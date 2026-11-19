Stromsteuer 2027: Die Senkung auf 0,1 Cent spart rund 81 Euro im Jahr. Ein Tarifwechsel bringt oft deutlich mehr. Was Stromkunden jetzt prüfen müssen.

Die Stromsteuer soll ab Januar 2027 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken. Ein Haushalt mit 3500 Kilowattstunden Verbrauch spart dadurch rund 81 Euro im Jahr. (Symbolbild)

Die Stromsteuer sinkt im Januar, also lieber erst 2027 den Stromvertrag anfassen? Diesen Gedanken haben gerade viele Haushalte. Er ist bequem und meistens falsch.



Die schwarz-rote Koalition hat sich nach monatelangem Streit geeinigt: Ab dem 1. Januar 2027 soll die Stromsteuer für alle Verbraucher von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken. Das ist das europäische Mindestmaß.



Ein Haushalt mit 3500 Kilowattstunden Jahresverbrauch spart dadurch rund 81 Euro im Jahr. Wer noch in der Grundversorgung steckt, lässt allerdings ein Vielfaches davon liegen.

Stromsteuer 2027: So kommen die 81 Euro zustande

Die Steuer sinkt um 1,95 Cent pro Kilowattstunde. Bei 3500 Kilowattstunden sind das gut 68 Euro. Mit 19 Prozent Mehrwertsteuer werden daraus rund 81 Euro.



Das gilt nur, wenn der Versorger die Senkung vollständig weitergibt. Rechtlich verankert ist sie zudem erst mit dem Bundeshaushalt 2027, den der Bundestag Ende November beschließen soll, wie Cash.Online berichtet.

Grundversorgung: Hier liegt das größere Sparpotenzial

Maximilian Both, Mitgründer und Geschäftsführer des Tarifwechseldienstes Wechselpilot, nennt im Gespräch mit Ippen.Media eine ganz andere Größenordnung. Der typische Preisunterschied zwischen der örtlichen Grundversorgung und einem günstigeren Tarif liege derzeit bei 294 Euro im Jahr, ebenfalls bei 3500 Kilowattstunden.



Zur Einordnung: Wechselpilot verdient an Anbieterwechseln, die Zahl ist eine Berechnung des Unternehmens.

Stromkosten 2027: Was Haushalte sparen können (3500 kWh/Jahr) Stromsteuersenkung: rund 81 Euro im Jahr, bei vollständiger Weitergabe

Wechsel aus der Grundversorgung: rund 294 Euro im Jahr, laut Wechselpilot

Beides zusammen: Die Steuersenkung gilt auch im neuen Tarif

Anbieterwechsel: Warum Warten bis Januar nichts bringt

„Allein wegen der angekündigten Steuersenkung würde ich nicht warten“, sagte Both dem Portal. Die Steuer sinkt für alle Kunden gleichzeitig, egal ob alter oder neuer Vertrag. Wer jetzt wechselt, nimmt die 81 Euro einfach in den günstigeren Tarif mit.



Wer dagegen abwartet, zahlt jeden Monat weiter den teureren Preis. Bei 294 Euro Unterschied im Jahr sind das gut 24 Euro pro Monat.



Aus der Grundversorgung kommen Kunden schnell heraus: Die Kündigungsfrist beträgt nur zwei Wochen. Den Wechsel übernimmt in der Regel der neue Anbieter.



Bei einem neuen Vertrag sollten Kunden laut Both auf drei Dinge achten: die Jahreskosten, den Lieferbeginn und die Frage, wie der Anbieter die Steueränderung berücksichtigt.

Steigende Strompreise: Was die Entlastung auffressen kann

Dass Stromtarife im Januar billiger zu haben sind als heute, lässt sich aus dem Koalitionsbeschluss nicht ableiten. Strom sei im Großhandel bereits deutlich teurer geworden, so Both. Das treffe Versorger, die jetzt einkaufen.



Dazu kommen höhere Umlagen und regional steigende Netzentgelte. Die Steuersenkung könne dadurch teilweise oder im Einzelfall vollständig aufgezehrt werden, warnt der Experte. Wie stark, hängt davon ab, zu welchen Konditionen sich der eigene Versorger eingedeckt hat.

Preisgarantie: Nicht jeder Kunde profitiert sofort

Beantragen müssen Verbraucher die Entlastung nicht. Ob sie ankommt, entscheidet bei Verträgen mit Preisgarantie das Kleingedruckte.

Preisgarantie und Stromsteuer: Das gilt für Bestandskunden Steuern von der Garantie ausgenommen: Die Senkung kann auch während der Laufzeit ankommen.

Vollständig garantierter Festpreis: Der vereinbarte Preis kann zunächst unverändert bleiben.

Auch der monatliche Abschlag sinkt nicht automatisch mit dem Arbeitspreis. Both rät, beim Versorger gegebenenfalls aktiv eine Anpassung anzufragen.

Stromvertrag 2027: Lieber zwölf Monate Laufzeit

Finanziert ist die niedrige Stromsteuer bislang nur für 2027. Was ab Januar 2028 gilt, ist offen.



Both empfiehlt deshalb grundsätzlich zwölf Monate Laufzeit. Auch ein günstiger Zweijahresvertrag könne sinnvoll sein, wenn man die Gesamtkosten über beide Jahre vergleicht. Das gilt besonders, wenn ein Neukundenbonus nur im ersten Jahr fließt.



Der eigentliche Schutz ist die Preisgarantie. Steigt die Stromsteuer 2028 wieder, kann der Versorger die Mehrkosten je nach Vertrag weitergeben. Nur eine noch laufende Garantie, die Steuern einschließt, würde davor bewahren.

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