallen soll nur der weitere Aufbau ab Januar.

Für Pflegende unterhalb der Regelaltersgrenze bleibt alles beim Alten.

Die Pflegekasse zahlt weiter die vollen Beiträge, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind: Pflege von mindestens zehn Stunden pro Woche an mindestens zwei Tagen

Pflegebedürftiger mit mindestens Pflegegrad 2

eigene Erwerbsarbeit höchstens 30 Stunden pro Woche

Lohnt sich die Teilrente jetzt noch?

Für Neueinsteiger kaum. Bleibt es beim Entwurf, bringen die wenigen Pflegemonate bis Jahresende nur ein paar Euro mehr Rente. Ob sich der Antrag lohnt, klärt eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung (kostenlose Hotline 0800 1000 4800).



Wer die Teilrente schon bezieht, sollte den Gesetzgebungsprozess im Blick behalten. Fällt der Vorteil weg, gibt es keinen Grund mehr, auf einen Teil der Rente zu verzichten.

Bundestag berät am 5. November

Beschlossen ist noch nichts. Der Bundestag berät das Pflegeneuordnungsgesetz am 5. November in erster Lesung, danach geht es in die Ausschüsse. Bundestag und Bundesrat können Details noch ändern.



Für Rentner steckt in der Reform noch mehr. Kinderlose sollen ab Januar 2027 einen höheren Pflegebeitrag zahlen, ab 2028 kommt ein Zuschlag für mitversicherte Ehepartner. Auch bei den Steuerregeln für Rentner ändert sich 2027 einiges.

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