Ab Januar 2027: Was Autofahrer bis zum 30. November bei der Kfz-Versicherung erledigen sollten

Kfz-Versicherung 2027: Eine Autofahrerin prüft im Auto ihre Versicherungsunterlagen. Neue Typklassen machen den Vertrag für 7,4 Millionen Autofahrer teurer. Wer wechseln will, muss bis 30. November kündigen. (Symbolbild)

Wer einen Audi Q4 e-tron oder einen MG ZS EV fährt, rutscht 2027 bei der Kfz-Versicherung in eine teurere Klasse. In allen drei Sparten geht es eine Stufe nach oben.



Bundesweit trifft eine höhere Typklasse in der Haftpflicht rund 7,4 Millionen Autofahrer. Wer deshalb den Anbieter wechseln will, hat bis Montag, 30. November, Zeit.

Typklassen 2027: Diese Autos werden höher eingestuft

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat dafür die Schäden von rund 33.000 Modellen aus den Jahren 2023 bis 2025 ausgewertet. Etwa 5,1 Millionen Autofahrer werden niedriger eingestuft. Für rund 71 Prozent bleibt alles beim Alten.



Die Typklasse ist eine Zahl, die zeigt, wie viele und wie teure Schäden ein Automodell im Vergleich zu anderen verursacht. Je höher die Zahl, desto teurer ist das Modell in der Regel zu versichern.



Der ADAC hat eine Auswahl der Modelle veröffentlicht, die 2027 höher eingestuft werden. Die Zahl in Klammern zeigt, um wie viele Klassen es gegenüber 2026 nach oben geht:

Typklassen-Liste 2027: Diese Automodelle werden teurer eingestuft Audi Q4 35 e-tron: Haftpflicht 18 (+1), Vollkasko 22 (+1), Teilkasko 21 (+1)

Haftpflicht 18 (+1), Vollkasko 22 (+1), Teilkasko 21 (+1) Mercedes CLA 250 e: Haftpflicht 17 (+1), Vollkasko 24 (+1), Teilkasko 24 (+1)

Haftpflicht 17 (+1), Vollkasko 24 (+1), Teilkasko 24 (+1) MG ZS EV: Haftpflicht 21 (+1), Vollkasko 21 (+1), Teilkasko 23 (+1)

Haftpflicht 21 (+1), Vollkasko 21 (+1), Teilkasko 23 (+1) Renault Mégane/Scénic E-Tech Electric: Haftpflicht 17 (+1), Vollkasko 19 (+1), Teilkasko 21 (+1)

Haftpflicht 17 (+1), Vollkasko 19 (+1), Teilkasko 21 (+1) Citroën C4 1.2: Haftpflicht 18 (+2), Vollkasko 18 (+1)

Haftpflicht 18 (+2), Vollkasko 18 (+1) BMW 330d Touring xDrive: Haftpflicht 17 (+2)

Haftpflicht 17 (+2) Škoda Rapid 1.2: Haftpflicht 19 (+2)

Ein Beispiel: Der MG ZS EV steht in der Haftpflicht jetzt in Klasse 21 von 25, also weit oben auf der Skala. Zum Vergleich: Ein Kleinwagen wie der Škoda Fabia 1.2 liegt bei 16.

E-Autos fallen besonders auf

Vier der sieben Modelle fahren elektrisch oder als Plug-in-Hybrid. Bei keinem Verbrenner auf der Liste steigt die Einstufung in allen drei Sparten gleichzeitig.



Wer elektrisch fährt, sollte die Beitragsrechnung für 2027 deshalb genauer lesen als in den Vorjahren.

Diese Modelle werden günstiger

Den größten Sprung nach unten macht der VW T7 Multivan 2.0 TDI, in der Haftpflicht um zwei Klassen auf 12. Der Mercedes GLC 200 4Matic verbessert sich in der Vollkasko um zwei Klassen.



Eine Klasse besser stehen unter anderem der BMW 316i, der Volvo XC60 T8 Hybrid AWD und der Škoda Fabia 1.2 da.

Typklasse prüfen: Diese zwei Nummern braucht man

Die Typklasse gilt nicht für die ganze Baureihe, sondern für jede Motor- und Ausstattungsvariante einzeln. Maßgeblich sind zwei Nummern im Fahrzeugschein: die Herstellerschlüsselnummer in Feld 2.1 und die ersten drei Stellen der Typschlüsselnummer in Feld 2.2.



Damit lässt sich die eigene Klasse beim GDV auf dieversicherer.de abfragen. Ob der Beitrag tatsächlich steigt, entscheidet der Versicherer. Er rechnet auch Wohnort, Fahrleistung, Fahrerkreis und Schadenfreiheitsklasse ein.

Berlin bleibt in der teuersten Regionalklasse

Auch die Regionalklassen hat der GDV neu berechnet. Für 4,8 Millionen Autofahrer wird es in der Haftpflicht ungünstiger, für 5,2 Millionen günstiger.



Berlin ändert sich nicht, steht aber laut ADAC-Übersicht in Haftpflicht und Vollkasko weiter in der höchsten Klasse. Schlechtere Schadenbilanzen haben bundesweit nur Offenbach und Gelsenkirchen.



In Brandenburg profitieren dagegen viele Bezirke von niedrigeren Klassen. Die eigene Einstufung zeigt die Regionalklassen-Abfrage des GDV.

Kfz-Versicherung kündigen: Frist am 30. November

Die meisten Verträge laufen über das Kalenderjahr. Die Kündigung muss spätestens am Montag, 30. November, beim bisherigen Versicherer eingegangen sein. Wer per Einschreiben oder mit Eingangsbestätigung kündigt, kann den Zugang später belegen.



Sicherer ist diese Reihenfolge: erst den neuen Vertrag abschließen, dann den alten kündigen. Finanztip rät zum „doppelten Vergleich“, also erst ein Portal wie Verivox oder Check24, dann zusätzlich ein Angebot der Huk24. Der Marktführer HUK-Coburg ist nicht überall gelistet.



Bei einem abweichenden Versicherungsjahr, etwa nach einem Autokauf im Frühjahr, gilt ein Monat vor dessen Ende. Das Datum steht im Versicherungsschein.

Sonderkündigungsrecht: Die zweite Chance nach dem Stichtag

Wer den 30. November verpasst, kann trotzdem noch wechseln. Steigt der Beitrag wegen einer höheren Typ- oder Regionalklasse, sehen die Musterbedingungen des GDV ein außerordentliches Kündigungsrecht vor. Dafür bleibt ein Monat ab Zugang der Mitteilung, also meist ab der Beitragsrechnung.



Eine Ausnahme gilt beim Umzug: Wer in einen teureren Bezirk zieht, hat kein Sonderkündigungsrecht. Ändern sich mehrere Klassen gleichzeitig, zählt nach den Musterbedingungen das Gesamtergebnis. Steigt der Beitrag unterm Strich nicht, gibt es auch kein Kündigungsrecht. Verbindlich sind die Bedingungen des eigenen Vertrags.

Warum sich der Wechsel gerade jetzt lohnt

Neue Tarife für 2027 sind laut dem Kfz-Versicherungsindex von Verivox im Mittel nur zwei Prozent teurer als vor einem Jahr. Viele Versicherer locken wieder mit niedrigen Einstiegspreisen. Zwischen günstigen und mittelteuren Tarifen liegen im Schnitt 36 Prozent, in der Haftpflicht sogar 39 Prozent.



Gemessen an Oktober 2022 zahlen Autofahrer trotzdem 51 Prozent mehr. Verivox-Geschäftsführer Aljoscha Ziller rechnet mit weiter steigenden Kosten für Ersatzteile und Reparaturen. Ein großer Anbieter hat laut Ziller bereits neue Erhöhungen angekündigt. Sein Fazit: „Um als Autofahrer nicht zu viel zu zahlen, hilft nur der Vergleich.“



Welche Fristen im November außerdem anstehen, steht in unserem Überblick, was Verbraucher bis Ende November erledigen sollten.

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